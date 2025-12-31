Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων ήπατος το 2025 στο Λαϊκό Νοσοκομείο - Αλλαγή του χρόνου στο χειρουργείο

Πρωτοχρονιά με δωρεά οργάνων στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης 

Επιμέλεια - Διονυσία Προκόπη

Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων ήπατος το 2025 στο Λαϊκό Νοσοκομείο - Αλλαγή του χρόνου στο χειρουργείο
INTIME NEWS
ΥΓΕΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις πρώτες ώρες της νέας χρονιάς θα περάσουν στο χειρουργείο, οι μεταμοσχευτές του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Στις 04:00 τα ξημερώματα θα πραγματοποιηθεί αφαίρεση οργάνων από 44χρονο άνδρα.

Ο άνδρας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Αγίου Δημητρίου και είναι δυστυχώς εγκεφαλικά νεκρός. Η οικογένεια του αποφάσισε να χαρίσει μέσα από την απώλεια του ανθρώπου τους ζωή σε άλλους, και έτσι, την Πρωτοχρονιά κάποιοι συνάνθρωποι μας θα λάβουν το δώρο της ζωής.

Το περιστατικό φέρνει στο φως ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτηση του στο Χ. Αναφέρεται, μάλιστα, σε ένα σημαντικό ρεκόρ που καταγράφει φέτος η Χειρουργική Κλινική Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ηπατοπαθειών του ΕΚΠΑ, στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Συνολικά, το 2025 πραγματοποιήθηκαν στο Λαϊκό 33 μεταμοσχεύσεις ήπατος από αποβιώσαντα δότη και 1 από ζώντα δότη, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ. Το 2024, οι μεταμοσχεύσεις ήπατος ήταν 24 από αποβιώσαντα δότη και 2 από ζώντα δότη.

Το 2025 μεταμοσχεύθηκαν 20 άνδρες και 13 γυναίκες από αποβιώσαντα δότη, με μέση ηλικία τα 50 έτη (από 18 έως 67 ετών). Οι ενδείξεις των μεταμοσχεύσεων ήταν οι εξής:

  • 12 για στεατοηπατίτιδα
  • 4 για χολοστατικά νοσήματα
  • 3 για μεταβολικά νοσήματα
  • 3 για ηματοκυτταρικό καρκίνο
  • 3 για μεταστάσεις από καρκίνο παχέος εντέρου
  • 3 για οξεία ηπατική ανεπάρκεια
  • 3 για πολυκυστική νόσο ήπατος
  • 2 για ιογενείς ηπατίτιδες.

"Και στο Λαϊκό Νοσοκομείο ξεπεράσαμε φέτος στις μεταμοσχεύσεις ήπατος, κάθε προηγούμενο. Προχωράμε δυνατά για το 2026" έγραψε στο Χ, ο υπουργός Υγείας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:01LIFESTYLE

Χαίντι Κλουμ: Απολαμβάνει τις διακοπές της και βουτάει topless στο St. Barths

12:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι 10+1 δράσεις του ΥΠΕΝ το 2025 – Παπασταύρου: Συνδιαμορφώνουμε ένα καλύτερο «σήμερα», ένα πιο ασφαλές και βιώσιμο «αύριο»

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Η ζωή του Ρασπούτιν: Ο ακόλαστος μοναχός που αυτοανακηρύχθηκε άγιος - Ο απόηχος μιας προφητείας

12:46LIFESTYLE

86χρονος έσπρωχνε καρότσια σε σούπερ μάρκετ: Η εγγονή του πήρε την κατάσταση στα χέρια της

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Τέξας με τις εξαφανίσεις έφηβων κοριτσιών, ενώ εκβράζονται πτώματα

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Καλή χρονιά από όλες τις γωνιές του πλανήτη - Ποια χώρα υποδέχθηκε πρώτη το 2026

12:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπρέγκου από τον Παναθηναϊκό

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική Πρωτοχρονιά σε όλη την Ελλάδα - Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες

12:21ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε βυτιοφόρο καυσίμων στην ΕΟ Θεσσαλονίκης - Σερρών

12:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος δίνει 21.000 ευρώ στο «Χαμόγελο του Παιδιού» - Συν 2.000 για κάθε γκολ στο φιλικό

12:02LIFESTYLE

Αχάμπαρος ο Τσελίκας: Είπε τα κάλαντα στον «αέρα» με την... τσίμπλα στο μάτι!

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Κοκορίκος: Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον δημοσιογράφο

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στα μπλόκα για τους αγρότες – Ανοιχτοί δρόμοι και νέο κάλεσμα για «σοβαρές λύσεις»

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό παλάτι του Πούτιν στην Κριμαία - Στην κορυφή βράχου με κρυοθάλαμο αντιστροφής ηλικίας και χρυσό μπάνιο

11:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου - Φωτογραφίες

11:42ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Ξεκαθαρίζει οριστικά το μέλλον του Σίλβα - Εξετάζει την περίπτωση του Ματ Τόμας

11:38ΥΓΕΙΑ

Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων ήπατος το 2025 στο Λαϊκό Νοσοκομείο - Αλλαγή του χρόνου στο χειρουργείο

11:23ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Οι μάχες σε Premier League και Euroleague με σούπερ promos* από το Πάμε Στοίχημα

11:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο έως 2.500 ευρώ σε ασυνεπείς δημοσίους υπαλλήλους - Ποιοι «κινδυνεύουν»

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – meteo.gr: Πώς θα κάνουμε αλλαγή του χρόνου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο έως 2.500 ευρώ σε ασυνεπείς δημοσίους υπαλλήλους - Ποιοι «κινδυνεύουν»

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική Πρωτοχρονιά σε όλη την Ελλάδα - Πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Τέξας με τις εξαφανίσεις έφηβων κοριτσιών, ενώ εκβράζονται πτώματα

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ηλίας Κασιδιάρης πήρε άδεια από τη φυλακή και επισκέφτηκε μπλόκο αγροτών

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 20χρονη κοπέλα κατήγγειλε βιασμό από δύο άτομα σε δομή φιλοξενίας

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Το «ρωσικό ψύχος» έφτασε: Πού θα χιονίσει σήμερα και αύριο - Τι θα συμβεί το Σαββατοκύριακο

12:46LIFESTYLE

86χρονος έσπρωχνε καρότσια σε σούπερ μάρκετ: Η εγγονή του πήρε την κατάσταση στα χέρια της

09:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Τραβήξτε την πρίζα, δείχνουν σημάδια αυτοσυντήρησης» – Η δραματική προειδοποίηση του «νονού» της τεχνητής νοημοσύνης

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Καλή χρονιά από όλες τις γωνιές του πλανήτη - Ποια χώρα υποδέχθηκε πρώτη το 2026

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό παλάτι του Πούτιν στην Κριμαία - Στην κορυφή βράχου με κρυοθάλαμο αντιστροφής ηλικίας και χρυσό μπάνιο

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Αυξήσεις στα διόδια από 1η Ιανουαρίου - Πού αλλάζουν οι τιμές

20:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Πότε επιστρέφει με νέα επεισόδια η σειρά του MEGA

11:48WHAT THE FACT

Κάτι χτύπησε τη Σελήνη στη μέση της νύχτας και ένα τηλεσκόπιο το κατέγραψε εντελώς τυχαία

09:07ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: 63χρονος πήγε να βοηθήσει γυναίκα να παρκάρει και εγκλωβίστηκε ο λαιμός του στην πόρτα - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

05:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές για να καλυφθεί το «κενό» με τα Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ