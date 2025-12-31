Ρεκόρ μεταμοσχεύσεων ήπατος το 2025 στο Λαϊκό Νοσοκομείο - Αλλαγή του χρόνου στο χειρουργείο

Τις πρώτες ώρες της νέας χρονιάς θα περάσουν στο χειρουργείο, οι μεταμοσχευτές του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Στις 04:00 τα ξημερώματα θα πραγματοποιηθεί αφαίρεση οργάνων από 44χρονο άνδρα.

Ο άνδρας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Αγίου Δημητρίου και είναι δυστυχώς εγκεφαλικά νεκρός. Η οικογένεια του αποφάσισε να χαρίσει μέσα από την απώλεια του ανθρώπου τους ζωή σε άλλους, και έτσι, την Πρωτοχρονιά κάποιοι συνάνθρωποι μας θα λάβουν το δώρο της ζωής.

Το περιστατικό φέρνει στο φως ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτηση του στο Χ. Αναφέρεται, μάλιστα, σε ένα σημαντικό ρεκόρ που καταγράφει φέτος η Χειρουργική Κλινική Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ηπατοπαθειών του ΕΚΠΑ, στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Συνολικά, το 2025 πραγματοποιήθηκαν στο Λαϊκό 33 μεταμοσχεύσεις ήπατος από αποβιώσαντα δότη και 1 από ζώντα δότη, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ. Το 2024, οι μεταμοσχεύσεις ήπατος ήταν 24 από αποβιώσαντα δότη και 2 από ζώντα δότη.

Το 2025 μεταμοσχεύθηκαν 20 άνδρες και 13 γυναίκες από αποβιώσαντα δότη, με μέση ηλικία τα 50 έτη (από 18 έως 67 ετών). Οι ενδείξεις των μεταμοσχεύσεων ήταν οι εξής:

12 για στεατοηπατίτιδα

4 για χολοστατικά νοσήματα

3 για μεταβολικά νοσήματα

3 για ηματοκυτταρικό καρκίνο

3 για μεταστάσεις από καρκίνο παχέος εντέρου

3 για οξεία ηπατική ανεπάρκεια

3 για πολυκυστική νόσο ήπατος

2 για ιογενείς ηπατίτιδες.

"Και στο Λαϊκό Νοσοκομείο ξεπεράσαμε φέτος στις μεταμοσχεύσεις ήπατος, κάθε προηγούμενο. Προχωράμε δυνατά για το 2026" έγραψε στο Χ, ο υπουργός Υγείας.