Γεωργιάδης: «Το 2025 δαπανήσαμε 680 εκατομμύρια για έργα στο ΕΣΥ από το Ταμείο Ανάκαμψης»

Εγκαίνια στο νέα Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του γενικού νοσοκομείου «Έλενα Βενιζέλου» έγιναν τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Παρόντες ήταν, επίσης, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Όλγα Μπαλαούρα, η Διοικήτρια του Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου» Νίκη Ταβιανάτου καθώς και εργαζόμενοι από το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.

Το νέο ΤΕΠ 13 θέσεων ανακαινίστηκε πλήρως. Το έργο ανακαίνισης, συνολικής αξίας 2.500.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, περιλαμβάνει ανεξάρτητη μονάδα κλιματισμού, εξαερισμού, σύστημα ταχυδρομείου επικοινωνίας με τα εργαστήρια, σύστημα πυροπροστασίας, τοποθέτηση αυτόματων θυρών, νέα δάπεδα, WC, WC για ΑΜΕΑ, νέα κουφώματα, εγκαταστάσεις αερίου, UPS, νέες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις κ.α.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μετά τα εγκαίνια, ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου. «Ξέρω ότι δίνετε αγώνα, όχι πάντα υπό τις καλύτερες συνθήκες. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι και εμείς στο μέτρο που μπορούμε, είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτό το νοσοκομείο να δουλέψει καλύτερα» ανέφερε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε:

«Είναι ένα δύσκολο νοσοκομείο, το οποίο ναι, και ελλείψεις προσωπικού έχει, και νοσηλευτές χρειάζεται, και προβλήματα έχει, και γερασμένα κτήρια έχει. Δεν μου αρέσει καθόλου να ωραιοποιώ την πραγματικότητα. Είναι, όμως, σήμερα μία μέρα χαράς για αυτό το νοσοκομείο. Είναι μία μέρα που το νοσοκομείο μας κάνει ένα βήμα μπροστά. Αυτό σημαίνει ότι τελείωσαν οι δουλειές μας εδώ; Όχι, έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε».

«Η Κομισιόν μας πίεσε να απεντάξουμε έργα»

Αναφερόμενος στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Κέντρα Υγείας και νοσοκομεία της χώρας, ο υπουργός Υγείας είπε: «Γράφτηκαν διάφορα δημοσιεύματα ότι το Υπουργείο Υγείας έχασε ευρωπαϊκούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και απεντάσσονται μία σειρά νοσοκομείων από το πρόγραμμα ανακαίνισης. Σας διαβεβαιώ ότι αυτό είναι απολύτως ψευδές. Καθώς και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας πίεσε πάρα πολύ να απεντάξουμε έργα αμφισβητώντας τη δυνατότητά μας να τα παραδώσουμε στην ώρα τους. Όχι μόνο αυτό δεν το δεχθήκαμε, αλλά όλα τα έργα παρέμειναν ενταγμένα, όλα παραδίδονται βάσει του χρονοδιαγράμματός μας».

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, το 2024 το υπουργείο Υγείας δαπάνησε 402 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενώ ο στοχος της δαπάνης ήταν 240 εκατομμύρια, δηλαδή 170% πάνω. Για το 2025, ο στόχος του υπουργείου Υγείας ήταν 502 εκατομμύρια. Ήδη έχουν δαπανηθεί 615 εκατομμύρια και αυτήν την εβδομάδα το ποσό θα φτάσει τα 680 εκατομμύρια ευρώ.

«Όχι μόνο δεν χάνουμε πόρους από το Υπουργείο Υγείας, αλλά κερδίζουμε πόρους από άλλα Υπουργεία προς το Υπουργείο Υγείας για να δώσουμε στους συμπολίτες μας τη μεγαλύτερη δυνατή ευκαιρία ενός καλύτερου συστήματος υγείας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες χρωστώ στην Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Όλγα Μπαλαούρα. Και τα έργα θα γίνουν όλα και όταν φτάσει η 30η Ιουνίου δεν θα έχουμε χάσει από το Υπουργείο Υγείας ούτε μισό έργο. Θα παραδώσουμε στους διαδόχους μας ένα πολύ καλύτερο ΕΣΥ από ό,τι παραλάβαμε. Και αυτό μάς δίνει μεγάλη υπερηφάνεια» δήλωσε, τέλος, ο υπουργός Υγείας.