Ελένη Τσολάκη: Τέλος από την εκπομπή του Σαββατοκύριακου – Η επόμενη μέρα στον ΑΝΤ1

Η Ελένη Τσολάκη πέρασε το κατώφλι του ΑΝΤ1, στις αρχές της τρέχουσας τηλεοπτικής σεζόν, για να αναλάβει τη ζώνη του Σαββατοκύριακου και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία. Ωστόσο, το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» δεν έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα στους πίνακες τηλεθέασης κι έτσι το δεύτερο μισό της χρονιάς φέρνει για την παρουσιάστρια, αλλά και για το κανάλι, σαρωτικές αλλαγές.

Η Ελένη Τσολάκη δεν θα βρίσκεται πλέον στο τιμόνι της εκπομπής, ωστόσο παραμένει στον σταθμό έχοντας συμβόλαιο σε ισχύ. Για τις επόμενες εβδομάδες, το μαγκαζίνο «μπαίνει στον πάγο» προκειμένου να ετοιμαστεί η διάδοχη κατάσταση.

Αν και οι ιθύνοντες του ΑΝΤ1 ακόμη δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους, τα βλέμματα στρέφονται στην Κατερίνα Καραβάτου. Η παρουσιάστρια βρίσκεται στην οικογένεια του Αμαρουσίου και θεωρείται η επικρατέστερη για την παρουσίαση της ανανεωμένης εκπομπής του Σαββατοκύριακου. Ενδιαφέρον έχει και ποιοι συνεργάτες θα παραμείνουν στις θέσεις τους, μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Διαβάστε επίσης