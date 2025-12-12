Ελένη Τσολάκη: «Με τον ερχομό της κόρης μου άλλαξε η κοσμοθεωρία μου, βλέπεις τη ζωή αλλιώς»

Η τρυφερή εξομολόγηση της παρουσιάστριας για την κόρη της

Ελένη Τσολάκη: «Με τον ερχομό της κόρης μου άλλαξε η κοσμοθεωρία μου, βλέπεις τη ζωή αλλιώς»

Η Ελένη Τσολάκη

Για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η μητρότητα μίλησε η Ελένη Τσολάκη καλεσμένη στον τηλεμαραθώνιο του Action 24.

Η παρουσιάστρια του ANT1 τόνισε πως μετά τη γέννα έχει αλλάξει η κοσμοθεωρία της, ενώ είναι αρκετά πιο ευαίσθητη.

«O ερχομός ενός παιδιού στη ζωή της γυναίκας, όπως το βίωσα εγώ, αλλάζει όλη την κοσμοθεωρία, αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή, τις προτεραιότητες, βάζεις σε άλλη βάση τα πάντα. Σε κάνει έναν διαφορετικό άνθρωπο. Εμένα προσωπικά με έκανε πιο ευαίσθητη απ’ ότι ήμουν πριν τον ερχομό της μικρής», ανέφερε η Ελένη Τσολάκη.

«Ο καθένας έχει δυσκολίες. Όταν κλείνει η πόρτα ενός σπιτιού, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι συμβαίνει μέσα. Δεν μιλάω μόνο για τα προβλήματα της καθημερινότητας αλλά και τα πιο σοβαρά, όπως προβλήματα υγείας που εκεί σε κάνουν να “λυγίσεις”», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

