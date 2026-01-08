Τραμπ: «Ανόητη» η κίνηση των Ρεπουμπλικανών που άσκησαν «βέτο» για στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα

Αυτοί οι πέντε γερουσιαστές «δεν πρέπει πλέον ποτέ να εκλεγούν», έγραψε σε ανάρτησή του ο Τραμπ στο Truth Social

«Ανόητη» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την κίνηση πέντε Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών να ψηφίσουν υπέρ ενός σχεδίου που στοχεύει να περιορίσει τις στρατιωτικές εξουσίες των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας, ένα σημαντικό πλήγμα για την κυβέρνηση.

Το αίτημα επί της διαδικασίας ψηφίστηκε με 52 ψήφους υπέρ, εκ των οποίων 5 Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, και 47 κατά, ενώ το ίδιο κείμενο αναμένεται πλέον να υποβληθεί σε ψηφοφορία στη Γερουσία την επόμενη εβδομάδα. Σε περίπτωση που υιοθετηθεί, θα κατατεθεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου η τύχη του είναι πιο αβέβαιη.

Ακόμα και στην περίπτωση υπερψήφισής του από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να ασκήσει ένα πιθανόν ανυπέρβλητο βέτο επί του κειμένου, το πεδίο εφαρμογής του οποίου παραμένει σε μεγάλο βαθμό συμβολικής σημασίας.

Αυτοί οι πέντε γερουσιαστές -ο Ραντ Πολ από το Κεντάκι, η Σούζαν Κόλινς από το Μέιν, η Λίζα Μαρκόφσκι από την Αλάσκα, ο Τοντ Γιανγκ από την Ιντιάνα και ο Τζος Χόλεϊ από το Μιζούρι- «δεν πρέπει πλέον ποτέ να εκλεγούν», έγραψε σε ανάρτησή του ο Τραμπ στο Truth Social, προσθέτοντας: «Αυτή η ψήφος εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό την εθνική άμυνα και ασφάλεια των ΗΠΑ», κρίνοντας πως το κείμενο που εξέτασε η Γερουσία των ΗΠΑ ήταν «αντισυνταγματικό».

«Ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε έναν πόλεμο με τη Βενεζουέλα»

Κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής το Σάββατο, ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ απήγαγαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες στο Καράκας και τους μετέφεραν στη Νέα Υόρκη για να απαντήσουν στις κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών.

Έκτοτε, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ανοικτά πως οι ΗΠΑ θα «διοικήσουν» τη Βενεζουέλα και οι αμερικανικές εταιρείες θα ελέγχουν το πετρέλαιό της.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Λευκός Οίκος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να στείλει εκ νέου στρατεύματα στο έδαφος της Βενεζουέλας.

«Αντί να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των Αμερικανών για το κόστος διαβίωσης, ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε έναν πόλεμο με τη Βενεζουέλα», δήλωσε χθες ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν, ένας εκ των συντακτών του ψηφίσματος, καταγγέλλοντας την έλλειψη ενημέρωσης εκ μέρους της διοίκησης Τραμπ προς το Κογκρέσο πριν από την επιχείρηση του Σαββάτου.

Για τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Ραντ Πολ, έναν άλλο συντάκτη του σχεδίου ψηφίσματος, ο σεβασμός του Συντάγματος των ΗΠΑ αμφισβητείται.β «Η συνταγματική εξουσία για την έναρξη του πολέμου στηρίζεται ακράδαντα στο Κογκρέσο», δήλωσε χθες ενώπιον του σώματος.

Ρεπουμπλικανοί βουλευτές είχαν διατυπώσει τη δυσφορία τους μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση.

Όμως, λίγοι είχαν ζητήσει τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα της Βενεζουέλας, έως αυτό το πλήγμα που κατάφεραν σήμερα σε βάρος του.

