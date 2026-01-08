ΗΠΑ: «Βέτο» από την Γερουσία σε Τραμπ για στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα

Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε πριν απο λίγη ώρα ψήφισμα που περιορίζει την εξουσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει περαιτέρω στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου, μετά τη σύλληψη του ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.Η απόφαση έχει πολιτική σημασία, καθώς αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές διαφοροποιήθηκαν από τη θέση του Λευκού Οίκου, επιτρέποντας την προώθηση του ψηφίσματος για τις πολεμικές εξουσίες. Ωστόσο, η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών συνεχίζει να στηρίζει τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

Οριακή πλειοψηφία και διακομματική υποστήριξη

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 52 ψήφους υπέρ και 47 κατά, έπειτα από πρωτοβουλία των γερουσιαστών Τιμ Κέιν από τη Βιρτζίνια και Ραντ Πολ από το Κεντάκι. Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλε και ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ από τη Νέα Υόρκη.Πέντε Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές υποστήριξαν τη θέση των Δημοκρατικών: ο Ραντ Πολ, η Σούζαν Κόλινς από το Μέιν, η Λίζα Μαρκόφσκι από την Αλάσκα, ο Τοντ Γιανγκ από την Ιντιάνα και ο Τζος Χόλεϊ από το Μιζούρι.Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές είχαν απορρίψει το προηγούμενο έτος παρόμοια ψηφίσματα που στόχευαν να εμποδίσουν την εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων του Τραμπ κατά φερόμενων σκαφών διακίνησης ναρκωτικών στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας.Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στις επιδρομές αυτές έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 100 άνθρωποι, γεγονός που επαναφέρει τη συζήτηση για τα όρια της εκτελεστικής εξουσίας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις που αφορούν τη Βενεζουέλα.





