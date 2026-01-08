Απόλυτη κυριαρχία: Τα δύο «θηρία» που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ για τη σύλληψη του Μαδούρο

Στις 3 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στη Βενεζουέλα η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών που σχεδιάστηκε με βάση το δόγμα της «ταχύτητας και της ελεγχόμενης βίας». Το εναέριο σκέλος της αποστολής έπαιξε καθοριστικό ρόλο από τα πρώτα λεπτά, διασφαλίζοντας ότι καμία εχθρική κίνηση δεν θα μπορούσε να αιφνιδιάσει τις δυνάμεις που επιχειρούσαν στο έδαφος.

