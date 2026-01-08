Απόλυτη κυριαρχία: Τα δύο «θηρία» που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ για τη σύλληψη του Μαδούρο
Μια επιχείρηση αστραπή βασισμένη στον ηλεκτρονικό πόλεμο και στη χειρουργική ακρίβεια, οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο χωρίς περιθώριο αντίδρασης
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στις 3 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στη Βενεζουέλα η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών που σχεδιάστηκε με βάση το δόγμα της «ταχύτητας και της ελεγχόμενης βίας». Το εναέριο σκέλος της αποστολής έπαιξε καθοριστικό ρόλο από τα πρώτα λεπτά, διασφαλίζοντας ότι καμία εχθρική κίνηση δεν θα μπορούσε να αιφνιδιάσει τις δυνάμεις που επιχειρούσαν στο έδαφος.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:15 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πένθος στο βρετανικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρύλος της Λιντς, Τέρι Γιόραθ
15:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Παραδομένη στη «μανία» των ανέμων η Τήνος - Βίντεο
14:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες
14:07 ∙ WHAT THE FACT
Πώς τα μικρότερα σπίτια μας κάνουν να νιώθουμε πιο ευτυχείς
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ