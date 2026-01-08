Πώς αντέδρασε ο Τραμπ όταν είδε πλάνα από τον εν ψυχρώ πυροβολισμό στη Μινεάπολη

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι το υλικό από τον θανατηφόρο πυροβολισμό στη Μινεάπολη ήταν «φρικτό να το παρακολουθεί κανείς», καθώς υπερασπίστηκε τον ομοσπονδιακό πράκτορα που άνοιξε πυρ εναντίον της 37χρονης γυναίκας.

Η συναισθηματική αντίδραση του Τραμπ ήρθε λίγες ώρες αφότου η 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ πυροβολήθηκε εν ψυχρώ από πράκτορα της ICE, αφού οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι προσπάθησε να χτυπήσει αστυνομικούς με το όχημά της την Τετάρτη. «Είναι μια φρικτή σκηνή», δήλωσε ο Τραμπ στους New York Times λίγο αφότου παρακολούθησε ένα απόσπασμα από τη μοιραία αντιπαράθεση.

«Νομίζω ότι είναι απαίσιο να το βλέπεις. Όχι, μισώ να το βλέπω.» Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι ο άγνωστος πράκτορας που πάτησε τη σκανδάλη το έπραξε σε αυτοάμυνα, επειδή χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο της Γκουντ.

«Ήταν μια άθλια κατάσταση που έλαβε χώρα», είπε ο Τραμπ. «Συμπεριφέρθηκε απαίσια», πρόσθεσε. «Και μετά τον πάτησε. Δεν προσπάθησε να τον πατήσει». Ο Τραμπ και οι αξιωματούχοι της Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσαν ότι το βίντεο από το σημείο κατέγραψε τη στιγμή που η Γκουντ χτύπησε σκόπιμα τον αστυνομικό με το αυτοκίνητό της προτού ανοίξει πυρ μέσα από το παράθυρο του οχήματος.

«Δεν θέλω να βλέπω κανέναν να πυροβολείται. Δεν θέλω να βλέπω κανέναν να ουρλιάζει και να προσπαθεί να πατήσει αστυνομικούς, δεν μου αρέσει που συμβαίνει αυτό», τόνισε. Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν αφότου σε προηγούμενη ανάρτησή του στο Truth Social είχε δηλώσει ότι ο εμπλεκόμενος ομοσπονδιακός πράκτορας έπρεπε να νοσηλευτεί και ήταν τυχερός που ήταν ζωντανός αφού χτυπήθηκε από το θύμα.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι , και άλλοι τοπικοί Δημοκρατικοί αξιωματουχοι— συμπεριλαμβανομένου του κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλς, επέκριναν γρήγορα τον ισχυρισμό της κυβέρνησης Τραμπ και απαίτησαν από την ICE να εγκαταλείψει την πολιτεία.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ ωστόσο δήλωσε κατηγορηματικά ότι οι πράκτορες δεν πρόκειται να πάνε πουθενά. Ισχυρίστηκε από την πλευρά της ότι η Γκουντ ήταν μέρος ενός «όχλου ταραχοποιών» που προσπαθούσε να ματαιώσει τις προσπάθειες της ICE να επιβάλει την τελευταία καταστολή της μετανάστευσης από τον Τραμπ.

