«Βράζει» η Μινεάπολη για τον εν ψυχρώ πυροβολισμό 37χρονης μητέρας από πράκτορες της ICE

Τελείωσε σε ένα δευτερόλεπτο, έπεσαν τρεις πυροβολισμοί, αλλά η μοιραία αυτή βολή από έναν πράκτορα της ICE θα έχει πιθανότατα μακροχρόνιες επιπτώσεις στις ΗΠΑ, αναφέρει το Sky News. Για μία ακόμη φορά - έξι χρόνια μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ- η Μινεάπολη γίνεται σημείο ανάφλεξης, αποκαλύπτοντας τις βαθιές ρωγμές που υπάρχουν στις ΗΠΑ σχετικά με τις πολιτικές μετανάστευσης και τον τρόπο με τον οποίο επιβάλλονται.

Η 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, πολίτης των ΗΠΑ και μητέρα ενός 6χρονου παιδιού πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από έναν πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ΙCE) στη Μινεάπολη. Οι εντάσεις στη μεγαλύτερη πόλη της Μινεσότα ήταν ήδη έντονες λόγω της ανάπτυξης αξιωματικών της ICE για μία εκστρατεία καταστολής που συνδέεται εν μέρει με τους ισχυρισμούς των Αρχών για απάτη στην οποία εμπλέκονται Σομαλοί κάτοικοι.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν, ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα πυροβολήθηκε όταν επιχείρησε να «οπλίσει» το όχημά της και να πατήσει έναν αστυνομικό.

Ο Τραμπ υποστήριξε αυτή την εκδοχή των γεγονότων σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι ωστόσο χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «ανοησίες» και επέκρινε την ICE, ενώ η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις κατηγόρησε τον Τραμπ για «gaslighting»(μορφή ψυχολογικής χειραγώγησης όπου ο θύτης κάνει το θύμα να αμφισβητεί τη δική του μνήμη, αντίληψη, λογική, ακόμη και την ίδια του την πραγματικότητα, μέσω συστηματικής άρνησης, παραπλάνησης και ψεμάτων)

STAND WITH ICE pic.twitter.com/TWuqji0zXh — Homeland Security (@DHSgov) January 7, 2026

Διαδηλώσεις έχουν ήδη ξεσπάσει σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ στη Μινεάπολη οι κάτοικοι διαμαρτύρονταν ήδη εδώ και καιρό στη μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη πρακτόρων της ICE στη Μινεσότα. Τώρα, οι γραμμές μάχης χαράσσονται και από τις δύο πλευρές.

⚡️ Shooting in Minneapolis Rekindles Internal Conflict in the U.S.: ICE Incident Becomes a New Trigger for Protests



On January 7, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) carried out a raid in Minneapolis. During the operation, a woman was shot dead. According to… https://t.co/Ukv62E62tO pic.twitter.com/75AN6fHTdT — NEXTA (@nexta_tv) January 8, 2026

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι ο αξιωματικός μετανάστευσης ενήργησε σε αυτοάμυνα, ενώ και η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ υπερασπίστηκε τον πράκτορα της ICE που πυροβόλησε θανάσιμα τη γυναίκα στη Μινεάπολη, λέγοντας ότι προσπάθησε να πατήσει τον αστυνομικό. Πολιτειακοί και τοπικοί αξιωματούχοι ωστόσο αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς ότι οι πυροβολισμοί έγιναν σε αυτοάμυνα.

«Μην πιστεύετε την προπαγάνδα», έγραψε ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλς. «Έχω δει το βίντεο», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «προειδοποιεί εδώ και εβδομάδες » ότι οι επιχειρήσεις της ICE στην πολιτεία του αποτελούν «απειλή για τη δημόσια ασφάλεια».

Ο κυβερνήτης καλεί σε ετοιμότητα την Εθνοφρουρά της Μινεσότα

Ο Γουόλς εξέδωσε εντολή προς την Εθνοφρουρά της Μινεσότα να προετοιμαστεί για ανάπτυξη εάν χρειαστεί. Δεκάδες αστυνομικοί έχουν επίσης ενεργοποιηθεί για να ανταποκριθούν σε πιθανές αναταραχές, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης της Πολιτείας.

Η γρήγορη κινητοποίησή του αναμφίβολα οφείλεται στις μνήμες από τα επεισόδια που ξέσπασαν μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από την αστυνομία το 2020, όταν οι επικριτές είπαν ότι άργησε να συγκεντρώσει τους πόρους της πολιτείας για να αποκαταστήσει την τάξη εν μέσω εμπρησμών και λεηλασιών, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού τμήματος της Μινεάπολης.

? Videos don’t lie.



So here is slow-motion footage shows ICE agents illegally detaining a U.S. citizen in Minneapolis… and shooting her as she tries to drive away.



Watch closely: she never drove toward an agent.



The agents attempted to aggressively force her out of her car… pic.twitter.com/RLk5Qrjbzb — Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) January 7, 2026

Κυκλοφορούν αρκετά βίντεο από το περιστατικό, τα οποία χρησιμοποιεί κάθε πλευρά για να υποστηρίξει την εκδοχή της για το τι συνέβη. Αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες αρνούνται σθεναρά την εκδοχή των γεγονότων της κυβέρνησης Τραμπ. Η ένταση είχε αυξηθεί εδώ και εβδομάδες, με 2.000 πράκτορες να έχουν αναπτυχθεί στη Μινεσότα τον Δεκέμβριο. Η Μινεάπολη έχει βιώσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης από οποιαδήποτε πόλη των ΗΠΑ.

Τι είναι η υπηρεσία ICE;

Η ICE είναι η ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής της μετανάστευσης και των τελωνείων των ΗΠΑ που είναι υπεύθυνη για έρευνες εσωτερικής ασφάλειας και επιχειρήσεις απέλασης ατόμων που οι ΗΠΑ κρίνουν ότι βρίσκονται παράνομα στη χώρα. Οι δραστηριότητές της έχουν αυξηθεί σημαντικά στο πλαίσιο της καταστολής της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ.

Σύμφωνα με το Sky News άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τους δρόμους από αστυνομικούς και έχουν στοιβαχθεί σε οχήματα, συμπεριλαμβανομένης και της Ουάσινγκτον. Ο δήμαρχος, Τζέικομπ Φρέι, δεν μασάει τα λόγια του, λέγοντας στην ICE να «ξεκουμπιστεί».

Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ο Φρέι αναλαμβάνει να διαχειριστεί μια διαμάχη αυτού του είδους. Έγινε γνωστός μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ το 2020. Γνωρίζει, λοιπόν, πώς τραγωδίες σαν κι αυτή μπορούν να γίνουν στιγμές κρίσης που θα στιγματίσουν την Αμερική για δεκαετίες.

Ποια ήταν η 37χρονη γυναίκα

Η γυναίκα που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από έναν αξιωματικό της Υπηρεσίας ICE ήταν η Ρενέ Νικόλ Μάκλιν Γκουντ, μια 37χρονη μητέρα τριών παιδιών που είχε μετακομίσει πρόσφατα στη Μινεσότα. Ο πατέρας της Ρενέ Γκουντ, Τιμ Γκάνγκερ, δήλωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του ενημερώθηκαν για τον θάνατο της κόρης τους και εξακολουθούν να προσπαθούν να επεξεργαστούν τις πληροφορίες.

Μιλώντας σύντομα στην εφημερίδα The Washington Post είπε ότι η Γκουντ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στο Κολοράντο, αλλά μετακόμισε για λίγο στο Βάλεϊ Φολς του Κάνσας για να ζήσει για ένα διάστημα με τους γονείς της μετά τον θάνατο του συζύγου της -ενός βετεράνου του στρατού- πριν από περίπου τρία χρόνια.

«Είχε μια καλή αλλά δύσκολη ζωή», είπε ο Γκάνγκερ. «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος». Πρόσθεσε ότι η οικογένεια δεν είναι έτοιμη να μιλήσει περαιτέρω για τη ζωή ή τον θάνατό της Γκουντ, καθώς εξακολουθεί να συλλέγει τα στοιχεία για το τι συνέβη. «Νομίζω ότι μόλις βρέθηκε σε διασταυρούμενα πυρά», είπε στην εφημερίδα The Post, «Βρέθηκε σε άσχημη κατάσταση σήμερα. Αλλά δεν γνωρίζουμε τα γεγονότα», πρόσθεσε. Είπε ότι η οικογένεια σχεδιάζει να μιλήσει δημόσια αφού συμβουλευτεί τον σύντροφο και τον γιο της Ρενέ. Στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Mάκλιν Γκουντ περιέγραφε τον εαυτό της ως «ποιήτρια, συγγραφέα, σύζυγο και μητέρα». Είπε ότι αυτή τη στιγμή «βιώνει τη Μινεάπολη», εμφανίζοντας ένα emoji με τη σημαία υπερηφάνειας στον λογαριασμό της στο Instagram. Μια φωτογραφία προφίλ που δημοσιεύτηκε στο Pinterest την δείχνει να χαμογελάει και να κρατάει ένα μικρό παιδί, μαζί με αναρτήσεις για τατουάζ, χτενίσματα και διακόσμηση σπιτιού. Ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί από ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών τους, είπε ότι μόλις είχε αφήσει τον 6χρονο γιο της στο σχολείο την Τετάρτη και οδηγούσε προς το σπίτι με τον νυν σύντροφό της όταν συνάντησαν μια ομάδα πρακτόρων της ICE σε έναν χιονισμένο δρόμο στη Μινεάπολη, όπου είχαν μετακομίσει πέρυσι από το Κάνσας Σίτι του Μιζούρι. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ τη χαρακτήρισαν εγχώρια τρομοκράτισσα που είχε επιχειρήσει να εμβολίσει ομοσπονδιακούς πράκτορες με το αυτοκίνητό της. Ο πρώην σύζυγός της είπε ότι δεν ήταν ακτιβίστρια και ότι δεν την είχε δει ποτέ να συμμετέχει σε κάποια διαμαρτυρία οποιουδήποτε είδους. Την περιέγραψε ως μια αφοσιωμένη Χριστιανή που συμμετείχε σε ιεραποστολικά ταξίδια νέων στη Βόρεια Ιρλανδία όταν ήταν νεότερη. Της άρεσε να τραγουδάει, συμμετέχοντας σε χορωδία στο λύκειο και σπούδαζε φωνητική στο κολέγιο. Σπούδασε δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στη Βιρτζίνια και κέρδισε ένα βραβείο το 2020 για ένα από τα έργα της, σύμφωνα με μια ανάρτηση στη σελίδα του τμήματος Αγγλικών του πανεπιστημίου στο Facebook. Επίσης, παρουσίασε ένα podcast με τον δεύτερο σύζυγό της, ο οποίος πέθανε το 2023. Η Μάκλιν Γκουντ είχε μια κόρη και έναν γιο από τον πρώτο της γάμο, οι οποίοι είναι τώρα 15 και 12 ετών. Ο 6χρονος γιος της ήταν από τον δεύτερο γάμο της. Ο πρώην σύζυγός της είπε ότι τα τελευταία χρόνια ασχολούνταν κυρίως με τα οικιακά, αλλά προηγουμένως είχε εργαστεί ως βοηθός οδοντιάτρου και σε πιστωτικό ίδρυμα. Η Ντόνα Γκάνγκερ, η μητέρα της, δήλωσε στην εφημερίδα Minnesota Star Tribune ότι η οικογένεια ενημερώθηκε για τον θάνατο αργά το πρωί της Τετάρτης. «Η Ρενέ ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ», δήλωσε η Γκάνγκερ στην εφημερίδα. «Ήταν εξαιρετικά συμπονετική. Φρόντιζε ανθρώπους σε όλη της τη ζωή. Ήταν στοργική, επιεικής και στοργική. Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος».

Διαβάστε επίσης