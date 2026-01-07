Τραμπ: «Αυτοάμυνα» ο θάνατος της γυναίκας από πράκτορα της ICE

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε το περιστατικό με το θανατηφόρο πυροβολισμό μιας γυναίκας από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη, χαρακτηρίζοντάς το ως «αυτοάμυνα».

Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε: «Μόλις είδα το βίντεο από το περιστατικό που έλαβε χώρα στο Μινεάπολις της Μινεσότα. Είναι φρικτό να το βλέπεις. Η γυναίκα που φώναζε ήταν, προφανώς, επαγγελματίας ταραχοποιός, και η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο ήταν πολύ ταραχώδης, παρεμπόδισε, αντιτάχτηκε, και στη συνέχεια οδήγησε βίαια, σκόπιμα και άγρια πάνω στον αξιωματικό της ICE, ο οποίος φαίνεται να την πυροβόλησε σε αυτοάμυνα. Με βάση το συνημμένο βίντεο, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι είναι ζωντανός, αλλά τώρα αναρρώνει στο νοσοκομείο. Η κατάσταση εξετάζεται στο σύνολό της, αλλά ο λόγος για τον οποίο συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά είναι επειδή η ριζοσπαστική αριστερά απειλεί, επιτίθεται και στοχεύει καθημερινά τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου και τους πράκτορες της ICE. Αυτοί απλώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, να ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΗ. Πρέπει να σταθούμε στο πλευρό των αξιωματικών επιβολής του νόμου και να τους προστατεύσουμε από αυτό το ριζοσπαστικό αριστερό κίνημα βίας και μίσους!».

Η δήλωση του προέδρου έρχεται καθώς οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο πράκτορας χρησιμοποίησε το όπλο του, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σχετικά με τη χρήση βίας από όργανα επιβολής του νόμου σε υποθέσεις μετανάστευσης.

