Μινεάπολη: Αυτή είναι η 37χρονη μητέρα που έπεσε νεκρή από πυροβολισμούς από πράκτορες της ICE

Σε σοκ παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα το περιστατικό στις ΗΠΑ, όπου 37χρονη γυναίκα σκοτώθηκε από πυροβολισμό πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Μινεάπολη προκαλώντας την μαζική οργή και διαδηλώσεις.

Διαδηλώσεις έχουν ήδη ξεσπάσει σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ στη Μινεάπολη οι κάτοικοι διαμαρτύρονταν ήδη εδώ και καιρό στη μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη πρακτόρων της ICE στη Μινεσότα.

Το δημοτικό συμβούλιο αναγνώρισε τη νεκρή γυναίκα ως τη Renee Nicole Good, η οποία «φρόντιζε τους γείτονές της σήμερα το πρωί και η ζωή της χάθηκε σήμερα στα χέρια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης».

Η 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, πολίτης των ΗΠΑ, ήταν ποιήτρια και μητέρα τριών παιδιών που μεγάλωσαν στο Κολοράντο Σπρινγκς. Ήταν παντρεμένη με έναν κωμικό ονόματι Timothy Macklin, ο οποίος πέθανε το 2023, και ζούσε στη Μινεάπολη.

Η γυναίκα πυροβολήθηκε τρεις φορές στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη Μινεάπολη την Τετάρτη, αφού φέρεται να αγνόησε τις απαιτήσεις των πρακτόρων της ICE να βγει από το αυτοκίνητό της, να έκανε όπισθεν και να προσπάθησε να φύγει.

Οι εντάσεις στη μεγαλύτερη πόλη της Μινεσότα ήταν ήδη έντονες λόγω της ανάπτυξης αξιωματικών της ICE για μία εκστρατεία καταστολής που συνδέεται εν μέρει με τους ισχυρισμούς των Αρχών για απάτη στην οποία εμπλέκονται Σομαλοί κάτοικοι.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν, ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα πυροβολήθηκε όταν επιχείρησε να «οπλίσει» το όχημά της και να πατήσει έναν αστυνομικό.



Σε συνέντευξη Τύπου, ο δήμαρχος του Μινεάπολης Jacob Frey χαρακτήρισε αυτές τις ισχυρισμούς «μ@@@ιες» και επέκρινε την ICE για τις ενέργειές της, λέγοντας στους αστυνομικούς να «φύγουν από την πόλη». «Ήδη προσπαθούν να το παρουσιάσουν ως πράξη αυτοάμυνας. Έχοντας δει το βίντεο ο ίδιος, θέλω να πω σε όλους ευθέως ότι αυτό είναι μ@@@ίες», είπε.

Τις τελευταίες ημέρες, η ένταση στην πόλη είναι υψηλή, λόγω της αποστολής αστυνομικών της ICE στους δρόμους.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ, επιμένει ήδη ότι οι επιχειρήσεις της ICE θα συνεχιστούν στη Μινεάπολη, ενώ το FBI έχει ξεκινήσει έρευνα.

Ποια ήταν η 37χρονη γυναίκα

Η γυναίκα που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από έναν αξιωματικό της Υπηρεσίας ICE ήταν η Ρενέ Νικόλ Μάκλιν Γκουντ, μια 37χρονη μητέρα τριών παιδιών που είχε μετακομίσει πρόσφατα στη Μινεσότα. Ο πατέρας της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, Τιμ Γκάνγκερ, δήλωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του ενημερώθηκαν για τον θάνατο της κόρης τους και εξακολουθούν να προσπαθούν να επεξεργαστούν τις πληροφορίες.

Μιλώντας σύντομα στην εφημερίδα The Washington Post είπε ότι η Γκουντ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στο Κολοράντο, αλλά μετακόμισε για λίγο στο Βάλεϊ Φολς του Κάνσας για να ζήσει για ένα διάστημα με τους γονείς της μετά τον θάνατο του συζύγου της -ενός βετεράνου του στρατού- πριν από περίπου τρία χρόνια.

«Είχε μια καλή αλλά δύσκολη ζωή», είπε ο Γκάνγκερ. «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος». Πρόσθεσε ότι η οικογένεια δεν είναι έτοιμη να μιλήσει περαιτέρω για τη ζωή ή τον θάνατό της Γκουντ, καθώς εξακολουθεί να συλλέγει τα στοιχεία για το τι συνέβη. «Νομίζω ότι μόλις βρέθηκε σε διασταυρούμενα πυρά», είπε στην εφημερίδα The Post, «Βρέθηκε σε άσχημη κατάσταση σήμερα. Αλλά δεν γνωρίζουμε τα γεγονότα», πρόσθεσε. Είπε ότι η οικογένεια σχεδιάζει να μιλήσει δημόσια αφού συμβουλευτεί τον σύντροφο και τον γιο της Ρενέ.

Στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Γκουντ περιέγραφε τον εαυτό της ως «ποιήτρια, συγγραφέα, σύζυγο και μητέρα». Είπε ότι αυτή τη στιγμή «βιώνει τη Μινεάπολη», εμφανίζοντας ένα emoji με τη σημαία υπερηφάνειας στον λογαριασμό της στο Instagram. Μια φωτογραφία προφίλ που δημοσιεύτηκε στο Pinterest την δείχνει να χαμογελάει και να κρατάει ένα μικρό παιδί, μαζί με αναρτήσεις για τατουάζ, χτενίσματα και διακόσμηση σπιτιού. Ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί από ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών τους, είπε ότι μόλις είχε αφήσει τον 6χρονο γιο της στο σχολείο την Τετάρτη και οδηγούσε προς το σπίτι με το νυν σύντροφό της όταν συνάντησαν μια ομάδα πρακτόρων της ICE σε έναν χιονισμένο δρόμο στη Μινεάπολη, όπου είχαν μετακομίσει πέρυσι από το Κάνσας Σίτι του Μιζούρι. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ τη χαρακτήρισαν εγχώρια τρομοκράτισσα που είχε επιχειρήσει να εμβολίσει ομοσπονδιακούς πράκτορες με το αυτοκίνητό της. Άνθρωποι που την γνώριζαν την περιέγραψαν ως μια αφοσιωμένη Χριστιανή που συμμετείχε σε ιεραποστολικά ταξίδια νέων στη Βόρεια Ιρλανδία όταν ήταν νεότερη. Της άρεσε να τραγουδάει, συμμετέχοντας σε χορωδία στο λύκειο και σπούδαζε φωνητική στο κολέγιο. Σπούδασε δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στη Βιρτζίνια και κέρδισε ένα βραβείο το 2020 για ένα από τα έργα της, σύμφωνα με μια ανάρτηση στη σελίδα του τμήματος Αγγλικών του πανεπιστημίου στο Facebook. Επίσης, παρουσίασε ένα podcast με τον δεύτερο σύζυγό της, ο οποίος πέθανε το 2023. Η Μάκλιν Γκουντ είχε μια κόρη και έναν γιο από τον πρώτο της γάμο, οι οποίοι είναι τώρα 15 και 12 ετών. Ο 6χρονος γιος της ήταν από τον δεύτερο γάμο της. Η Ντόνα Γκάνγκερ, η μητέρα της, δήλωσε στην εφημερίδα Minnesota Star Tribune ότι η οικογένεια ενημερώθηκε για τον θάνατο αργά το πρωί της Τετάρτης. «Η Ρενέ ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ», δήλωσε η Γκάνγκερ στην εφημερίδα. «Ήταν εξαιρετικά συμπονετική. Φρόντιζε ανθρώπους σε όλη της τη ζωή. Ήταν στοργική, επιεικής και στοργική. Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος».

