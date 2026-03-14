Βαρύ πένθος στον Πύργο για το θάνατο του 18χρονου Μάκη - Έπεσε από τον τρίτο όροφο

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βαθιά θλίψη σκόρπισε στον Πύργο η είδηση του θανάτου του 18χρονου μαθητή και αθλητή του βόλεϊ Ασημάκη Διονυσόπουλου.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στο σπίτι του, στην οδό Μανωλοπούλου, απέναντι από το Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Ο 18χρονος έπεσε από μπαλκόνι του τρίτου ορόφου στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να υποστεί εξαιρετικά βαριά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.

Ο δυνατός θόρυβος που ακούστηκε έκανε τους περίοικους να πεταχτούν έξω από τα σπίτια τους. Άνθρωποι της γειτονιάς έτρεξαν προς το σημείο για να δουν τι είχε συμβεί. Και βρέθηκαν μπροστά σε μια εικόνα που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Ένα νέο παιδί βαριά τραυματισμένο.

Η αγωνία και η μάχη για τη ζωή

Ο Ασημάκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το patrisnews.com. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό έδωσαν τιτάνια μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς όμως Μια μάχη σιωπηλή, γεμάτη αγωνία. Λεπτό προς λεπτό, με την ελπίδα να μην σβήσει. Με την ελπίδα να τα καταφέρει, να γυρίσει πίσω στην οικογένειά του. Δυστυχώς όμως τα τραύματά του… αποδείχθηκαν μοιραία. Και η είδηση του θανάτου του έπεσε σαν κεραυνός στον Πύργο. Μια πόλη ολόκληρη πάγωσε.

Ένα παιδί γεμάτο όνειρα

Ο Μάκης δεν ήταν απλώς ένας μαθητής της Γ΄ Λυκείου. Ήταν ένα παιδί γεμάτο ζωή. Ένας νέος άνθρωπος με όνειρα, σχέδια και φιλοδοξίες. Ένα παιδί που ετοιμαζόταν να δώσει τη δική του μάχη στις Πανελλήνιες εξετάσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για το μέλλον του.

Για όσους τον γνώριζαν ήταν ένα παιδί με καθαρή καρδιά. Ένα παιδί με χαμόγελο. Ένα παιδί που αγαπούσε τους φίλους του, την οικογένειά του και τον αθλητισμό.

Πρωταθλητής στο γήπεδο

Ο Ασημάκης είχε ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει στον αθλητισμό. Ήταν πρωταθλητής Ελλάδας στο beach volley. Στο γήπεδο πάλευε με πείσμα. Με δύναμη και πάθος. Και όσοι τον είχαν δει να αγωνίζεται μιλούν για έναν αθλητή που δεν τα παρατούσε ποτέ. Έναν νέο άνθρωπο που ήξερε να αγωνίζεται και που κυνηγούσε τα όνειρά του. Που πάλευε για να φτάσει ψηλά.

Τα λόγια του πατέρα που ραγίζουν καρδιές

Τα λόγια του πατέρα του, Γιάννη Διονυσόπουλου, προέδρου του Συλλόγου Κομμωτών Ηλείας, συγκλονίζουν. Λόγια που δύσκολα διαβάζει κανείς χωρίς να βουρκώσει:

«Σήμερα ο κόσμος μας σκοτείνιασε. Σήμερα χάσαμε το παιδί μας Ασημάκης Διονυσόπουλος. Ένα παιδί μόλις 18 χρονών, γεμάτο όνειρα, δύναμη και ζωή. Ένα παλικάρι που δεν φοβόταν τους αγώνες – ούτε στο γήπεδο, ούτε στη ζωή. Πρωταθλητής Ελλάδος στο beach volley, μα πάνω απ’ όλα πρωταθλητής καρδιάς. Ένας μαχητής που πάλευε για τα όνειρά του, ένας μαθητής της Γ’ Λυκείου που ετοιμαζόταν να ανοίξει τα φτερά του μέσα από τις Πανελλήνιες και τη ζωή που τον περίμενε. Όμως η ζωή στάθηκε άδικη. Και μας τον πήρε νωρίς. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το χαμόγελό του, τη δύναμή του, το πάθος του για τον αθλητισμό και τη ζωή. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το παιδί που μας έκανε περήφανους κάθε μέρα. Η απουσία του αφήνει ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ. Αλλά η αγάπη του, οι στιγμές μας και το παράδειγμα που άφησε πίσω του θα ζουν για πάντα μέσα μας. Καλό ταξίδι, παιδί μας. Θα είσαι για πάντα ο πρωταθλητής της καρδιάς μας.»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
