Οργή στη Μινεάπολη: Διαδηλώσεις για τον πράκτορα της ICE που πυροβόλησε εν ψυχρώ την 37χρονη μητέρα

Οργισμένες διαδηλώσεις έχουν ξέσπασει στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, με τους κατοίκους να ζητούν την αποχώρηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) μετά τη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ από έναν έμπειρο όπως όλα δείχνουν πράκτορα της υπηρεσίας.

H Ρενέ Γκουντ

Το κύριο συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε κοντά στο σημείο του περιστατικού, πολύ κοντά στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Τζορτζ Φλόιντ το 2020, ενώ οι Αρχές ανακοίνωσαν την αναστολή μαθημάτων για το υπόλοιπο της εβδομάδας, επικαλούμενες «λόγους ασφαλείας». Κινητοποιήσεις την ίδια στιγμή οργανώθηκαν σε πόλεις όπως η Νέα Ορλεάνη, το Μαϊάμι, το Σιάτλ και η Νέα Υόρκη.

Το όνομα του πράκτορα της ICE που πυροβόλησε θανάσιμα την 37χρονη μητέρα τριών παιδιών στη νότια Μινεάπολη δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους να τον περιγράφουν μόνο ως «έμπειρο» πράκτορα που έλαβε θεραπεία και εξιτήριο από νοσοκομείο.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ωστόσο έχει κυκλοφορήσει έντονα ότι πρόκειται για τον «Στιβ Γκρόουβ», οι αρχές πάντως δεν έχουν επιβεβαιώσει την ταυτότητα του και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επίσημα αρχεία που να υποστηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν εν μέσω τεταμένης αντιπαράθεσης μεταξύ των ομοσπονδιακών αρχών μετανάστευσης και των Αρχών της πόλης και της πολιτείας της Μινεσότα, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ενέτεινε τις επιχειρήσεις επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης. Το περιστατικό έχει έκτοτε προκαλέσει διαμαρτυρίες, πολιτικές αντιδράσεις και παράλληλες έρευνες από πολιτειακές και ομοσπονδιακές υπηρεσίες.





