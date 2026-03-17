«Ανάσα» στη Wall Street μετά την υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου

Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα (16/3) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι επενδυτές κινήθηκαν με φόντο την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και την άνοδο των μετοχών εταιρειών οι οποίες σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Συγκεκριμένα, οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν να υποχωρούν μετά τη διέλευση μη ιρανικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, κάτι που αύξησε τις ελπίδες των επενδυτών για αυξημένη ροή κυκλοφορίας στην κρίσιμη θαλάσσια οδό.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 387,94 μονάδων (+0,83%), στις 46.946,41 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 268,81 μονάδων (+1,22%), στις 22.374,17 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 67,19 μονάδων (+1,01%), στις 6.699,38 μονάδες.