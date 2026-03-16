Ιράν: Εκτόξευσε για πρώτη φορά τον βαλλιστικό πύραυλο Sejjil

Το Ιράν δήλωσε ότι εκτόξευσε για πρώτη φορά τον βαλλιστικό πύραυλο Sejjil στο πλαίσιο της τρέχουσας αντίδρασής του στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.⁠.⁠

Ο πύραυλος στερεού καυσίμου είναι πιο δύσκολο να ανιχνευθεί και να αναχαιτιστεί, ενώ ιρανικές αρχές αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσει στο Τελ Αβίβ σε περίπου επτά λεπτά.

Το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) υποστήριξε ότι το όπλο αυτό στόχευσε στρατηγικές ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις 15 Μαρτίου, ενώ η τελευταία πυραυλική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κτίρια και οχήματα.

Σύμφωνα με τον Στρατό , ο Sejjil είναι ένας βαλλιστικός πύραυλος μεσαίου βεληνεκούς στερεού καυσίμου που αναπτύχθηκε από το Ιράν και θεωρείται τεχνολογικό άλμα σε σύγκριση με την προηγούμενη σειρά Shahab υγρού καυσίμου.

Σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), ο πύραυλος έχει μήκος 18 μέτρα, διάμετρο περίπου 1,25 μέτρα και ζυγίζει πάνω από 23 τόνους.

Η ανάπτυξη του πυραύλου Sejjil ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αλλά προήλθε άμεσα από τις εργασίες για την ανάπτυξη προηγούμενων ιρανικών πυραύλων, κυρίως του βαλλιστικού πυραύλου μικρής εμβέλειας Zelzal.

Δεδομένων των εξελίξεων στην τεχνολογία καυσίμων που επιτεύχθηκαν με το πρόγραμμα Zelzal τη δεκαετία του 1990, πιστεύεται ότι η ανάπτυξη του προγράμματος Sejjil έλαβε υποστήριξη από την Κίνα.

Το 2009, παρουσιάστηκε το Sejjil 2, το οποίο θεωρήθηκε μια πιο προηγμένη παραλλαγή μάχης, με αυξημένη εμβέλεια περίπου 2.200-2.500 χλμ. Επιπλέον, αυτή η αναβαθμισμένη έκδοση διέθετε επίσης υψηλή ευελιξία, μικρότερο χρόνο προετοιμασίας εκτόξευσης και βελτιωμένη σταθερότητα τροχιάς.

Σε σύγκριση με τον Shahab 3, αν και αυτός ο πύραυλος έχει παρόμοιο μέγεθος, βάρος και βεληνεκές, η χρήση στερεού καυσίμου είναι η μεγαλύτερη βελτίωση του Sejjil.

Συνήθως, οι πύραυλοι που τροφοδοτούνται με υγρό καύσιμο πρέπει να ανεφοδιάζονται λίγο πριν από την εκτόξευση, μια χρονοβόρα διαδικασία που τους καθιστά ευάλωτους στην ανίχνευση από κατασκοπευτικούς δορυφόρους.

Εν τω μεταξύ, οι πύραυλοι στερεών καυσίμων μπορούν να αποθηκευτούν και να είναι έτοιμοι για εκτόξευση σε λίγα μόνο λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι οι αντίπαλοι έχουν πολύ λίγο χρόνο για να εντοπίσουν και να αντιδράσουν πριν ο πύραυλος φύγει από το έδαφος. Αυτό είναι ένα κρίσιμο πλεονέκτημα στο πλαίσιο της ανάγκης του Ιράν για ταχεία αντίδραση σε προληπτικές επιθέσεις.

Εκτός από τη χρήση στερεού καυσίμου, ένα άλλο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του Sejjil 2 είναι το εξαιρετικά ευέλικτο όχημα επανεισόδου (MaRV).

Iran using the Sejjil for the first time tells you everything.



Liquid-fueled missiles take hours to set up... With Israeli and U.S. eyes on every launcher, those are death traps. Solid fuel launches in minutes.



But Iran has far fewer of them. The escalation is a sign of… pic.twitter.com/dFNFX8BqKo — Open Source Intel (@Osint613) March 15, 2026

