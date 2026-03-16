Live - Τραμπ: «Θέλουμε οι χώρες που παίρνουν πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ, να βοηθήσουν»

Δηλώσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή κάνει αυτή τη στιγμή Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Στη συνέντευξη τύπου που βρίσκεται σε εξέλιξη αρχικά τόνισε ««Το Ιρανικό καθεστώς έχει καταστραφεί. Δεν έχει στρατό, Δεν έχει αεροπορία. Οι περισσότεροι ηγέτες έχουν εξαλειφθεί, κατά τα άλλα λένε ότι τα πηγαίνουν καλά. Πάνω από 100 πλοία έχουν βυθιστεί».

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει περισσότερα από 30 πλοία τοποθέτησης ναρκών, καθώς ισχυρίζεται ότι η ικανότητα των ιρανικών drones «πλησιάζει το μηδέν».

«Είχα προβλέψει ότι το Ιράν θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ όπως ότι ο Μπιν Λάντεν θα χτυπήσει τους δίδυμους Πύργους» και ζήτησε βοήθεια λέγοντας «θέλουμε οι χώρες που παίρνουν πετρέλαιο από τα στενά του Ουρμούζ να βοηθήσουν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πολλές χώρες μου έχουν πει ότι είναι καθ' οδόν», δήλωσε ο πρόεδρος, αν και δεν διευκρίνισε ποιες χώρες θα βοηθήσουν τις ΗΠΑ να εξασφαλίσουν την πρόσβαση μέσω του Στενού. «Κάποιες είναι πολύ ενθουσιώδεις για αυτό, και κάποιες όχι».

Διαβάστε επίσης