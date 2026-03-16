Τραμπ: «Θα τελειώσουμε πρώτα με το Ιράν και μετά έρχεται η σειρά της Κούβας»

«Μιλάμε με την Κούβα, αλλά θα τελειώσουμε με το Ιράν πριν από την Κούβα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ενώ ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ επιβεβαίωσε τις συνομιλίες την Παρασκευή.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι υποστηρικτές του στη νότια Φλόριντα ανυπομονούν να δουν αλλαγή μετά από δεκαετίες εχθρότητας. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται στο νησί από τον Ιανουάριο, όταν ο αμερικανικός στρατός ανέτρεψε τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τον έφερε στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για ναρκωτικά.

Πριν από αυτό, η Βενεζουέλα είχε υποστηρίξει οικονομικά την Κούβα εδώ και καιρό. «Νομίζω ότι πολύ σύντομα είτε θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία είτε θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε», είπε ο Τραμπ.