Στενά του Ορμούζ: Ποιες χώρες είπαν «όχι» στον Τραμπ - Τι φοβούνται Ευρωπαίοι και ΝΑΤΟ

Η Ε.Ε. προσπαθεί να αποφύγει μία νέα οικονομική κρίση από το κλείσιμο των Στενών και την άνοδο της τιμής του πετρελαίου αλλά δεν θέλει να κάνει κινήσεις που θα στηρίξουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

ΕΡΑ
ΚΟΣΜΟΣ
9'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε δύσκολη θέση έχει έρθει για μία ακόμη φορά η Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ που καλείται να αποφασίσει τι θα πράξει για την διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ.

Όσο τα πετρελαιοφόρα παραμένουν μπλοκαρισμένα στα Στενά ο κίνδυνος μίας νέας οικονομικής κρίσης που θα πυροδοτηθεί από την ραγδαία άνοδο των τιμών του πετρελαίου είναι ορατός. Αυτό προσπαθεί να αποφύγει δια ροπάλου η Ε.Ε. αλλά με μέσα που δεν υποστηρίζουν τον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου εναντίον του Ιράν.

Έτσι Ισπανία, Βρετανία, Γερμανία, Ελλάδα και Ιταλία απορρίπτουν το ενδεχόμενο να συμμετέχουν σε στρατιωτική αποστολή για την φύλαξη στα Στενά του Ορμούζ. Η Ε.Ε. φαίνεται ότι συζητά το ενδεχόμενο να συμμετέχει υπό κάποιες προϋποθέσεις η αποστολή «Ασπίδες» αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν αντιρρήσεις από κράτη - μέλη όπως η Ιταλία.

Χάρτης δείχνει τα Στενά του Ορμούζ

Ισπανία: Στόχος ο τερματιασμός του πολέμου

Η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας, Μαργαρίτα Ρόμπλες απέρριψε το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική υποστήριξη για την ασφάλεια των Στενών καθώς η Μαδρίτη έχει επικρίνει σκληρά τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. «Η Ισπανία δεν θα δεχτεί ποτέ πρόχειρες λύσεις, επειδή ο στόχος πρέπει να είναι ο τερματισμός του πολέμου, και μάλιστα τώρα», τόνισε η Ρόμπλες.

Η κατάσταση στα Στενά προκαλεί σοβαρή ανησυχία στους Ευρωπαίους, αλλά η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί ανεξάρτητα από οικονομικές παραμέτρους, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

«Δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα που θα προσέθετε ακόμη μεγαλύτερη ένταση ή θα προκαλούσε περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης», δήλωσε σε Ισπανός ΥΠΕΞ σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

«Όχι» σε εμπλοκή του ΝΑΤΟ από Γερμανία και Βρετανία

Εκπρόσωπος του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξεκίνησε με τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, «δεν έχει καμία σχέση με το ΝΑΤΟ» και «δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ».

«Το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία για την άμυνα του εδάφους και στην τρέχουσα κατάσταση δεν υπάρχει εντολή για την ανάπτυξη του ΝΑΤΟ», είπε ο Στέφαν Κορνέλιους σε τακτική συνέντευξη Τύπου.

Ταυτόχρονα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ είπε ότι η Γερμανία δεν θεωρεί ότι το ΝΑΤΟ έχει κάποιο ρόλο στην αντιμετώπιση του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

«Δεν βλέπω το ΝΑΤΟ να έχει λάβει οποιαδήποτε απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση ή να μπορεί να αναλάβει ευθύνη για τα Στενά του Ορμούζ. Αν ήταν έτσι, τότε τα όργανα του ΝΑΤΟ θα το αντιμετώπιζαν αναλόγως», ανέφερε ο Γερμανός ΥΠΕΞ.

Starmer; Κιρ Στάρμερ; πρωθυπουργός Βρετανίας

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ σε συνέντευξη Τύπου στη Ντάουνινγκ Στριτ 10 για τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα στην Μέση Ανατολή

Pool Getty

Ο Βάντεφουλ ζήτησε επίσης περισσότερες πληροφορίες από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σχετικά με τη μελλοντική πορεία του πολέμου κατά του Ιράν. «Πρώτα απ' όλα, θα είναι σημαντικό οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να διευκρινίσουν πότε θεωρούν ότι θα έχουν επιτευχθεί οι στρατιωτικοί στόχοι της επιχείρησής τους. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη σαφήνεια σε αυτό», είπε.

Από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ σε δηλώσεις του είπε ότι το σχέδιο για την επαναλειτουργία των Στενών δεν αποτελεί αποστολή του ΝΑΤΟ. «Θα ήθελα να είμαι σαφής: δεν θα είναι, και ποτέ δεν είχε προβλεφθεί να είναι, αποστολή του ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να είναι μια συμμαχία εταίρων, και γι’ αυτό συνεργαζόμαστε με εταίρους τόσο στην Ευρώπη, όσο και στον Κόλπο και με τις ΗΠΑ. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε αυτό. Δεν είναι απλό», διευκρίνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε την πίεση στους Ευρωπαίους συμμάχους να βοηθήσουν στην προστασία των Στενών και προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει ένα «πολύ κακό» μέλλον αν τα μέλη του δεν συνδράμουν την Ουάσιγκτον.

σαρλ ντε γκωλ

Φωτ. Αρχείου - Το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» στα ανοιχτά της Γαλλίας, στις 18 Νοεμβρίου 2018.

AFP POOL/Christophe Simon μέσω ΑΡ

NATO: Χώρες της Συμμαχίας συνομιλούν ατομικά με τις ΗΠΑ

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε στο δίκτυο BBC ότι «οι σύμμαχοι έχουν ήδη αναλάβει δράση για να ενισχύσουν την ασφάλεια στη Μεσόγειο».

«Γνωρίζουμε ότι σύμμαχοι (σ.σ. στο ΝΑΤΟ) μεμονωμένα βρίσκονται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ και άλλους σχετικά με το τι επιπλέον θα μπορούσαν να κάνουν, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε συνέχεια των σχολίων του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με «περίπου επτά» χώρες σχετικά με την «αστυνόμευση» των Στενών του Ορμούζ. Σε περίπτωση εμπλοκης του ΝΑΤΟ το μέτωπο κινδυνεύει να διευρυνθεί και να υπάρξει εμπλοκή και άλλων χωρών στον πόλεμο.

Το ενδεχόμενο να συμμετέχει η αποστολή «Ασπίδες» εξετάζουν στην Ε.Ε.

Οι επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ θα συζητήσουν σήμερα για το ενδεχόμενο να καταφύγουν στο στενό του Χορμούζ στην αποστολή «Ασπίδες» για την προστασία της ναυσιπλοΐας, ανέφερε η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας.

«Είναι προς το συμφέρον μας να παραμείνει ανοικτό το στενό του Χορμούζ και ως εκ τούτου συζητούμε επίσης τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά μ' αυτό από την ευρωπαϊκή πλευρά», δήλωσε η Κάλας.

Επιπλέον μίλησε για διάφορα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων η προσφυγή στην αποστολή Ασπίδες, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ανεπτυγμένη στην Ερυθρά Θάλασσα. Όμως για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί η τρέχουσα εντολή αυτής της αποστολής, η οποία είχε αρχικά αποφασισθεί για να προστατεύει στην Ερυθρά Θάλασσα τα εμπορικά πλοία από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι, συμμάχων του Ιράν.

«Θα συζητήσουμε με τα κράτη μέλη για να δούμε αν είναι δυνατό να τροποποιήσουμε πραγματικά την εντολή αυτής της αποστολής», εξήγησε η Κάλας. Όμως, πρόσθεσε, «το ζήτημα είναι να μάθουμε αν τα κράτη μέλη είναι διατεθειμένα να χρησιμοποιήσουν πράγματι αυτή την αποστολή», πρόσθεσε.

«Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια σ' αυτή την περιφέρεια, το απλούστερο θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε την αποστολή που έχουμε ήδη έτοιμη και ίσως να την προσαρμόσουμε λίγο», δήλωσε η Κάλας.

«Τίθεται επίσης ζήτημα ενός συνασπισμού εθελοντών σχετικά μ' αυτό, όμως οφείλουμε επίσης να δούμε τι θα επέτρεπε να ανοίξει το ταχύτερο τα Στενά του Ορμούζ», πρόσθεσε.

Καμία δημόσια τοποθέτηση από τη Γαλλία

Μέχρι στιγμής από τη Γαλλία που έχει στην περιοχή και το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, δεν έχει υπάρξει δημόσια τοποθέτηση.

Στις 9 Μαρτίου η Γαλλία είχε κάνει λόγο για μια «καθαρά αμυντική» διεθνή αποστολή για να ανοίξουν και πάλι τα Στενά χωρίς να διευκρινίσει αν αυτό πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της αποστολής «Ασπίδες».

Ταγιάνι

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι μιλάει στον Τύπο μετά τις συνομιλίες της ομάδας "Βαϊμάρη+" με θέμα την Ουκρανία και το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας στο Λονδίνο, Δευτέρα 12 Μαΐου 2025.

Pool AFP via AP

Ταγιάνι: «Οι αποστολές Ασπίδες και Αταλάντη δεν μπορούν να φτάσουν μέχρι τα Στενά του Χορμούζ»

«Οι αποστολές Ασπίδες και Αταλάντη δεν μπορούν να φτάσουν μέχρι τα Στενά του Ορμούζ, όπου πρέπει να υπερισχύσει η γραμμή της διπλωματίας», δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

«Πρέπει να καταβληθεί μια επιπλέον διπλωματική προσπάθεια για διασφαλισθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας», πρόσθεσε ο Ταγιάνι. «Είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε στην διοίκηση της αποστολής Ασπίδες, η οποία θεωρώ ότι πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να τύχει προστασίας η ναυσιπλοΐα στο Σουέζ και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι αποστολές Ασπίδες και Αταλάντη είναι διαφορετικές και θεωρώ ότι είναι σωστό να συνεχίσει να αναπτύσσεται δραστηριότητα στην Ερυθρά Θάλασσα», ολοκλήρωσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Ασπίδες

Εικόνα από την αποστολή «Ασπίδες»

EUNAVFOR

Δανία: Εξετάζει πώς μπορεί να συνεισφέρει

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν είπε ότι η χώρα του θα πρέπει να εξετάσει με ανοιχτό μυαλό με ποιον τρόπο μπορεί να συνεισφέρει ώστε να επιτρέπονται οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά δεν έχει λάβει κάποια απόφαση.

«Ως αυτή η μικρή χώρα που είμαστε, αλλά μια μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη, θα πρέπει να παραμείνουμε ανοιχτοί σε αυτό το ερώτημα», είπε ο Ράσμουσεν στους δημοσιογράφους ενόψει του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες.

«Δεν λέω τώρα αν θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα (απ΄όσα κάνουμε). Αυτό που λέω είναι ότι ανυπομονώ να το συζητήσω με τους συναδέλφους μου στην ΕΕ», πρόσθεσε.

«Η Δανία είναι μια ναυτιλιακή χώρα και έχουμε με κάθε τρόπο συμφέρον να διασφαλίσουμε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα παραμένει ανοιχτή», είπε ο Ράσμουσεν.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι η κυβέρνησή του συνομιλεί με επτά χώρες για τρόπους βοήθειας ώστε να διασφαλιστεί το Στενό του Χορμούζ εν μέσω του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν, καλώντας τες να βοηθήσουν στην προστασία των πλοίων στον ζωτικής σημασίας θαλάσσιο δίαυλο, τον οποίο η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά κλείσει και απ΄όπου, υπό κανονικές συνθήκες, διακινείται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και των προμηθειών υγροποιημένου φυσικού αερίου.

«Ο,τι έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής είναι αυτό που είπε ο Τραμπ χθες το βράδυ με μια χαλαρή πρόκληση προς την Ευρώπη, επομένως ανυπομονώ τώρα να το συζητήσω με τους συναδέλφους μου», δήλωσε ο Λόκε.

Donald Trump

Ο Ντόναλντ Τραμπ

AP

Αρνητικές στο αίτημα Τραμπ Αυστραλία και Ιαπωνία

Η υπουργός Μεταφορών της Αυστραλίας τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να στείλει κανένα πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ. «Δεν θα στείλουμε (πολεμικό) πλοίο στα Στενά του Ορμούζ. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που μας έχει ζητηθεί, ούτε κάτι στο οποίο συμβάλλουμε», είπε η Κάθριν Κινγκ στο εθνικό δίκτυο ABC.

Από την πλευρά της η Ιαπωνία ξεκαθάρισε σήμερα ότι «δεν σχεδιάζει» να διεξαγάγει ή να συμμετάσχει σε στρατιωτική επιχείρηση που θα εγγυάται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Με δεδομένη «την τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν, δεν σχεδιάζουμε να διατάξουμε επιχείρηση ασφάλειας της ναυσιπλοΐας», τόνισε στο ιαπωνικό κοινοβούλιο ο υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι.

Διαβάστε επίσης

