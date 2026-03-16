Μαρινάκης: Η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε καμία στρατιωτική επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ. Η ελληνική εμπλοκή περιορίζεται στην ευρωπαϊκή αποστολή «Ασπίδες», η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Ερυθρά Θάλασσα και δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η Ελλάδα συμμετέχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» μαζί με την Ιταλία. Ο βασικός στόχος της αποστολής είναι η προστασία των εμπορικών πλοίων και η διασφάλιση της ομαλής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρόκειται για μια αποστολή περιορισμένη γεωγραφικά, η οποία δεν επεκτείνεται στα Στενά του Ορμούζ.

«Αυτή είναι η εμπλοκή της χώρας μας», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα δεν έχει πρόθεση να εμπλακεί σε πολεμικές συγκρούσεις, συμμετέχοντας αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που διεξάγονται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η «Ασπίδες».

Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση απηύθυνε έκκληση προς το Ιράν να αποφύγει κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Τονίζεται η σημασία της πλήρους εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου και της αναζήτησης λύσεων μέσω διπλωματικών μέσων, προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα και η ασφάλεια στις θαλάσσιες οδούς.

