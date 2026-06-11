Αυξάνεται συνεχώς ο χρυσός και τα τιμαλφή που αφήνουν οι Έλληνες στα ενεχυροδανειστήρια

Η συνολική αγορά ενεχυροδανεισμού στην Ελλάδα αν και δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια, υπολογίζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια, ίσως να ξεπερνά και το δισεκατομμύριο.

Γεώργιος Καλούμενος

Αυξάνεται συνεχώς ο χρυσός και τα τιμαλφή που αφήνουν οι Έλληνες στα ενεχυροδανειστήρια
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  • Η αγορά ενεχυροδανεισμού στην Ελλάδα εκτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και πιθανώς ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.
  • Οι πελάτες που προσφεύγουν στα ενεχυροδανειστήρια είναι κυρίως επιχειρηματίες και νοικοκυριά που χρειάζονται άμεση ρευστότητα για υποχρεώσεις ή απρόβλεπτα έξοδα.
  • Οι Έλληνες προτιμούν να αφήνουν ως ενέχυρο επώνυμα ρολόγια και λίρες, τα οποία φροντίζουν να επιστρέφουν μετά την αποπληρωμή του δανείου.
  • Η εταιρεία ProntoPegno, μέλος του ομίλου Kruso Kapital, αναπτύσσεται στην Ελλάδα με δύο καταστήματα και παρουσιάζει αύξηση στα χορηγούμενα δάνεια και στον αριθμό πελατών.
  • Η διαδικασία ενεχυροδανεισμού είναι γρήγορη, διαφανής και χωρίς έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας, βασιζόμενη στην αξία των αντικειμένων που αφήνονται ως ενέχυρο.
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Επώνυμα και χρυσά ρολόγια, λίρες, βέρες και άλλα κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και πολύτιμους λίθους αφήνουν ως ενέχυρο οι Έλληνες προκειμένου να αποκτήσουν γρήγορη ρευστότητα όταν παραστεί κάποια ανάγκη.

Αν και όσοι προσφεύγουν σε αυτή τη λύση μπορεί να προέρχονται από διάφορους επαγγελματικούς χώρους, πολύ συχνά είναι επιχειρηματίες από διάφορους κλάδους (εστίαση, μικρές βιοτεχνίες, έμποροι κλ.π) που βρίσκονται σε άμεση ανάγκη για ρευστότητα προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους (π.χ η πληρωμή μίας επιταγής που λήγει) και κατά δεύτερο λόγο είναι νοικοκυριά που τους έτυχε κάποιο απρόβλεπτο έξοδο που δεν μπορούν να το καλύψουν.

Πάντως αυτό που χαρακτηρίζει τους Έλληνες που αφήνουν ως ενέχυρο αντικείμενα αξίας είναι η ιδιαίτερη αγάπη που δείχνουν στα επώνυμα ρολόγια και τις λίρες, τα οποία δύσκολα τα αποχωρίζονται και φροντίζουν πάντα να επιστρέφουν και να παίρνουν πίσω, επιστρέφοντας το χρέος τους.

Η συνολική αγορά ενεχυροδανεισμού στην Ελλάδα αν και δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια καθώς δραστηριοποιούνται σε αυτήν χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις, υπολογίζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια, ίσως να ξεπερνά και το δισεκατομμύριο.

Τα παραπάνω στοιχεία παρέθεσε η διοίκηση της ProntoPegno Ενέχυρο Αγορά Χρυσού, ελληνική θυγατρική του ιταλικού Ομίλου Kruso Kapital, που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά παρέχοντας σύγχρονες υπηρεσίες ενεχυροδανεισμού, από το 2022 με κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας ενώ σύντομα θα εγκαινιάσει και δεύτερο σημείο στον Πειραιά.

Η εταιρεία συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση για άμεσες λύσεις ρευστότητας. Η απτή απόδειξη της ανόδου της συγκεκριμένης αγοράς αποτυπώνεται στη σταθερά ανοδική πορεία των αποτελεσμάτων της ProntoPegno Greece, με συνεχή και σημαντική αύξηση τόσο των χορηγούμενων δανείων όσο και του αριθμού των συμβάσεων.

Στο τέλος Μαΐου 2026, η εταιρεία ξεπέρασε τις 500.000 ευρώ σε εκκρεμές υπόλοιπο, με περίπου 700 συμβάσεις που αντιστοιχούν σε περίπου 200 πελάτες, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία και την ισχυρή παρουσία της στην αγορά ως μια καθημερινή επιλογή για την κάλυψη άμεσων αναγκών ρευστότητας.

Το νέο κατάστημα στον Πειραιά, το οποίο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στα τέλη Ιουνίου, αποτελεί ένα ακόμη στρατηγικό βήμα για την ProntoPegno, φέρνοντας τις υπηρεσίες της πιο κοντά σε ένα ευρύτερο κοινό και ενισχύοντας την τοπική εξυπηρέτηση σε μια από τις πιο εμπορικές και δυναμικές περιοχές της χώρας.

Η ProntoPegno αποτελεί μέρος του διεθνούς Ομίλου Kruso Kapital S.p.A., ο οποίος είναι εισηγμένος από τον Ιανουάριο του 2024 στην αγορά Euronext Growth του Ιταλικού Χρηματιστηρίου και διαθέτει ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, με 16 καταστήματα στην Ιταλία, 16 στην Πορτογαλία και πλέον 2 στην Ελλάδα.

Με την υποστήριξη της τεχνογνωσίας του Ομίλου, η ProntoPegno Ελλάδας προσφέρει μια σύγχρονη, επαγγελματική και πελατοκεντρική εμπειρία στον ενεχυροδανεισμό. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δωρεάν εκτίμηση των πολύτιμων αντικειμένων τους – όπως κοσμήματα, χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους, επώνυμα ρολόγια, νομίσματα και χρυσές λίρες – παρουσία εξειδικευμένων εκτιμητών, με πλήρη διαφάνεια και σεβασμό στην ιδιωτικότητα.

Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη, χωρίς ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας, ενώ το ποσό χρηματοδότησης καθορίζεται αποκλειστικά από την αξία του αντικειμένου. Παράλληλα, προσφέρονται ευέλικτες επιλογές συμβάσεων, καθώς και νέες υπηρεσίες βραχυπρόθεσμης διάρκειας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών.

Τα τελευταία χρόνια, το κατάστημα της εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας έχει εξυπηρετήσει πάνω από 500 πελάτες από όλη την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη του κοινού.

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Με αφορμή το άνοιγμα του νέου καταστήματος στον Πειραιά, ο Νικόλαος Κερμελής, Country Manager της ProntoPegno Ελλάδας , δήλωσε: «Το νέο μας κατάστημα στην οδό Φίλωνος 69 στον Πειραιά αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξή μας στην Ελλάδα. Η επέκτασή μας έρχεται ως φυσική εξέλιξη της ισχυρής ανταπόκρισης της ελληνικής αγοράς, καθώς επενδύουμε στρατηγικά σε περιοχές με έντονη εμπορική δραστηριότητα. Στόχος μας είναι να είμαστε ακόμη πιο κοντά στους πελάτες μας, προσφέροντας άμεσες, αξιόπιστες και διαφανείς λύσεις ρευστότητας, με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και μακροπρόθεσμο όραμα».

Με περαιτέρω σχέδια ανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη, ο όμιλος Kruso Kapital συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στην ενίσχυση των υπηρεσιών του και στη διεύρυνση της παρουσίας του, διαμορφώνοντας ένα νέο, σύγχρονο πρότυπο στον κλάδο του ενεχυροδανεισμού.

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