Τι θα προτείνει ο Μητσοτάκης στην ΕΕ για την στήριξη των πολιτών από την ακρίβεια λόγω του πολέμου

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προωθεί ευρωπαϊκό συντονισμό και κεντρική διαχείριση από τις Βρυξέλλες για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Η ελληνική οικονομία διαθέτει αντοχές λόγω σωστής διαχείρισης, αλλά ενδέχεται να ληφθούν νέα μέτρα για τον περιορισμό της αύξησης τιμών σε ενέργεια και καταναλωτικά αγαθά.

Υπάρχει ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό, με σχέδια για μέτρα και καμπάνια που θα προωθεί την ασφάλεια της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού.

Η Ελλάδα έχει έξι μήνες για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της προς το Ταμείο Ανάκαμψης και σχεδιάζει ευρωπαϊκή συζήτηση για στήριξη των πολιτών μετά το 2030.

Ο πρωθυπουργός τονίζει την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, αποκλείοντας πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό, ενώ προετοιμάζεται για νέα μέτρα λόγω ενδεχόμενης ανόδου των τιμών του πετρελαίου.

Πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να αναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτιμώντας πως θα πρέπει να υπάρξει ένας ευρύτερος συντονισμός και μία κεντρική διαχείριση από τις Βρυξέλλες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν στην ελληνική και την ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο πρωθυπουργός έχει ήδη ανακοινώσει μέτρα με στόχο τον περιορισμό της αισχροκέρδειας, αναγνωρίζει όμως πως η κατάσταση για την ελληνική οικογένεια θα δυσκολέψει όσο διαρκεί η κρίση. Σε κάθε περίπτωση από το Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρίζουν πως η οικονομία, λόγω της σωστής διαχείρισης που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, έχει τις απαραίτητες αντοχές και πως, αν χρειαστεί, θα ληφθούν και νέα, πρόσθετα μέτρα για να μην «απογειωθούν» οι τιμές σε ενέργεια και καταναλωτικά αγαθά.

Αν και μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, συνεργάτες του Πρωθυπουργού δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τις πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό και για αυτό το επόμενο διάστημα είναι πιθανό να υπάρξουν μέτρα αλλά και μια δυναμική καμπάνια που θα τονίζει πως η Ελλάδα είναι και θα είναι ένας ασφαλής προορισμός για τους τουρίστες. Μάλιστα υπάρχουν και αυτοί που εκτιμούν πως η χώρα μας μπορεί να επωφεληθεί από τα προβλήματα που σίγουρα θα υπάρξουν για χώρες που βρίσκονται κοντύτερα στην «καυτή» ζώνη του πολέμου, όπως είναι η Τουρκία και η Αίγυπτος.

Με δεδομένο ότι η χώρα μας έχει μόλις έξι μήνες μπροστά της για να «κλείσει» τα ανοιχτά ορόσημα που έχει από το ταμείο ανάκαμψης και να λάβει τα 36 δισ. ευρώ, ήδη έχει ξεκινήσει η μεγάλη συζήτηση για την επόμενη μέρα. Αν και η χώρα μας θα συνεχίσει μέχρι τουλάχιστον το 2030 να έχει στη διάθεσή της κοινοτικά κονδύλια από το ΕΣΠΑ αλλά και από άλλα προγράμματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί πως θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την στήριξη των πολιτών.

Μία πρώτη τέτοια συζήτηση πιθανότατα θα γίνει σε λίγες μέρες κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες με την Αθήνα να θέλει να έχει έναν ουσιαστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Σε αυτό το περιβάλλον ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους την ανάγκη της πολιτικής σταθερότητας ενώ έκοψε και κάθε συζήτηση για πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό. Η δημοσκοπική άνοδος της Νέας Δημοκρατίας αλλά και η αδυναμία της αντιπολίτευσης γενικά να ανακάμψει έχουν φέρει ικανοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου με συνεργάτες του Πρωθυπουργού να τονίζουν πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης κοιτά μπροστά με στόχο για μία ακόμα φορά η χώρα να βγει όσο το δυνατό αλώβητη από μια κρίση, όπως έγινε και κατά το παρελθόν».

Μάλιστα υπενθυμίζουν πως στον τρέχων προϋπολογισμό υπάρχουν σενάρια και έχουν εξεταστεί όλα τα ενδεχόμενα και οι επιπτώσεις για μία πιθανή άνοδο των τιμών του πετρελαίου ακόμα και πάνω από 100 ευρώ το βαρέλι. Επειδή πάντως αυτό το σενάριο πλέον φαίνεται να γίνεται πραγματικότητα θεωρείται βέβαιο πως σύντομα θα ανακοινωθούν και νέα μέτρα έτσι ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην τσέπη των πολιτών, επιπτώσεις που πάντως, όπως παραδέχονται και κυβερνητικά στελέχη δεν είναι δυνατόν να μην υπάρξουν.

