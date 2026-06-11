Εορτολόγιο 11 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, τιμάται η μνήμη των Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστόλων, Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, Αγίου Ζαφειρίου του Νεομάρτυρα

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Εορτολόγιο 11 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
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Σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι: Βαρθολομαίος Βαρνάβας Λουκάς, Λουκία, Ζαφειρία, Ζαφείρω, Ζαφείριος, Ζαφείρης

Οι Άγιοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας

Ο Άγιος Βαρθολομαίος συγκαταλέγεται στους δώδεκα μαθητές του Ιησού Χριστού και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάδοση του χριστιανικού μηνύματος. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, μετέφερε το Ευαγγέλιο μέχρι τις Ινδίες, όπου παρέδωσε στους πιστούς το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Η ιεραποστολική του δράση ολοκληρώθηκε με μαρτυρικό τρόπο, καθώς σταυρώθηκε από ειδωλολάτρες στην Ουρβανούπολη.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η προσφορά του Αποστόλου Βαρνάβα, ο οποίος καταγόταν από την Κύπρο και ανήκε στη φυλή των Λευιτών. Στενός συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, ταξίδεψε και κήρυξε τον λόγο του Χριστού σε πολλές περιοχές της Μεσογείου, μεταξύ των οποίων η Ιερουσαλήμ, η Ρώμη, η Αλεξάνδρεια και η ιδιαίτερη πατρίδα του, η Κύπρος.

Η παράδοση αναφέρει ότι βρήκε μαρτυρικό θάνατο στην Κύπρο, όπου λιθοβολήθηκε από Ιουδαίους και ειδωλολάτρες, ενώ στη συνέχεια το σώμα του παραδόθηκε στις φλόγες. Τα λείψανά του περισυνέλεξε ο Ευαγγελιστής Μάρκος και τα ενταφίασε σε σπήλαιο.

Σύμφωνα με παλαιές εκκλησιαστικές πηγές, ο Βαρνάβας τάφηκε έχοντας μαζί του ένα αντίγραφο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, το οποίο είχε αντιγράψει ο ίδιος και χρησιμοποιούσε στο ιεραποστολικό του έργο.

Η Εκκλησία τιμά τον Βαρνάβα ως μία από τις σημαντικότερες μορφές των πρώτων χριστιανικών χρόνων, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στη διάδοση της νέας πίστης και στη θεμελίωση της χριστιανικής διδασκαλίας.

Οι δύο Απόστολοι συνέβαλαν καθοριστικά στην εξάπλωση του Ευαγγελίου στα έθνη, υλοποιώντας την εντολή του Χριστού να μεταφερθεί το μήνυμα της σωτηρίας σε ολόκληρο τον κόσμο.

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