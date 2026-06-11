ΑΑΔΕ: Σε καθεστώς «ανεπίδεκτων» είσπραξης επιπλέον 6 δισ. ευρώ

Στα 41,2 δισ. ευρώ τα μη εισπράξιμα χρέη προς την εφορία έως το τέλος του 2026

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

ΑΑΔΕ: Σε καθεστώς «ανεπίδεκτων» είσπραξης επιπλέον 6 δισ. ευρώ
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ΑΑΔΕ θα εντάξει επιπλέον 6 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών στα «ανεπίδεκτα είσπραξης» έως το τέλος του 2026, ανεβάζοντας το σύνολο σε 41,2 δισ. ευρώ.
  • Περίπου 5,8 δισ. ευρώ από αυτά αφορούν μεγάλες οφειλές άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ μόλις 200 εκατ. ευρώ προέρχονται από μικρότερες οφειλές.
  • Οι οφειλές χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτες είσπραξης όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα εισπρακτικά μέσα και δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή είναι εξαιρετικά περιορισμένα.
  • Οι οφειλές αυτές δεν διαγράφονται, αλλά παραμένουν καταγεγραμμένες για δέκα χρόνια με αναστολή παραγραφής και περιορισμούς στη φορολογική ενημερότητα των οφειλετών.
  • Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να επανέλθει με μέτρα είσπραξης αν προκύψουν νέα περιουσιακά στοιχεία ή αλλάξει η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.
Snapshot powered by AI

Σε νέα εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εντάσσοντας επιπλέον χρέη ύψους 6 δισ. ευρώ στην κατηγορία των «ανεπίδεκτων είσπραξης» έως το τέλος του 2026.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών που πρόκειται να μεταφερθούν αφορά μεγάλες υποθέσεις, καθώς περίπου 5,8 δισ. ευρώ προέρχονται από οφειλές άνω του 1,5 εκατ. ευρώ ανά περίπτωση, ενώ μόλις 200 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε μικρότερες οφειλές.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Μάρτιος 2026), το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση ανέρχεται σε 114,516 δισ. ευρώ. Ήδη, ποσό 35,264 δισ. ευρώ, δηλαδή το 30,8% του συνόλου, έχει χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτο είσπραξης. Με την προσθήκη των 6 δισ. ως το τέλος του έτους, το σχετικό υπόλοιπο εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 41,264 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας το 36% των συνολικών οφειλών.

Ως ανεπίδεκτες είσπραξης χαρακτηρίζονται οφειλές για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα εισπρακτικά μέσα και κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης αλλά, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών, παραμένουν ανείσπρακτες επί δεκαετίες.

Τα κριτήρια

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως ορίζεται από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό αυτό. Μεταξύ άλλων, απαιτείται η ολοκλήρωση ερευνών χωρίς εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων, η διαπίστωση αντικειμενικής αδυναμίας είσπραξης, καθώς και η άσκηση ποινικής δίωξης όπου προβλέπεται ή η διαπίστωση αδυναμίας άσκησής της.

Παράλληλα, απαιτείται ειδική αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου από αρμόδιο ελεγκτή της ΑΑΔΕ, που πιστοποιεί ότι έχουν τηρηθεί οι σχετικές προϋποθέσεις για κάθε τέτοια περίπτωση.

Με τροποποιήσεις που επήλθαν στον ΚΕΔΕ το 2025, διευρύνθηκαν τα κριτήρια υπαγωγής, επιτρέποντας τον χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων ακόμη και όταν υφίστανται περιουσιακά στοιχεία, υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Ειδικότερα, η αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη και των συνυπόχρεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της βασικής οφειλής και σε κάθε περίπτωση τα 100.000 ευρώ, ενώ για την κινητή περιουσία τίθεται όριο 30.000 ευρώ. Εναλλακτικά, αν η περιουσία υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ, ως ανεπίδεκτο είσπραξης μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο το υπόλοιπο της οφειλής μετά την αφαίρεση ποσού που αντιστοιχεί στο διπλάσιο της αξίας των περιουσιακών στοιχείων.

Ειδικές προβλέψεις ισχύουν επίσης για περιπτώσεις επιχειρήσεων που βρίσκονται σε εκκαθάριση ή πτώχευση επί μακρό χρονικό διάστημα, καθώς και για οφειλές αποβιωσάντων φορολογουμένων χωρίς περιουσιακά στοιχεία και χωρίς αποδοχή κληρονομιάς από τους νόμιμους κληρονόμους.

Δεν διαγράφονται

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην αποτύπωση της πραγματικής εικόνας των εισπράξιμων οφειλών, διαχωρίζοντας τα ποσά των οποίων, πρακτικά, θεωρείται ανεδαφική πλέον η είσπραξη, από εκείνα για τα οποία υπάρχουν ουσιαστικές πιθανότητες ανάκτησης.

Ωστόσο οι οφειλές που εντάσσονται στα ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης δεν διαγράφονται, αλλά παραμένουν καταγεγραμμένες για χρονικό διάστημα δέκα ετών, ενώ στη συνέχεια επανεξετάζονται. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναστέλλεται η παραγραφή, ενώ οι οφειλέτες δεν μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα -παρά μόνο βεβαίωση οφειλής.

Παράλληλα, δύνανται να επιβάλλονται δεσμεύσεις σε τραπεζικούς και επενδυτικούς λογαριασμούς, καθώς και σε θυρίδες, ενώ το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να επανέλθει με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ή συμψηφισμούς, σε περίπτωση που προκύψουν νέα περιουσιακά στοιχεία ή μεταβληθεί η οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας : Αλλάζουν όλα με την «Ατζέντα 2030» στις Ένοπλες Δυνάμεις - Μέγας εξομοιωτής η τεχνολογία

10:01ANNOUNCEMENTS

Flame Music Festival: Διήμερο rap και trap θέαμα στο Telekom Center Athens

10:00ANNOUNCEMENTS

Όταν η παράδοση συναντά την έρευνα: Η περίπτωση της Οικογένειας Σταυράτη

09:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης

09:54TRAVEL

Νάξος: Η Αγία Άννα ξεχωρίζει σε λίστα με τις 100 κορυφαίες παραλίες του πλανήτη​​​​​​​​​​​​​​​

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Κουκάκι: Διακοπή κυκλοφορίας στη Βεΐκου λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ από μηχανική βλάβη

09:48LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σάρωσε η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ με τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός

09:46WHAT THE FACT

H πόλη των «μυστικών εκατομμυριούχων» της Coca-Cola: Πώς ένας τραπεζίτης έκανε δεκάδες οικογένειες πλούσιες

09:46LIFESTYLE

«Το δέρμα μου άρχισε να κιτρινίζει»: Ο Machine Gun Kelly περιγράφει πώς ένα τατουάζ του προκάλεσε προβλήματα υγείας

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομίες: «Ορίστε το δώρο σου» - Έτσι πέρασαν χειροπέδες στην επίορκη σύζυγο του αρχηγού - Από πισίνες και λοφτ μέχρι ξενοδοχεία «διευθετούσαν» οι 40 εμπλεκόμενοι

09:41ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi παρουσίασε τη νέα, τρίτη γενιά του Q7

09:40WHAT THE FACT

Κατάστημα μοτοσικλετών χαρίζει μηχανή σε όποιον αντέξει 10 λεπτά ανάποδα

09:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Σε καθεστώς «ανεπίδεκτων» είσπραξης επιπλέον 6 δισ. ευρώ

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνοί - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία

09:31ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Οι μολυσματικές ασθένειες που ανησυχούν τους ειδικούς για μεγάλη εξάπλωση

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

09:28WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες θέλουν να ψεκάσουν χημικές ουσίες στο μαγνητικό πεδίο της Γης

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Η απόβαση του Κούσνερ στα Βαλκάνια: «Πόλεμος» για το πολυτελές έργο των 5 δισ. δολαρίων στην Αλβανία - Το μπλόκο της Σερβίας

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 45χρονος απείλησε να σκοτώσει γειτόνισσά του και τα παιδιά της

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Το θανάσιμο μυστικό της Μαρίας και του Ολύμπιου που «θόλωσε» το μυαλό του Ιταλού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Το θανάσιμο μυστικό της Μαρίας και του Ολύμπιου που «θόλωσε» το μυαλό του Ιταλού

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνοί - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η κακοκαιρία

07:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία - Πώς ο Ιταλός σκότωσε μάνα και γιο

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες - Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

05:17ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος μητέρα από τις ΗΠΑ, που είχε εξαφανιστεί με τα 7 παιδιά της βρέθηκε βιασμένη και θανάσιμα ξυλοκοπημένη στο Μεξικό

07:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο ευρωπαϊκό όριο για πληρωμές με μετρητά - Μέχρι πόσα χρήματα μπορούμε να δώσουμε

18:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Copernicus για El Nino - Οι ειδικοί προειδοποιούν για πρωτοφανή φαινόμενα, χωρίς προηγούμενο

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Η απόβαση του Κούσνερ στα Βαλκάνια: «Πόλεμος» για το πολυτελές έργο των 5 δισ. δολαρίων στην Αλβανία - Το μπλόκο της Σερβίας

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν βγάλετε έως τις 3 Αυγούστου

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομίες: «Ορίστε το δώρο σου» - Έτσι πέρασαν χειροπέδες στην επίορκη σύζυγο του αρχηγού - Από πισίνες και λοφτ μέχρι ξενοδοχεία «διευθετούσαν» οι 40 εμπλεκόμενοι

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή ώρα μηδέν: ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσουν πυρά - Φόβος για επιστροφή σε γενικευμένο πόλεμο

19:41ΕΛΛΑΔΑ

«Δείτε πως κλαίει»: Οργή για 32χρονο στον Ωρωπό που έδερνε τη σύζυγό του και ανέβαζε το βίντεο στα social media

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Έβρο στην... Ουγκάντα: Πώς θα λειτουργούν τα κέντρα επιστροφής μεταναστών

00:42ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Ισραηλινός στρατιώτης πυροβολεί αυτοκίνητο Παλαιστινίων και σκοτώνει 7 μηνών βρέφος

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για τροχαίο στην Καλλιθέα: «Έτρεχε με 168χλμ στη Θησέως και διαμελίστηκε»

06:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Τέλος η προσμονή, αρχίζει η γιορτή του ποδοσφαίρου!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ