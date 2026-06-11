Ο Machine Gun Kelly περιγράφει πώς ένα τατουάζ του προκάλεσε προβλήματα υγείας

Το 2024, ο ράπερ Machine Gun Kelly αποφάσισε ότι ήθελε να κάνει μια εντυπωσιακή εξωτερική αλλαγή - ένα blackout τατουάζ το οποίο θα κάλυπτε τα χέρια, το στήθος και τον κορμό του, σχεδιασμένο για να καλύψει τα σχέδια που είχε ήδη.

Ο 36χρονος είχε περιγράψει το έργο τότε, ως μια αντανάκλαση της «κραυγαλέας διπολικής του διαταραχής».

Η tattoo artist που είχε αναλάβει αυτό το τολμηρό έργο τέχνης, η ROXX, είχε πει στον ράπερ ότι θα χρειαστούν περίπου δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί. Ωστόσο εκείνος ολοκλήρωσε τη διαδικασία σε μόλις δύο μήνες - χωρίς να κάνει καμία αναισθησία.

Κοιτάζοντας πίσω, ο 36χρονος συνειδητοποιεί τώρα ότι έκανε ένα «μεγάλο λάθος», αφού μόλις μια εβδομάδα μετά την διαδικασία δεν μπορούσε να κουνήσει ορισμένα μέρη του σώματός του.

Ο ράπερ είπε ότι οι «ηθικές του αρχές παραμένουν» γι' αυτό δεν μετανιώνει για την απόφασή του. «Δεν έψαχνα να κάνω μια αλλαγή που θα ήταν διακριτική. Έπρεπε να είναι κάτι μεγάλο».

«Το δέρμα μου άρχισε να κιτρινίζει και δεν μπορούσα να κοιμηθώ»

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες μελέτες συνδέουν το μελάνι των τατουάζ με ορισμένους τύπους καρκίνου, αν και οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι αυτό δεν είναι αποδεδειγμένο.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι για την υγεία που συνδέονται με το μελάνι των τατουάζ -από την σηψαιμία έως και την τύφλωση, τους οποίους μπορεί να μην γνωρίζουν όλοι.

Το μελάνι που χρησιμοποιείται στα τατουάζ έχει σχεδιαστεί για να παραμένει μόνιμα στο δέρμα. Όμως, με την πάροδο του χρόνου, οι χρωστικές του ουσίες μπορούν να αποσυντεθούν και να μεταφερθούν στους λεμφαδένες.

Αυτό ακριβώς φαίνεται να συνέβη στην περίπτωση του Machine Gun Kelly.

«Μετά την πρώτη εβδομάδα, άρχισαν να πονάνε οι λεμφαδένες μου γύρω από τις μασχάλες και τους ώμους μου και αρρώστησα βαριά», εξήγησε ο ράπερ μιλώντας στο περιοδικό Billboard Canada. «Το δέρμα μου άρχισε να κιτρινίζει και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν μπορούσα να κουνήσω κάποια μέρη του σώματός μου».

Ορισμένα χρώματα μπορεί να είναι πιο επιβλαβή από άλλα

Ερευνητές αναρωτιούνται εδώ και καιρό αν τα δυνητικά τοξικά συστατικά του συγκεκριμένου μελανιού μπορούν να προκαλέσουν βλάβη αν συσσωρευτούν στους λεμφαδένες και έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ορισμένα χρώματα μπορεί να είναι πιο επιβλαβή από άλλα.

Ανάμεσα σε αυτά τα χρώματα είναι το μαύρο και το κόκκινο, τα οποία μπορεί να είναι τοξικά για έναν τύπο λευκών αιμοσφαιρίων που ζουν στους λεμφαδένες – τα λεγόμενα μακροφάγα – τα οποία παίζουν βασικό ρόλο στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος ενός ανθρώπου. Μακροπρόθεσμα, αυτή η ήπια φλεγμονή μπορεί να εξαντλήσει το ανοσοποιητικό σύστημα, αυξάνοντας την πιθανότητα μόλυνσης και ορισμένων τύπων καρκίνου.

«Τα τατουάζ προκαλούν βλάβη στο δέρμα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί χρόνο για να επουλωθεί», δήλωσε ο καθηγητής Άνταμ Τέιλορ του Πανεπιστημίου του Λάνκαστερ στην Daily Mail.

«Καθώς οι βελόνες τρυπούν το δέρμα, το σώμα αντιδρά σε αυτό, με αποτέλεσμα να πρήζεται η περιοχή που έγινε το τατουάζ. Όσο μεγαλύτερο είναι το τατουάζ, τόσο περισσότερο υγρό συσσωρεύεται στην περιοχή. Γι' αυτό τα μεγαλύτερα τατουάζ συνήθως γίνονται σε πολλές συνεδρίες, ώστε το σώμα να έχει χρόνο να επουλωθεί και να αναρρώσει».

Όμως, το μελάνι από μόνο του δεν αποτελεί αιτία ανησυχίας.

«Αν και το γεγονός ότι το τατουάζ επηρέασε τον λεμφαδένα του ράπερ, αυτό δεν εξηγεί απαραίτητα γιατί το δέρμα του κιτρινίσε», λέει ο καθηγητής Τέιλορ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε διαδικασία που τρυπά το δέρμα ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει λοίμωξη του αίματος, όπως η ηπατίτιδα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ίκτερο.

Το blackout τατουάζ του Machine Gun Kelly

«Τα μεγάλα τατουάζ μπορούν επίσης να προκαλέσουν φλεγμονή στους ιστούς, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί ως μώλωπες που μπορούν να οδηγήσουν σε κιτρίνισμα του δέρματος», πρόσθεσε ο καθηγητής Τέιλορ.

«Οι βελόνες που χρησιμοποιούνται στα τατουάζ έχουν σχεδιαστεί για να εναποθέτουν μελάνι στο χόριο - την βασική στιβάδα του δέρματος που βρίσκεται κάτω από την επιδερμίδα, ενώ οι λεμφαδένες βρίσκονται συνήθως πιο βαθιά στους ιστούς».

Όπως και να έχει, η εντυπωσιακή μεταμόρφωση του ράπερ έχουν αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για τις από καιρό υποθέσεις που θέλουν τα τατουάζ να συνδέονται με την εμφάνιση καρκίνου και την αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος – υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα.

«Οι πιθανές επιπτώσεις στην υγεία και οι συνδέσεις με διάφορες παθήσεις θα συνεχίσουν να ενδιαφέρουν τους ερευνητές, αλλά όπως συμβαίνει με πολλά πράγματα, τα τατουάζ μπορεί να είναι επικίνδυνα και οι άνθρωποι που επιλέγουν να κάνουν τατουάζ πρέπει να το γνωρίζουν αυτό», κατέληξε ο καθηγητής Τέιλορ.

Όσο μεγαλύτερο είναι το τατουάζ, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος

Μια μελέτη του 2025 διαπίστωσε ότι ένα τατουάζ μπορεί να τριπλασιάσει σχεδόν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος.

Η έρευνα διεξήχθη από Δανούς και Φινλανδούς επιστήμονες, οι οποίοι ανέλυσαν δεδομένα από 1.000 άτομα που είχαν τατουαζ και τα δίδυμα αδέρφια τους που δεν είχαν, συγκρίνοντας τα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου.

Έφτασαν στο συμπέρασμα ότι όσοι είχαν οποιοδήποτε τατουάζ είχαν έως και 62% περισσότερες πιθανότητες να διαγνωσθούν με καρκίνο του δέρματος.

Ωστόσο, για όσους είχαν μεγαλύτερα τατουάζ, ο κίνδυνος καρκίνου του δέρματος αυξήθηκε κατά 137% και ο κίνδυνος λεμφώματος – ενός τύπου καρκίνου του αίματος – εκτοξεύθηκε στο 173%.

Ωστόσο, οι ειδικοί συμφωνούν ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα για να διερευνηθούν οι πιθανοί βιολογικοί μηχανισμοί και ο τρόπος με τον οποίο διαφορετικοί τύποι και χρώματα μελανιού μπορεί να αλληλεπιδρούν με εξωτερικούς παράγοντες -όπως το ηλιακό φως- με την πάροδο του χρόνου.

Παρόλα αυτά, οι ειδικοί τονίζουν ότι χωρίς την κατάλληλη φροντίδα από τον tattoo artist και τον πελάτη, ένα τατουάζ μπορεί να επιτρέψει την είσοδο βακτηρίων και άλλων μικροοργανισμών στο σώμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης.

Οι μολύνσεις μπορεί να προέρχονται από μικροοργανισμούς που ζουν στο δέρμα ή από εκείνους που εισάγονται στο σώμα μέσω βρώμικων βελόνων - με αποτέλεσμα να προκληθεί ηπατίτιδα, σύφιλη ή ακόμη και HIV.

Τα τατουάζ μπορούν επίσης να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν υπάρχουσες δερματικές παθήσεις, μέσω μιας διαδικασίας γνωστής ως φαινόμενο Koebner, όπου το τραύμα στο δέρμα πυροδοτεί τη δραστηριότητα της νόσου.

Αυτό σημαίνει ότι η τροποποίηση του δέρματος ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για άτομα που πάσχουν από ψωρίαση, έκζεμα και ιικά κονδυλώματα, τα οποία είναι ιδιαίτερα επιρρεπή σε ουλές.