Τηλεθέαση: Σάρωσε η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ με τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για τη βραδινή ζώνη της Τετάρτης;

Newsbomb

Τηλεθέαση: Σάρωσε η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ με τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός
STOIXIMAN GBL 2025-2026 / 4ος ΤΕΛΙΚΟΣ / ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
Eurokinissi Sports
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Το βράδυ της Τετάρτης, η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού πέτυχε μια μεγάλη νίκη έναντι του Ολυμπιακού στο Game 4 των τελικών της GBL. Το κοινό συντονίστηκε με τη συχνότητα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ για να παρακολουθήσει τον αγώνα και τα μηχανάκια της Nielsen, σύμφωνα με τα πρωινά νούμερα, έδειξαν 24,5% στο σύνολο και 31,8% στο δυναμικό κοινό. Μάλιστα, το ποσοστό έφτασε ακόμη και το 36% στο εν λόγω μερίδιο.

Τα υπόλοιπα προγράμματα της βραδινής ζώνης κινήθηκαν σε χαμηλότερες πτήσεις. Χαρακτηριστικά, η σειρά του ALPHA «Μπαμπά σ’αγαπώ» κατέγραψε 17,3% στο σύνολο και 15,9% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας», που πήρε το lead in στο ίδιο κανάλι, έκανε 16% και 13,2% ενώ «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» κράτησε παρέα στο 16,9% του συνόλου και στο 13,9% των τηλεθεατών 18-54.

Στο MEGA, η σειρά «Μια νύχτα μόνο» συγκέντρωσε 13,4% στο σύνολο και 5,9% στο δυναμικό κοινό. «Η Γη της ελιάς», που πήρε το lead in, κατέγραψε 16,6% στο σύνολο και 7,8% στους τηλεθεατές 18-54. Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» βρέθηκε στο 12,1% του συνόλου και στο 7,2% του δυναμικού κοινού. Τα «Παιχνίδια εκδίκησης», που ακολούθησαν, έκαναν 6,2% και 5,3%. Όσον αφορά στο «MasterChef», που σηκώνει τη σημαία των ριάλιτι στη βραδινή ζώνη; Το πρότζεκτ σημείωσε 9,2% και 10,7% αντίστοιχα.

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