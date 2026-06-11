Όταν η παράδοση συναντά την έρευνα: Η περίπτωση της Οικογένειας Σταυράτη

Συνοδεύει το μεσημεριανό και το βραδινό μας, πολλές φορές ακόμα και το πρωινό μας.

Ο λόγος για το ψωμί, το οποίο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας διατροφής και συνδέεται όσο λίγα προϊόντα με την γαστρονομική μας παράδοση. Όμως, παρότι το συναντάμε σχεδόν παντού, σπάνια αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό που κάνει ένα ψωμί πραγματικά ξεχωριστό.

Είναι η πρώτη ύλη; Η τεχνική; Ο χρόνος που αφιερώνεται στην παρασκευή του;

Η αλήθεια είναι πως η απάντηση βρίσκεται σε όλους αυτούς τους παράγοντες. Και ακριβώς πάνω σε αυτόν τον συνδυασμό έχει χτίσει τη δική της πορεία η Οικογένεια Σταυράτη, με στόχο να προσφέρει προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της και ποιοτικές πρώτες ύλες.

Μια οικογενειακή ιστορία που ξεκίνησε από την αγάπη για την αρτοποιία

Η ιστορία της επιχείρησης στον χώρο της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής αρχίζει το 2005, όταν η οικογένεια Σταυράτη ανοίγει το πρώτο κατάστημα στο Γαλάτσι. Από τότε μέχρι σήμερα η επιχείρηση εξελίσσεται έχοντας επεκτείνει το δίκτυό της και καταφέρνοντας να δημιουργήσει τη δική της ξεχωριστή ταυτότητα, χωρίς να απομακρυνθεί από τις αξίες που τη διαμόρφωσαν.

Μπορεί οι άριστες πρώτες ύλες και το πάθος της για την τελειότητα να είναι η βασική της συνταγή, όμως δεν θα κατάφερνε να δημιουργήσει αρτοπαρασκευάσματα που ξεχωρίζουν τόσο για τη γεύση όσο και για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους αν δεν έδινε μεγάλη σημασία στον τρόπο παρασκευής τους και δεν αναζητούσε συνεχώς νέους τρόπους βελτίωσης.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσδίδει η αργή και ελεγχόμενη ωρίμανση

Για την παραγωγή των νέων ψωμιών της η Οικογένεια Σταυράτη επιλέγει πρώτες ύλες από την Ελλάδα αλλά και από χώρες του εξωτερικού, με γνώμονα πάντοτε την ποιότητα και το επιθυμητό γευστικό αποτέλεσμα.

Τα ψωμιά παράγονται με τη μέθοδο της αυτόλυσης και ακολουθούν τη διαδικασία της αργής και ελεγχόμενης ωρίμανσης διάρκειας 24 ωρών, γι’ αυτό και έχουν ξεχωριστή γεύση και πολύ υψηλή διατηρησιμότητα χωρίς την προσθήκη συντηρητικών. Εδώ, τα συστατικά παραμένουν τα απολύτως απαραίτητα: Αλεύρι, νερό, προζύμι και αλάτι.

Πίσω από αυτήν τη διαδικασία κρύβονται περίπου τρία χρόνια έρευνας και ανάπτυξης. Η ομάδα της Οικογένειας Σταυράτη εργάστηκε συστηματικά για να καλλιεργήσει έναν ειδικό μύκητα προζυμιού, ο οποίος προσδίδει όλα αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στα νέα της ψωμιά, τα οποία είναι και πολλά: Σταρένιο, ολικής άλεσης, νορβηγικό με καβουρδισμένη βύνη, αργίτικο με φουντούκι και βερίκοκο, Βίβλου πολύσπορο, σαντορίνιο με ελιά κουρκούτι και καρότο, καλαμποκιού, σικελίας με παρμεζάνα grana padano και πιπεριά Φλωρίνης, σίκαλης, βρώμης, πολυσπορο και σοκολάτας.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι προσπάθειες της επιχείρησης κρίνονται επιτυχημένες αν λάβουμε υπόψιν το τελικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ σε δείγματα από μεγάλα αρτοποιεία της αγοράς, τα ψωμιά αργής ωρίμανσης και το χωριάτικο ψωμί της Οικογένειας Σταυράτη παρουσιάζουν χαμηλότερη συνολική ενεργειακή αξία (kcal) ανά 100 γραμμάρια, λιγότερο αλάτι, υψηλότερο ποσοστό εδώδιμων ινών και μειωμένη περιεκτικότητα σε γλοιαδίνη και γλουτελίνες σε σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα της αγοράς.

Το ψωμί μπορεί να είναι ένα από τα πιο απλά τρόφιμα της καθημερινότητάς μας, όμως οι λεπτομέρειες είναι αυτές που το κάνουν να ξεχωρίζει: Οι πρώτες ύλες, ο τρόπος παρασκευής και ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι να φτάσει στο τραπέζι μας.

Η Οικογένεια Σταυράτη επενδύει ακριβώς σε αυτά τα στοιχεία, αφιερώνοντας χρόνια έρευνας και ανάπτυξης σε μια κατηγορία που συχνά θεωρούμε δεδομένη. Και το αποτέλεσμα δείχνει ότι, σε κάθε τι, η ποιότητα είναι πάνω απ’ όλα θέμα φροντίδας και χρόνου.