Έγκυος μητέρα από τις ΗΠΑ, που είχε εξαφανιστεί με τα 7 παιδιά της βρέθηκε δολοφονημένη στο Μεξικό

Snapshot Η Μακάλα Πέντλεϊ, 30 ετών και έγκυος, βρέθηκε νεκρή σε τάφρο στο Μεξικό με αιτία θανάτου τραυματική βλάβη εγκεφάλου από θαμπό αντικείμενο.

Τα 7 παιδιά της βρέθηκαν ζωντανά και σε καλή υγεία μαζί με τον πατέρα τους, Τζουντ Μπάτλερ Τζούνιορ, ο οποίος συνελήφθη.

Ο Μπάτλερ έχει ιστορικό εγκληματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στη Μακάλα το 2025.

Τα παιδιά θα επιστρέψουν στις ΗΠΑ μαζί με τη σορό της μητέρας τους.

Ο εισαγγελέας επιδιώκει να καταδικαστεί ο Μπάτλερ με τη μέγιστη ποινή των 100 ετών. Snapshot powered by AI

Τα ίχνη της Μακάλα Πέντλεϊ, 30 ετών, από την Ιντιάνα, χάθηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν εξαφανίστηκε μαζί με τα 7 παιδιά της και τον πατέρα τους, Τζουντ Μπατλερ Τζούνιορ, επειδή φοβόταν ότι θα της αφαιρεθεί η επιμέλεια, σύμφωνα με την αδελφή της, Μορίσα Λάμπερτ.

Η Πέντλεϊ, η οποία ήταν 6-7 μηνών έγκυος βρέθηκε γυμνή και νεκρή σε τάφρο από τις αρχές σε ένα μικρό χωριό στην πολιτεία Τσιάπας, όπου σύμφωνα με τον τοπικό εισαγγελέα βρισκόταν εκεί περίπου 8 με 12 ώρες.

«Ο θάνατος της φέρεται να προκλήθηκε από τραυματική βλάβη εγκεφάλου δευτερογενή λόγω τραύματος από θαμπό αντικείμενο», όπως αναφέρεται η αιτία θανάτου της. Η οικογένεια της ωστόσο αναφέρει ότι είχε βιαστεί και ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου.

Οι αρχές στη συνέχεια ξεκίνησαν αναζήτηση για τα 7 παιδιά της και τα βρήκαν ζωντανά και σε καλή υγεία με τον Μπάτλερ, ο οποίος έχει συλληφθεί. Ο άνδρας έχει ιστορικό εγκληματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στη Μακάλα το 2025. Σύμφωνα με την αδερφή της ήταν μαζί του από την ηλικία των 16 ετών.

Τα παιδιά είναι ο Νίκολα Τζουντ Μπάτλερ, 12 ετών, ο Τζόζεφ Τζουντ Μπάτλερ, 10 ετών, η Aubrielle Oriana Butler, 8 ετών, ο Orion Jude Butler, 7 ετών, ο Earthum Jude Butler, 5 ετών, ο Polaris Jude Butler, 3 ετών και ο Azrael Jude Butler, 1 ετών. Θα επιστρέψουν στις ΗΠΑ μαζί με τη σορό της μητέρας τους.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα επιδίωξη είναι να καταδικαστεί ο Μπάτλερ με τη μέγιστη ποινή των 100 ετών.