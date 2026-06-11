Έγκυος μητέρα από τις ΗΠΑ, που είχε εξαφανιστεί με τα 7 παιδιά της βρέθηκε δολοφονημένη στο Μεξικό
Τα 7 παιδιά βρέθηκαν σώα, ενώ συνελήφθη ο πατέρας τους
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- Η Μακάλα Πέντλεϊ, 30 ετών και έγκυος, βρέθηκε νεκρή σε τάφρο στο Μεξικό με αιτία θανάτου τραυματική βλάβη εγκεφάλου από θαμπό αντικείμενο.
- Τα 7 παιδιά της βρέθηκαν ζωντανά και σε καλή υγεία μαζί με τον πατέρα τους, Τζουντ Μπάτλερ Τζούνιορ, ο οποίος συνελήφθη.
- Ο Μπάτλερ έχει ιστορικό εγκληματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στη Μακάλα το 2025.
- Τα παιδιά θα επιστρέψουν στις ΗΠΑ μαζί με τη σορό της μητέρας τους.
- Ο εισαγγελέας επιδιώκει να καταδικαστεί ο Μπάτλερ με τη μέγιστη ποινή των 100 ετών.
Τα ίχνη της Μακάλα Πέντλεϊ, 30 ετών, από την Ιντιάνα, χάθηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν εξαφανίστηκε μαζί με τα 7 παιδιά της και τον πατέρα τους, Τζουντ Μπατλερ Τζούνιορ, επειδή φοβόταν ότι θα της αφαιρεθεί η επιμέλεια, σύμφωνα με την αδελφή της, Μορίσα Λάμπερτ.
Η Πέντλεϊ, η οποία ήταν 6-7 μηνών έγκυος βρέθηκε γυμνή και νεκρή σε τάφρο από τις αρχές σε ένα μικρό χωριό στην πολιτεία Τσιάπας, όπου σύμφωνα με τον τοπικό εισαγγελέα βρισκόταν εκεί περίπου 8 με 12 ώρες.
«Ο θάνατος της φέρεται να προκλήθηκε από τραυματική βλάβη εγκεφάλου δευτερογενή λόγω τραύματος από θαμπό αντικείμενο», όπως αναφέρεται η αιτία θανάτου της. Η οικογένεια της ωστόσο αναφέρει ότι είχε βιαστεί και ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου.
Οι αρχές στη συνέχεια ξεκίνησαν αναζήτηση για τα 7 παιδιά της και τα βρήκαν ζωντανά και σε καλή υγεία με τον Μπάτλερ, ο οποίος έχει συλληφθεί. Ο άνδρας έχει ιστορικό εγκληματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στη Μακάλα το 2025. Σύμφωνα με την αδερφή της ήταν μαζί του από την ηλικία των 16 ετών.
Τα παιδιά είναι ο Νίκολα Τζουντ Μπάτλερ, 12 ετών, ο Τζόζεφ Τζουντ Μπάτλερ, 10 ετών, η Aubrielle Oriana Butler, 8 ετών, ο Orion Jude Butler, 7 ετών, ο Earthum Jude Butler, 5 ετών, ο Polaris Jude Butler, 3 ετών και ο Azrael Jude Butler, 1 ετών. Θα επιστρέψουν στις ΗΠΑ μαζί με τη σορό της μητέρας τους.
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα επιδίωξη είναι να καταδικαστεί ο Μπάτλερ με τη μέγιστη ποινή των 100 ετών.