Ο Μητσοτάκης επιλέγει τη στρατηγική σύγκρισης με τους υπολοίπους πολιτικούς αρχηγούς

Γιατί το Μέγαρο Μαξίμου βλέπει ενίσχυση της Ν.Δ. στις δημοσκοπήσεις και ποντάρει στη σταθερότητα και την εξάντληση της τετραετίας

Κώστας Τσιτούνας

  • Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν σταδιακή ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας με επιστροφή ψηφοφόρων από τη ζώνη των αναποφάσιστων.
  • Η Νέα Δημοκρατία κερδίζει ψηφοφόρους από δεξιά και διατηρεί ανοιχτούς διαύλους με το κεντρώο ακροατήριο, λόγω προβληματισμών για την αντιπολίτευση.
  • Σενάρια για νέο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά δεν εμφανίζουν οργανωμένη πολιτική δυναμική προς το παρόν.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει στη στρατηγική της κυβερνητικής σταθερότητας και απορρίπτει πρόωρες εκλογές εν μέσω διεθνών κρίσεων.
  • Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας βασίζεται στη σύγκριση του κυβερνητικού έργου με τις προτάσεις των άλλων πολιτικών δυνάμεων.
Σημαντικά βελτιωμένο εμφανίζεται το κλίμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας το τελευταίο διάστημα, καθώς τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων δείχνουν μια σταδιακή ανάκαμψη των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος, σε πολλές περιπτώσεις καλύτερο από τα ποσοστά των προηγούμενων ευρωεκλογών.

Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων είναι ότι ένα μέρος των ψηφοφόρων που είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2023 και στη συνέχεια μετακινήθηκαν προς τη γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων φαίνεται να επιστρέφει αργά αλλά σταδιακά στο κυβερνών κόμμα. Η τάση αυτή αποδίδεται, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τόσο στην απουσία πειστικής εναλλακτικής πρότασης από την αντιπολίτευση όσο και στην ανάγκη σταθερότητας που εκφράζει σημαντικό τμήμα της κοινωνίας.

Εισροές από δεξιά και άνοιγμα στο Κέντρο

Παράλληλα, οι μετρήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία καταγράφει μικρές αλλά υπολογίσιμες εισροές ψηφοφόρων από τα δεξιά της. Πρόκειται κυρίως για πολίτες που είχαν στραφεί σε κόμματα όπως η Ελληνική Λύση ή η Φωνή Λογικής, αλλά φαίνεται να επανεξετάζουν τη στάση τους ιδιαίτερα μετά τη στάση που κράτησε ο Έλληνας πρωθυπουργός με αφορμή την θωράκιση της χώρας λόγω της αναταραχής στη Μέση Ανατολή. Η συσπείρωση γύρω από τη σημαία φαίνεται να δίνει δημοσκοπικές ανάσες στην Πειραιώς.

Την ίδια στιγμή, στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και με ένα σημαντικό τμήμα του κεντρώου ακροατηρίου. Ειδικότερα, ψηφοφόροι που παραδοσιακά κινούνται στον χώρο του ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται προβληματισμένοι από τις εσωκομματικές εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκφράζουν επιφυλάξεις σε προσωπικό επίπεδο απέναντι στον πρόεδρό του Νίκο Ανδρουλάκη.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι επιτελείς του Μαξίμου πίσω από τα ψιλά γράμματα των δημοσκοπήσεων διαβάζουν και μια σταδιακή υποχώρηση της δυναμικής που είχε αναπτύξει το προηγούμενο διάστημα η παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού στο δημόσιο διάλογο, ενώ η πιθανότητα ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα θεωρείται ότι θα επηρεάσει κυρίως τον χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς και όχι το κεντρώο ακροατήριο που στοχεύει η Νέα Δημοκρατία. Βλέπουν δηλαδή ότι ο αρχικός ενθουσιασμός από τη δυνητική παρουσία νέων πολιτικών σχηματισμών έχει αρχίσει να εξασθενεί…

Η περίπτωση Αντώνη Σαμαρά

Στο κυβερνητικό επιτελείο αξιολογούν επίσης τα σενάρια που αφορούν τη δημιουργία συγκρότησης κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά εκτιμώντας ότι αυτό το ενδεχόμενο έχει αρχίσει να απομακρύνεται. Παρά τις τακτικές αιχμηρές δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού, δεν διαφαίνεται –τουλάχιστον προς το παρόν– κάποια οργανωμένη πολιτική κινητικότητα που να οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση.
Αντίστοιχα, η γενικότερη εικόνα δείχνει ότι τα υπό διαμόρφωση κόμματα δεν έχουν καταφέρει να αποκτήσουν τη δυναμική που θα μπορούσε να φέρει πολιτικές ανατροπές.

Στρατηγική εξάντλησης της τετραετίας

Υπό αυτές τις συνθήκες, στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι το σενάριο της αυτοδυναμίας σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί εκτός πραγματικότητας, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν.

Την ίδια ώρα, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις των εταιρειών Alco, Pulse, Interview και Opinion Poll εμφανίζουν τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί σαφές προβάδισμα έναντι των πολιτικών της αντιπάλων, καταγράφοντας μάλιστα τα υψηλότερα ποσοστά εκτίμησης ψήφου μετά τις ευρωεκλογές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει να προτάσσει το αφήγημα της κυβερνητικής σταθερότητας και της θεσμικότητας αρνούμενος να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές και να βάλει τη χώρα σε περιπέτειες εν μέσω ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Η στρατηγική του βασίζεται στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου και στη σύγκρισή του με τις προτάσεις των άλλων πολιτικών δυνάμεων. Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας και οικονομικών προκλήσεων, το κυβερνητικό επιτελείο εκτιμά ότι η σταθερότητα αποτελεί το ισχυρότερο πολιτικό επιχείρημα.

Για τον λόγο αυτό, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι μια πρόωρη εκλογική διαδικασία –και μάλιστα με πιθανότητα διπλών εκλογών– θα μπορούσε να δημιουργήσει περιττή πολιτική αστάθεια. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσώρας διατηρεί την ικανότητα να διαμορφώνει την πολιτική ατζέντα κοντά στη δική του περιοχή παρά το γεγονός ότι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί ποντάρουν στη σκληρή πόλωση και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με σκανδαλολογία. Ο πρωθυπουργός θα κινηθεί πάνω στη σύγκριση με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Άλλωστε ο ίδιος είχε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι το δίλημμα των εκλογών δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Βελόπουλος ή Κωνσταντοπούλου…».

