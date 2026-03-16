Γεραπετρίτης για Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν να σεβαστεί το Δίκαιο της Θάλασσας

«Δεν είναι στην πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή στα Στενά του Ορμούζ τοποθετήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στη δήλωση που έκανε, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γεραπετρίτης: «Το Ιράν να σεβαστεί τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας»

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και κάλεσε σε αυτό το πλαίσιο το Ιράν να σεβαστεί τους «κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας».

Επιπρόσθετα, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως η Ελλάδα δεν προτίθεται να εμπλακεί στον εν εξελίξει πόλεμο και διαμήνυσε πως η χώρα μας τάσσεται «υπέρ του διεθνούς δικαίου, της προστασίας των αμάχων και της διπλωματικής επίλυσης των συγκρούσεων.

Ολόκληρη η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη

«Η Ελλάδα τάχθηκε επί της αρχής υπέρ της καθολικής εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου, του σεβασμού των δικαιωμάτων των αμάχων και βεβαίως της επιστροφής στη διπλωματία αντί του πολέμου. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της ελεύθερης διακίνησης όλων των πλοίων στην ευρύτερη περιοχή και καλούμε το Ιράν να σεβαστεί τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Ήδη, στην ευρύτερη περιοχή λειτουργεί η επιχείρηση ASPIDES, στην οποία συμμετέχουν δύο μόνο κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στις χώρες, οι οποίες πλήττονται, τις χώρες του Κόλπου, και παρέχει αμυντική συνδρομή στην Κύπρο. Δεν είναι στην πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο.

Ιδιαίτερα σε σχέση με την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, θα ήθελα να επισημάνω το πόσο κρίσιμο είναι όχι μόνο για τις τιμές του πετρελαίου, αλλά και για το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, να παραμείνουν ελεύθερες οι θάλασσες. Θα θέσω υπόψιν των Ευρωπαίων συναδέλφων το ζήτημα της επίθεσης σε βάρος ελληνικού πλοίου στα διεθνή ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι προφανές ότι για το ζήτημα αυτό θα πρέπει να υπάρξει απόλυτη καταδίκη και λογοδοσία.

Είναι αυτονόητο ότι στις στιγμές αυτές, που είναι εξαιρετικά κρίσιμες και οι συνέπειες μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντικές, όχι μόνο γεωπολιτικά, αλλά και οικονομικά και περιβαλλοντικά για τη Μεσόγειο, η Ευρώπη θα πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβει ηγετικό ρόλο».

