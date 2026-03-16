Axios: O Τραμπ εξετάζει «Συνασπισμό του Ορμούζ» - Θέλει να καταλάβει τον πετρελαϊκό κόμβο του Χαργκ

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εργάζεται για τη συγκρότηση ενός συνασπισμού χωρών για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και ελπίζει να το ανακοινώσει αργότερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τέσσερις πηγές στο Axios. Ο Τραμπ εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο κατάσχεσης της κρίσιμης αποθήκης πετρελαίου του Ιράν στο νησί Χαργκ, μια κίνηση που θα απαιτούσε αμερικανική παρουσία, εάν τα δεξαμενόπλοια παραμείνουν ακινητοποιημένα στον Περσικό Κόλπο, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνονται καθώς ο αποκλεισμός του του Ορμούζ από το Ιράν συνεχίζεται, καταπνίγοντας ένα σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου. Το Ιράν εμποδίζει τις χώρες του Κόλπου να εξάγουν το πετρέλαιό τους, ενώ επιτρέπει στα δεξαμενόπλοια που παραλαμβάνουν ιρανικό αργό πετρέλαιο να περνούν ελεύθερα, διατηρώντας τη ροή του δικού του πετρελαίου προς την Κίνα και άλλες χώρες.

Όσο διαρκεί ο αποκλεισμός και περιορίζεται το πετρέλαιο του Κόλπου, ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο, ακόμα κι αν το ήθελε, δήλωσε μια πηγή με γνώση της κατάστασης. Σε ανάρτηση στο Truth Social το Σάββατο, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ και αρκετές άλλες χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία στον Κόλπο για να ανοίξουν ξανά την εμπορική ναυτιλία και κάλεσε την Κίνα, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο να βοηθήσουν.

Ένα 24ωρο μετά, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Air Force One ότι «απαιτεί» από τις χώρες του ΝΑΤΟ και άλλα έθνη που εισάγουν πετρέλαιο συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, να βοηθήσουν τις ΗΠΑ να ασφαλίσουν το στενό. «Μιλάμε με άλλες χώρες για την αστυνόμευση των στενών. Θα είναι ωραίο να έχουμε και άλλες χώρες να αστυνομεύουν μαζί μας. Θα βοηθήσουμε. Λαμβάνουμε καλή απάντηση», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με επτά χώρες και ανέφερε ότι ορισμένες έχουν ήδη αρνηθεί, τονίζοντας παράλληλα ότι η αποστολή «θα είναι μικρή» επειδή το Ιράν έχει «πολύ μικρή ισχύ πυρός». Ο ίδιος και ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης πέρασαν το Σάββατο και την Κυριακή στο τηλέφωνο, εργαζόμενοι για τη συγκρότηση του πολυεθνικού συνασπισμού, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Την Κυριακή ο Τραμπ μίλησε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ σχετικά με την προσπάθεια, μια αξιοσημείωτη ανατροπή αφότου ο Τραμπ δήλωσε ημέρες νωρίτερα ότι ήταν «πολύ αργά» για το Ηνωμένο Βασίλειο να βοηθήσει. «Ήταν ένα πολυάσχολο Σαββατοκύριακο διπλωματικών εργασιών μεταξύ των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων, των συμμάχων του Κόλπου και της Ασίας», δήλωσε μια πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες. «Κύριος στόχος της κυβέρνησης Τραμπ είναι η οικοδόμηση πολιτικής δέσμευσης από τους συμμάχους για μια ομάδα στα Στενά του Ορμούζ».

epa12194528 Ships in the Strait of Hormuz as seen from Khasab, Musandam Governorate, Oman, 24 June 2025. The Iranian parliament approved a measure to close the Strait of Hormuz following US strikes on three of Iran's key nuclear sites on 22 June 2025. Israel and Iran have been exchanging fire since Israel launched strikes across Iran on 13 June 2025. EPA/ALI HAIDER EPA

Καμία χώρα δεν έχει δεσμευτεί δημόσια ακόμη, αλλά ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι ο Τραμπ αναμένει ότι ορισμένες χώρες θα ανακοινώσουν την υποστήριξή τους αυτή την εβδομάδα, σχηματίζοντας αυτό που ο Λευκός Οίκος αποκαλεί «Συνασπισμό του Ορμούζ». «Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του πετρελαίου δεν είναι δικό μας, πηγαίνει σε άλλες χώρες. Οπότε, αν το θέλουν και θέλουν να μειωθεί η τιμή, πρέπει να βοηθήσουν», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η κύρια προσπάθεια τώρα είναι η εξασφάλιση πολιτικής δέσμευσης, δήλωσε μια πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις. Το ερώτημα «ποιος στέλνει τι και πότε» θα εξεταστεί αργότερα. Θα ζητηθεί από τις χώρες να συνεισφέρουν με πολεμικά πλοία, υποστήριξη διοίκησης και ελέγχου, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα στρατιωτικά μέσα. Η Wall Street Journal ανέφερε για πρώτη φορά ότι ο Τραμπ θέλει να ανακοινώσει τον συνασπισμό αυτή την εβδομάδα.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ θα συζητήσει το Ιράν και την ασφαλή διέλευση των πετρελαιοφόρων με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ πιέζει επίσης την Κίνα να δεσμευτεί στον συνασπισμό πριν ταξιδέψει στο Πεκίνο για τη Σύνοδο Κορυφής με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο τέλος του μήνα - και δήλωσε στους Financial Times ότι μπορεί να καθυστερήσει το ταξίδι εάν το Πεκίνο δεν δεσμευτεί.

Ο Τραμπ ενημέρωσε επίσης τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. «Εάν δεν υπάρξει απάντηση ή η απάντηση είναι αρνητική, νομίζω ότι θα είναι πολύ κακό για το μέλλον του ΝΑΤΟ», δήλωσε στους Financial Times. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν ιρανικούς στόχους σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ακτές του Περσικού Κόλπου και στο νησί Χαργκ— έναν στρατηγικό τερματικό σταθμό 15 μίλια από τις ακτές του Ιράν που χειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι διέταξε επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί, διατηρώντας παράλληλα τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του. Το Σάββατο, δήλωσε στο NBC ότι οι ΗΠΑ «μπορεί να το χτυπήσουν μερικές ακόμη φορές απλώς για πλάκα». «Κανείς δεν πρέπει να ερμηνεύσει τίποτα περισσότερο από αυτό που ανακοίνωσε ο πρόεδρος», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. «Ο πρόεδρος δεν έχει λάβει καμία απόφαση για το νησί Χαργκ».

Αλλά, είπε ο αξιωματούχος, «αυτό θα μπορούσε να αλλάξει» αν η προσπάθεια για την εκκαθάριση του στενού συνεχιστεί. «Ο πρόεδρος δεν πρόκειται να περιμένει και να αφήσει τους Ιρανούς να υπαγορεύσουν τον ρυθμό της σύγκρουσης». Ο Τραμπ έλκεται από την ιδέα της άμεσης κατάληψης του νησιού Χαργκ επειδή αυτό θα αποτελούσε «οικονομικό νοκ άουτ του καθεστώτος» - ουσιαστικά θα σήμαινε αποχρηματοδότηση της Τεχεράνης, δήλωσε ένας τρίτος Αμερικανός αξιωματούχος.

Αλλά η κίνηση θα απαιτούσε στρατιωτική παρουσία στο έδαφος και θα μπορούσε να πυροδοτήσει ιρανικά αντίποινα εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και αγωγών σε όλες τις χώρες του Κόλπου, ιδίως στη Σαουδική Αραβία. «Υπάρχουν μεγάλα ρίσκα. Υπάρχουν μεγάλα οφέλη. Ο πρόεδρος δεν είναι ακόμα εκεί και δεν λέμε ότι θα είναι», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Το Axios ανέφερε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα ότι ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού Kharg και, ξεχωριστά, την αποστολή ειδικών δυνάμεων για την ασφάλεια των φερόμενων αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν.

