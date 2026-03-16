Βάντεφουλ: Η Γερμανία δεν θα συμμετάσχει σε στρατιωτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ απέκλεισε το ενδεχόμενο συμμετοχής της χώρας του σε στρατιωτική αποστολή για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, απαντώντας εμμέσως σε αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών για υποστήριξη από χώρες που προμηθεύονται πετρέλαιο μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού.

Μιλώντας το βράδυ της Κυριακής στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, ο Βάντεφουλ ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία δεν προτίθεται να εμπλακεί στρατιωτικά στη σύγκρουση. «Δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν διαβεβαιώσει το Βερολίνο πως οι επιθέσεις τους στοχεύουν στην εξουδετέρωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, ιδίως των πυρηνικών και πυραυλικών του προγραμμάτων.

Όπως σημείωσε, η Γερμανία αναμένει να ενημερωθεί όταν αυτός ο στόχος επιτευχθεί, ώστε να συμβάλει στις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση. «Τότε θα χαρούμε πολύ να συμμετάσχουμε στις διαπραγματεύσεις», ανέφερε, τονίζοντας ότι «μόνο μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επέκτασης της ευρωπαϊκής ναυτικής αποστολής «Aspides» προς την περιοχή του Ορμούζ, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός. Όπως είπε, δεν είναι σαφές ότι μια τέτοια κίνηση θα ενίσχυε την ασφάλεια, σημειώνοντας ότι η αποστολή της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα «δεν είναι αποτελεσματική».

Ο ίδιος παραδέχθηκε επίσης ότι η έκρηξη του πολέμου δεν ήταν «άμεσα αναμενόμενη» και ότι παραμένει αβέβαιο πότε θα τερματιστεί. Υπογράμμισε πάντως ότι η Ευρώπη συνεχίζει να παρέχει εποικοδομητική υποστήριξη για τη διασφάλιση των θαλάσσιων οδών, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν βλέπει «καμία άμεση ανάγκη και σίγουρα όχι για συμμετοχή της Γερμανίας» σε μια τέτοια αποστολή.

Αντίθετοι στο ενδεχόμενο γερμανικής συμμετοχής έχουν ήδη ταχθεί οι Πράσινοι και η Αριστερά. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος δήλωσε πρόσφατα από τη Νορβηγία ότι «προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος να εξεταστεί ένα στρατιωτικό μέτρο ασφάλειας στις θαλάσσιες οδούς». Όπως τόνισε, η Γερμανία δεν συμμετέχει στον πόλεμο και δεν επιθυμεί να εμπλακεί, υπογραμμίζοντας ότι «όλες οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στον τερματισμό του πολέμου».