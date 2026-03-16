Μακρόν: Να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ιράν και να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, τον οποίο κάλεσε να βάλει άμεσα τέλος στις επιθέσεις που –όπως σημείωσε– πραγματοποιεί η Τεχεράνη εναντίον χωρών της περιοχής, είτε απευθείας είτε μέσω συμμάχων και ένοπλων οργανώσεων, μεταξύ άλλων στον Λίβανο και στο Ιράκ.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Γαλλία ενεργεί «σε αυστηρά αμυντικό πλαίσιο» με στόχο την προστασία των συμφερόντων της, των περιφερειακών εταίρων της και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, τονίζοντας ότι είναι απαράδεκτο να στοχοποιείται η χώρα του.

I have just spoken with Iranian President Massoud Pezeshkian.



I called on him to put an immediate end to the unacceptable attacks Iran is carrying out against countries in the region, whether directly or through proxies, including in Lebanon and Iraq. I reminded him that France… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 15, 2026



Παράλληλα προειδοποίησε ότι η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή οδηγεί ολόκληρη την περιοχή σε αποσταθεροποίηση με σοβαρές συνέπειες τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, σημειώνοντας ότι το τίμημα της σύγκρουσης το πληρώνουν οι λαοί της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου και του ιρανικού λαού.

Ο Μακρόν τόνισε επίσης ότι μόνο ένα νέο πολιτικό και πλαίσιο ασφάλειας μπορεί να εγγυηθεί ειρήνη και σταθερότητα, επισημαίνοντας ότι αυτό θα πρέπει να διασφαλίζει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να αντιμετωπίζει τις απειλές που απορρέουν από το βαλλιστικό του πρόγραμμα και τις περιφερειακές του δραστηριότητες.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό, ενώ κάλεσε τον Ιρανό πρόεδρο να επιτρέψει την επιστροφή στη Γαλλία των Σεσίλ Κολέρ και Ζακ Παρί, οι οποίοι κρατούνται στο Ιράν.