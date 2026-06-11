Φρίκη στις ΗΠΑ: Νεκρό βρέφος 13 μηνών - Το εντόπισαν σε αποσύνθεση μέσα στην κούνια του

Snapshot Μια 25χρονη μητέρα συνελήφθη χωρίς δυνατότητα εγγύησης μετά τον θάνατο του 13 μηνών κοριτσιού της, που βρέθηκε σε κατάσταση αποσύνθεσης σε πάρκο

κούνια στην Ουάσινγκτον.

Η μητέρα φέρεται να εγκατέλειψε τα δίδυμα παιδιά της για μέρες, αφήνοντας το ένα νεκρό και το άλλο σε κρίσιμη κατάσταση υποσιτισμού και υποθερμίας.

Οι συνθήκες στο διαμέρισμα περιλάμβαναν μολυσμένο βρεφικό γάλα, χαλασμένα υγρά και σακούλες με κρακ κοκαΐνη.

Η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατος του κοριτσιού προήλθε από αφυδάτωση και υποσιτισμό λόγω παραμέλησης, και χαρακτηρίστηκε ως ανθρωποκτονία.

Η μητέρα αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και κακοποίηση παιδιών, παραμένει υπό κράτηση και είναι έγκυος. Snapshot powered by AI

Μια μητέρα βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα της φυλακής χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση, αφού το κοριτσάκι της βρέθηκε, σύμφωνα με αναφορές, σε κατάσταση αποσύνθεσης μέσα σε ένα πάρκο-κούνια.

Η 25χρονη μητέρα φέρεται να είχε εγκαταλείψει τα 13 μηνών δίδυμα παιδιά της για μέρες, αφήνοντας το ένα νεκρό και το άλλο να παλεύει για τη ζωή του σε ένα άθλιο διαμέρισμα.

Αστυνομικοί του Metropolitan Police Department έσπευσαν σε ένα σπίτι στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, στις 18 Ιανουαρίου, έπειτα από επείγουσες αναφορές για ένα παιδί που δεν ανταποκρινόταν. Εκεί έκαναν μια φρικτή ανακάλυψη.

Δίδυμα νήπια βρέθηκαν μαζί μέσα σε ένα πάρκο-κούνια. Ενώ το κοριτσάκι, η Mazouri Jones, διαπιστώθηκε τραγικά νεκρό επί τόπου, ο δίδυμος αδερφός της βρέθηκε ζωντανός ακριβώς δίπλα στο σώμα της.

Οι ερευνητές στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι η μητέρα τους, Valencia Duke, φέρεται να είχε αφήσει τα αβοήθητα βρέφη εντελώς μόνα τους για αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με τους ντετέκτιβ, όταν ενημερώθηκε η Duke ότι η κόρη της είχε πεθάνει, φέρεται να δεν έδειξε κανένα συναίσθημα.

Σοκαριστικά δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν τις ανατριχιαστικές συνθήκες μέσα στο σπίτι. Φωτογραφίες που περιγράφονται στα έγγραφα φέρονται να δείχνουν μολυσμένο με έντομα βρεφικό γάλα, χαλασμένα υγρά που είχαν αφεθεί εκτεθειμένα και σακούλες που περιείχαν κρακ κοκαΐνη.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, η Duke φέρεται να ομολόγησε ότι είχε εγκαταλείψει τα δίδυμα για μέρες. Μέσα σε ένα διάστημα 92 ωρών, η μητέρα φέρεται να βρέθηκε στο διαμέρισμα με τα παιδιά της μόνο για δύο ώρες.

Ενώ η Mazouri πέθανε τραγικά, ο δίδυμος αδερφός της μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για επείγουσα περίθαλψη.

Το αγοράκι υπέφερε από υποθερμία, τα πλευρά του ήταν εμφανώς προεξέχοντα και βρισκόταν σε κατάσταση ακραίου λιμού.

Σε μια συγκλονιστική ένδειξη της πείνας του, το παιδί φέρεται να προσπάθησε να φάει το στηθοσκόπιο ενός γιατρού, νομίζοντας ότι ήταν φαγητό.

Η νεκροψία-νεκροτομή επιβεβαίωσε αργότερα ότι η μικρή Mazouri πέθανε από αφυδάτωση και υποσιτισμό λόγω σοβαρής παραμέλησης. Ο θάνατός της χαρακτηρίστηκε επίσημα ως ανθρωποκτονία.

Η Duke συνελήφθη στις 3 Ιουνίου και της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού ως κακούργημα, σύμφωνα με την αστυνομία. Αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για κακοποίηση παιδιών.

Έχει επίσης γίνει γνωστό ότι η Duke είναι έγκυος. Παραμένει υπό κράτηση χωρίς εγγύηση εν αναμονή προκαταρκτικής ακρόασης που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (11 Ιουνίου).