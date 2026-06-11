Εmirates: Προσφέρει ασφάλιση για να δελεάσει τους επιβάτες να επιστρέψουν στο Ντουμπάι

Η Emirates προσφέρει ολοκληρωμένη ασφάλιση για να δελεάσει τους επιβάτες να επιστρέψουν στο Ντουμπάι

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Εmirates: Προσφέρει ασφάλιση για να δελεάσει τους επιβάτες να επιστρέψουν στο Ντουμπάι
Ο ορίζοντας του Ντουμπάι με το Μπουρτζ Χαλίφα στο κέντρο
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Emirates εισάγει ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης που καλύπτει ακυρώσεις, καθυστερήσεις και επαναπατρισμούς λόγω στρατιωτικών ενεργειών στη Μέση Ανατολή.
  • Η ασφάλιση εγγυάται διαμονή και αποζημίωση σε περίπτωση κλεισίματος του εναέριου χώρου και απορροφά το κόστος αλλαγών δρομολογίων.
  • Η πολιτική ασφάλισης ενσωματώνεται αυτόματα στο εισιτήριο χωρίς επιπλέον διαδικασίες για τον επιβάτη.
  • Η κίνηση της Emirates αποτελεί κρατική επιδότηση για την προστασία των εσόδων από τον τουρισμό και τις μεταφορές στο Ντουμπάι.
  • Η πρωτοβουλία θέτει νέο πρότυπο στη διαχείριση γεωπολιτικού κινδύνου στην αεροπορία, υποστηρίζοντας τη συνεχή λειτουργία του Ντουμπάι ως παγκόσμιου κόμβου μεταφορών.
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Εν μέσω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, η Emirates Airlines εισάγει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ταξιδιωτών και την προστασία των μεταφορών στο Ντουμπάι. Με φόντο την πρόσφατη εντατικοποίηση των συγκρούσεων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των ανανεωμένων στρατιωτικών επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν και της σοβαρής αναταραχής στα Στενά του Ορμούζ οι παγκόσμιες αεροπορικές διαδρομές έχουν βυθιστεί στο χάος.

Η άνευ προηγουμένου κίνηση του κρατικού αερομεταφορέα να ασφαλίσει τον κίνδυνο των επιβατών στοχεύει στην προστασία των κρίσιμων εσόδων από τον τουρισμό και τις μεταφορές που αποτελούν το θεμέλιο της οικονομίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΝΤΟΥΜΠΑΪ - Emirates

Αεροπλάνο της Emirates κατευθύνεται προς μια πύλη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι , Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (2017)

AP/Adam Schreck

Ο εναέριος χώρος πάνω από τη Μέση Ανατολή είναι σήμερα ένα από τα πιο πολύπλοκα και επικίνδυνα επιχειρησιακά περιβάλλοντα στην ιστορία της εμπορικής αεροπορίας. Μετά την ανάπτυξη στρατιωτικών drones και τη συνεχιζόμενη απειλή κλεισίματος του εναέριου χώρου, οι διεθνείς ταξιδιώτες αλλάζουν όλο και περισσότερο δρομολόγια για να παρακάμψουν τον Περσικό Κόλπο.

Η αναταραχή αυτή αποτελεί υπαρξιακή απειλή για το επιχειρηματικό μοντέλο της Emirates. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι βασίζεται στην απρόσκοπτη ροή της διηπειρωτικής διαμετακόμισης. Εάν οι επιβάτες από την Ευρώπη ή την Αμερική αρνηθούν να περάσουν από το Ντουμπάι για να φτάσουν στην Ασία ή την Αφρική λόγω των κινδύνων, ο τεράστιος στόλος της αεροπορικής εταιρείας από Airbus A380 και Boeing 777 θα καταστεί οικονομικά μη βιώσιμος.

Στόχος να κερδίσει την εμπιστοσύνη των επιβατών

Για να ανακόψει το κύμα ακυρώσεων, η Emirates αξιοποιεί τα τεράστια κεφαλαιακά της αποθέματα για να αναλάβει τους οικονομικούς κινδύνους που οι επιβάτες δεν είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν. Το πρόσφατα ανακοινωθέν ασφαλιστικό πρόγραμμα υπερβαίνει σημαντικά την τυπική ταξιδιωτική κάλυψη.

Η πολιτική καλύπτει ρητά ακυρώσεις ταξιδιών, καθυστερήσεις και απαραίτητους επαναπατρισμούς που προκύπτουν άμεσα από δηλωμένες ή μη δηλωμένες στρατιωτικές ενέργειες στον εναέριο χώρο που περιβάλλει τα ΗΑΕ:

Εγγύηση Κλεισίματος Εναέριου Χώρου: Σε περίπτωση απότομου κλεισίματος του τοπικού εναέριου χώρου, η Emirates εγγυάται ολοκληρωμένη διαμονή σε ξενοδοχείο και ημερήσια αποζημίωση για τους καθηλωμένους επιβάτες transit μέχρι την επανέναρξη των πτήσεων.

Επανακράτηση χωρίς κόστος: Η αεροπορική εταιρεία απορροφά όλες τις διαφορές ναύλων για τους επιβάτες που αναγκάζονται να αλλάξουν δρομολόγιο των πτήσεών τους μέσω εναλλακτικών, μη εμπόλεμων ζωνών για να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό.

Αυτόματη Εγγραφή: Η ασφάλιση ενσωματώνεται στο κόστος κάθε εισιτηρίου που εκδίδεται, χωρίς να απαιτείται καμία δήλωση συμμετοχής ή περίπλοκες διαδικασίες υποβολής αιτήσεων από τον επιβάτη.

Αναλυτές της αεροπορίας υποδεικνύουν ότι αυτός ο τολμηρός οικονομικός ελιγμός είναι ουσιαστικά μια κρατική επιδότηση. Η κυβέρνηση του Ντουμπάι αναγνωρίζει ότι το κόστος κάλυψης αυτού του τεράστιου ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι ελάχιστο σε σύγκριση με τις καταστροφικές μακροοικονομικές επιπτώσεις από την απώλεια του καθεστώτος του ως κορυφαίου παγκόσμιου προορισμού μεταφορών και τουρισμού.

Επιπτώσεις για την Παγκόσμια Αεροπορία

Η πρωτοβουλία της Emirates θέτει ωστόσο ένα νέο, αν και ακριβό, σημείο αναφοράς για τη διαχείριση κρίσεων στον κλάδο των αερομεταφορών. Μεταθέτει ουσιαστικά το βάρος του γεωπολιτικού κινδύνου από τον μεμονωμένο ταξιδιώτη πίσω στην εταιρική οντότητα και, κατ' επέκταση, στο κράτος.

Για τους Αφρικανούς ταξιδιώτες, τα διακυβεύματα είναι ιδιαίτερα υψηλά. Το Ντουμπάι χρησιμεύει ως η κύρια πύλη που συνδέει την Ανατολική Αφρική με τον υπόλοιπο κόσμο. Χιλιάδες Κενυάτες επιχειρηματίες, έμποροι και ομογενείς βασίζονται καθημερινά στον διάδρομο του Ντουμπάι. Εάν ο εναέριος χώρος της Μέσης Ανατολής γίνει πολύ ασταθής για να τον διασχίσει κανείς, οι πτήσεις από το Ναϊρόμπι προς παγκόσμιους προορισμούς θα αντιμετωπίσουν σημαντικά μεγαλύτερη δρομολόγηση πάνω από τη Βόρεια Αφρική ή τον Ατλαντικό, αυξάνοντας εκθετικά τις τιμές των εισιτηρίων και τους χρόνους διέλευσης.

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Στιγμιότυπο από τις ιρανικές επιθέσεις στο Ντουμπάι

Προσφέροντας αυτήν την εγγύηση ασφάλισης, η Emirates στέλνει μήνυμα στην παγκόσμια αγορά ότι το Ντουμπάι παραμένει ανοιχτό για επιχειρηματικές δραστηριότητες, ανεξάρτητα από τις γεωπολιτικές καταιγίδες που μαίνονται λίγο πέρα ​​από τα σύνορά του. Το κατά πόσον μια οικονομική εγγύηση είναι αρκετή για να ξεπεραστεί ο φόβος της πτήσης μέσα από μια ζώνη συγκρούσεων παραμένει η απόλυτη δοκιμασία της στρατηγικής της αεροπορικής εταιρείας, σημειώνουν αναλυτές στους Financial Times.

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