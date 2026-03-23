Θλιβερή εικόνα: Οι έρημοι αεροδιάδρομοι του Ντουμπάι - Άδειες πτήσεις προς τα ΗΑΕ

Οι αεροπορικές εταιρίες της περιοχής παραμένουν ενεργές εν μέσω βομβαρδισμών, με μειωμένα ωστόσο δομολόγια σε μία προσπάθεια να αποφύγουν τα...χειρότερα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Κανείς μέχρι πριν από 3 εβδομάδες δεν θα μπορούσε να διανοηθεί ότι σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους αεροπορικούς κόμβους στον κόσμο, θα αντίκρυζε εικόνες ολικής σχεδόν εγκατάλειψης.

Οι πτήσεις προς το Ντουμπάι εκτελούνται με σχεδόν κενά επιβατών αεροσκάφη, εν μέσω των αυξανόμενων φόβων πυραυλικών επιθέσεων και σύμφωνα με τη Wall Street Journal, τουλάχιστον 39 επιβατικά αεροσκάφη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι προσγειώθηκαν ή απογειώθηκαν μέσα σε μόλις πέντε λεπτά από την προειδοποίηση για εισερχόμενα πυρά κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Φωτογραφίες και βίντεο που έχουν κοινοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σειρές κενών θέσεων σε αεροσκάφη με προορισμό το Ντουμπάι, με μια λεζάντα να αναφέρει: «Δεν έχω δει ποτέ κενή πτήση της Emirates».

Την περασμένη Δευτέρα, το αεροδρόμιο του Ντουμπάι έκλεισε προσωρινά, αφού ένα ιρανικό drone χτύπησε μια δεξαμενή καυσίμων και προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά.

Υπερπόντιες πτήσεις της Emirates αναγκάστηκαν να επιστρέψουν εν πτήσει μετά το κλείσιμο και να προσγειωθούν ξανά στις πόλεις αναχώρησής τους.

Σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ντουμπάι, η αναστολή των πτήσεων επιβλήθηκε ως προληπτικό μέτρο για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών και του προσωπικού μετά την επίθεση.

Εν τω μεταξύ, οι αρχές έσπευσαν να αναρτήσουν μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καθησυχάσουν το κοινό ότι η επίθεση προκάλεσε «ελάχιστες ζημιές» και δεν υπήρξαν τραυματίες, αναφερόμενες στη φωτιά ως «συμβάν που σχετίζεται με drone».

Παρά τον συνεχιζόμενο κίνδυνο από επιθέσεις με πυραύλους και drones, οι αεροπορικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή έχουν επαναφέρει εκατοντάδες πτήσεις την ημέρα, σε διαφορετική περίπτωση θα αντιμετωπίσουν το φάσμα της χρεοκοπίας ή της αναστολής λειτουργίας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Flightradar24, τις τελευταίες δύο εβδομάδες η Emirates πραγματοποίησε περίπου 300 πτήσεις την ημέρα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 60% της χωρητικότητάς της πριν από τη σύγκρουση.

Σε συνδυασμό με αεροπορικές εταιρείες όπως η Etihad, η Flydubai και η AirArabia, οι εταιρείες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 11.000 πτήσεις από την έναρξη του πολέμου.

Προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος, τα ΗΑΕ έχουν ορίσει συγκεκριμένους διαδρόμους πτήσης σε περίπτωση εκτροπής, ενώ έχουν αναπτυχθεί μαχητικά αεροσκάφη για την προστασία των αεροπλάνων, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με τη στρατηγική.

Ένας εκπρόσωπος της Etihad δήλωσε σε ανακοίνωση: «Δεν πραγματοποιούμε καμία πτήση εκτός αν έχει αξιολογηθεί πλήρως και εγκριθεί ως ασφαλής».

Ο διευθύνων σύμβουλος των Αεροδρομίων του Ντουμπάι, Paul Griffiths, δήλωσε επίσης στο CNN: «Η ικανότητα ανίχνευσης και αντίδρασης στις απειλές καθώς αυτές εκτυλίσσονται έχει αποδειχθεί πολύ, πολύ αποτελεσματική και αποδοτική».

Εν τω μεταξύ, ξένες αεροπορικές εταιρείες, έχουν ακυρώσει όλες τις πτήσεις προς το Ντουμπάι μέχρι το καλοκαίρι, επικαλούμενες τη «συνεχιζόμενη αβεβαιότητα» και την «αστάθεια του εναέριου χώρου».

Ο αρνητικός αντίκτυπος έχει οδηγήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο να λάβουν αυστηρά μέτρα κατά των αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν πυραύλους, drones ή αναχαιτίσεις, σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν την εικόνα της χώρας ως ασφαλούς καταφυγίου.

Αξιωματούχοι του Ντουμπάι έχουν εξηγήσει στον κόσμο ότι οι «δυνατοί κρότοι» στον ουρανό είναι «ο ήχος της ασφάλειάς μας», καθώς το σύστημα αεροπορικής άμυνας των ΗΑΕ αναλαμβάνει δράση.

Την Παρασκευή, η αστυνομία των ΗΑΕ αποκάλυψε ότι περισσότερα από 100 άτομα συνελήφθησαν στο Αμπού Ντάμπι για βιντεοσκόπηση και δημοσίευση παραπληροφόρησης.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:03ΥΓΕΙΑ

Στο προσκήνιο η ψυχική υγεία των παιδιών: Τα δωρεάν προγράμματα του υπουργείου Υγείας και της UNICEF

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν Πιστοποιημένα Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικά Προγράμματα Επιμόρφωσης για Επαγγελματίες Υγείας της ΠΦΥ από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Tζέισον Μομόα: Απόδραση του Aquaman από την πλημμυρισμένη Χαβάη - Η συγκινητική ανάρτησή του

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Επική γκάφα σε σχολείο: Παρουσίασαν ήρωα της ελληνικής επανάστασης με καλάσνικοφ

15:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σεβίλλη: Επίσημο! Παρελθόν ο Ματίας Αλμέιδα από την ομάδα της Ανδαλουσίας

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Δέντρο καταπλάκωσε και σκότωσε 68χρονο στην Υπάτη μπροστά στα μάτια της συζύγου του

15:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για μέτρα Μητσοτάκη: Μένει στο πλευρό κάθε καρτέλ και μεσάζοντα

15:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: «Τώρα αρχίζουν τα σπουδαία» - Το μήνυμα του MVP Κοϊτά ενόψει των playoffs

15:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Αργοπορημένα τα μέτρα - Δεν επαρκούν χωρίς πλαφόν και μείωση ΕΦΚ

15:29ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στο CNBC: «Είμαστε αποφασισμένοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν»

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Διαπόμπευση πρύτανη ΑΣΟΕΕ: «Μπήκαν 10-12 άτομα, φώναζαν, έσπαγαν, πρέπει να είχαν σφυριά», κατέθεσε ο αντιπρύτανης

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρτηση από οθόνες, συγκρούσεις λόγω συνύπαρξης, άγχος και κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου: Η ψυχολόγος Κλαίρη Σειραδάκη εξηγεί στο Newsbomb τις συνέπειες του lockdown λόγω Covid

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans σε ηλικία 43 ετών

15:13ΚΟΣΜΟΣ

Δημοσιογράφος του Axios: Τουρκία, Αίγυπτος και Πακιστάν διαμεσολάβησαν στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

15:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Εκτός Τζόσεφ και Λαρεντζάκης – Με 13 παίκτες στη Βαλένθια οι «ερυθρόλευκοι»

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Θλιβερή εικόνα: Οι έρημοι αεροδιάδρομοι του Ντουμπάι - Άδειες πτήσεις προς τα ΗΑΕ, φλερτάρουν με χρεοκοπία αεροπορικές

15:09ΕΛΛΑΔΑ

SEO Vibes: Η σειρά εκδηλώσεων που εμπνέει τον κλάδο

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: «Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου», λέει ο πατέρας του 20χρονου Κλεομένη

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Θραύσματα αναχαιτισμένου ιρανικού πυραύλου προσγειώθηκαν στην αυλή δημοτικού σχολείου - Δείτε φωτογραφίες

14:41ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Πώς θα λειτουργήσουν μετρό και τραμ την Τρίτη και την Τετάρτη - Κλειστό το «Σύνταγμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans σε ηλικία 43 ετών

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

12:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

22 συλλήψεις επιχειρηματιών από το ελληνικό FBI σε επιχείρηση για άπατες από εικονικές εταιρείες με τιμολόγια μαϊμού - Φοροδιαφυγή €11 εκατ.

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Δέντρο καταπλάκωσε και σκότωσε 68χρονο στην Υπάτη μπροστά στα μάτια της συζύγου του

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Οργή από την οικογένεια Πλακιά κατά του πρώην προέδρου του ΟΣΕ: «Θα σε σκίσω με τα χέρια μου, αλήτη»

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σπαρακτικές φωτογραφίες από την τελευταία έξοδο: Ρεπόρτερ κάηκε μαζί με τα 3 παιδιά της

13:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία γνωστού τραγουδιστή στην Καρδίτσα: «Έχουν ομολογήσει οι δύο δράστες» του εγκλήματος, αποκάλυψε η Δημογλίδου

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

07:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Liveblog: Ξεκίνησε πάλι η ανάγνωση των ονομάτων των 36 κατηγορουμένων στη δίκη για τα Τέμπη - «Μας αγνοείτε» φωνάζει η Ζωή ενώ δικηγόροι επιμένουν στην ακαταλληλότητα του χώρου και ζητούν άλλη αίθουσα - Νέα διακοπή

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο γύρος της Αγγλίας σε 4.300 χλμ. - Ο βασιλιάς Κάρολος εγκαινίασε το μεγαλύτερο μονοπάτι του κόσμου

13:44ΕΘΝΙΚΑ

ΚΥΣΕΑ: Νέος Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος ο Αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που πάλεψε τον καρκίνο στέλνει κρυφά λουλούδια σε καρκινοπαθείς για πάνω από μία δεκαετία

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αναβάλλει τον βομβαρδισμό ενεργειακών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης: ΗΠΑ και Ιράν είχαν πολύ καλές και εποικοδομητικές συνομιλίες, τις τελευταίες δύο ημέρες

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Το ηχητικό ντοκουμέντο της σύγκρουσης του αεροσκάφους της Air Canada με το πυροσβεστικό - «Τα έκανα θάλασσα»

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος μεγάλος πολικός κυκλώνας στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός Star ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης - Η ανακοίνωση του σταθμού

13:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Πιερρακάκης εξειδικεύει τα μέτρα - Επιδότηση 36 λεπτά στο λίτρο βενζίνης - Fuel Pass 27 ευρώ για ταξί και ΜΜΜ

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ