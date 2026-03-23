Θλιβερή εικόνα: Οι έρημοι αεροδιάδρομοι του Ντουμπάι - Άδειες πτήσεις προς τα ΗΑΕ

Κανείς μέχρι πριν από 3 εβδομάδες δεν θα μπορούσε να διανοηθεί ότι σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους αεροπορικούς κόμβους στον κόσμο, θα αντίκρυζε εικόνες ολικής σχεδόν εγκατάλειψης.

Οι πτήσεις προς το Ντουμπάι εκτελούνται με σχεδόν κενά επιβατών αεροσκάφη, εν μέσω των αυξανόμενων φόβων πυραυλικών επιθέσεων και σύμφωνα με τη Wall Street Journal, τουλάχιστον 39 επιβατικά αεροσκάφη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι προσγειώθηκαν ή απογειώθηκαν μέσα σε μόλις πέντε λεπτά από την προειδοποίηση για εισερχόμενα πυρά κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Φωτογραφίες και βίντεο που έχουν κοινοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν σειρές κενών θέσεων σε αεροσκάφη με προορισμό το Ντουμπάι, με μια λεζάντα να αναφέρει: «Δεν έχω δει ποτέ κενή πτήση της Emirates».

WATCH: Flights to Dubai are now operating nearly empty.



Iran's IRGC earlier today named UAE's Taweelah Desalination Plant and Barakah Nuclear Power Plant as direct targets. pic.twitter.com/DiC9tzhEj6 — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) March 22, 2026

Την περασμένη Δευτέρα, το αεροδρόμιο του Ντουμπάι έκλεισε προσωρινά, αφού ένα ιρανικό drone χτύπησε μια δεξαμενή καυσίμων και προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά.

Υπερπόντιες πτήσεις της Emirates αναγκάστηκαν να επιστρέψουν εν πτήσει μετά το κλείσιμο και να προσγειωθούν ξανά στις πόλεις αναχώρησής τους.

Σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ντουμπάι, η αναστολή των πτήσεων επιβλήθηκε ως προληπτικό μέτρο για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών και του προσωπικού μετά την επίθεση.

Εν τω μεταξύ, οι αρχές έσπευσαν να αναρτήσουν μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καθησυχάσουν το κοινό ότι η επίθεση προκάλεσε «ελάχιστες ζημιές» και δεν υπήρξαν τραυματίες, αναφερόμενες στη φωτιά ως «συμβάν που σχετίζεται με drone».

Παρά τον συνεχιζόμενο κίνδυνο από επιθέσεις με πυραύλους και drones, οι αεροπορικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή έχουν επαναφέρει εκατοντάδες πτήσεις την ημέρα, σε διαφορετική περίπτωση θα αντιμετωπίσουν το φάσμα της χρεοκοπίας ή της αναστολής λειτουργίας.

Flights to #Dubai are now operating with very low passenger numbers, with some planes nearly empty.



✈️?✈️

Σύμφωνα με στοιχεία του Flightradar24, τις τελευταίες δύο εβδομάδες η Emirates πραγματοποίησε περίπου 300 πτήσεις την ημέρα, αριθμός που αντιστοιχεί στο 60% της χωρητικότητάς της πριν από τη σύγκρουση.

Σε συνδυασμό με αεροπορικές εταιρείες όπως η Etihad, η Flydubai και η AirArabia, οι εταιρείες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 11.000 πτήσεις από την έναρξη του πολέμου.

Προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος, τα ΗΑΕ έχουν ορίσει συγκεκριμένους διαδρόμους πτήσης σε περίπτωση εκτροπής, ενώ έχουν αναπτυχθεί μαχητικά αεροσκάφη για την προστασία των αεροπλάνων, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με τη στρατηγική.

Ένας εκπρόσωπος της Etihad δήλωσε σε ανακοίνωση: «Δεν πραγματοποιούμε καμία πτήση εκτός αν έχει αξιολογηθεί πλήρως και εγκριθεί ως ασφαλής».

Ο διευθύνων σύμβουλος των Αεροδρομίων του Ντουμπάι, Paul Griffiths, δήλωσε επίσης στο CNN: «Η ικανότητα ανίχνευσης και αντίδρασης στις απειλές καθώς αυτές εκτυλίσσονται έχει αποδειχθεί πολύ, πολύ αποτελεσματική και αποδοτική».

Εν τω μεταξύ, ξένες αεροπορικές εταιρείες, έχουν ακυρώσει όλες τις πτήσεις προς το Ντουμπάι μέχρι το καλοκαίρι, επικαλούμενες τη «συνεχιζόμενη αβεβαιότητα» και την «αστάθεια του εναέριου χώρου».





Ο αρνητικός αντίκτυπος έχει οδηγήσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο να λάβουν αυστηρά μέτρα κατά των αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν πυραύλους, drones ή αναχαιτίσεις, σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν την εικόνα της χώρας ως ασφαλούς καταφυγίου.

Αξιωματούχοι του Ντουμπάι έχουν εξηγήσει στον κόσμο ότι οι «δυνατοί κρότοι» στον ουρανό είναι «ο ήχος της ασφάλειάς μας», καθώς το σύστημα αεροπορικής άμυνας των ΗΑΕ αναλαμβάνει δράση.

Την Παρασκευή, η αστυνομία των ΗΑΕ αποκάλυψε ότι περισσότερα από 100 άτομα συνελήφθησαν στο Αμπού Ντάμπι για βιντεοσκόπηση και δημοσίευση παραπληροφόρησης.





