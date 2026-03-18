Απόγνωση στο Ντουμπάι: Συλλαμβάνουν τουρίστες που δυσφημίζουν το εμιράτο με βίντεο από τις επιθέσεις

Οι ηγέτες του Ντουμπάι έχουν συλλάβει δεκάδες άτομα επειδή κοινοποίησαν βίντεο από τις επιθέσεις του Ιράν , σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να διατηρήσουν την εικόνα της πόλης ως κόμβου ασφάλειας στην ταραγμένη Μέση Ανατολή

Νατάσα Παυλοπούλου

Πολίτες φωτογραφίζουν μετά από επιτυχημένη αναχαίτιση, στη βιομηχανική περιοχή Al Quoz του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας τουρίστας συνελήφθη στο Ντουμπάι επειδή δημοσίευσε πολεμικά βίντεο προτού δοθεί εντολή στον πληθυσμό να τα κρατήσει μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τους δρακόντειους και συχνά άγνωστους νόμους περί κυβερνοασφάλειας, οι ηγέτες του εμιράτου έχουν συλλάβει δεκάδες άτομα επειδή κοινοποίησαν βίντεο από τις επιθέσεις του Ιράν , σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να διατηρήσουν την εικόνα της πόλης ως προπύργιο ασφαλείας.

Στην τελευταία επιχείρηση καταστολής, ο τουρίστας, πατέρας τριών παιδιών, αφήνεται στο «έλεος» της κρατικής ασφάλειας, η οποία τον κρατά χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρο, την πρεσβεία ή το τηλέφωνό του, σύμφωνα με τη Ράντα Στέρλινγκ από την ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Detained in Dubai. Αναγκάζεται να κοιμάται στο πάτωμα και τον ταΐζουν μόνο με ρύζι, πρόσθεσε η ομάδα.

Ο τουρίστας είπε στην οικογένειά του ότι μετάνιωσε βαθιά που δημοσίευσε το βίντεο και ζήτησε συγγνώμη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρόλο που έλαβε χώρα πριν από την έκδοση προειδοποιήσεων. Η υπόθεσή του είδε το φως μετά τη σύλληψη τριών αλλοδαπών επιζώντων μιας επίθεσης με drone σε ένα κτήριο στην πόλη, οι οποίοι έστειλαν φωτογραφίες της έκρηξης στους αγαπημένους τους.

Τράβηξαν φωτογραφίες των διαμερισμάτων τους στο Creek Harbour μετά από μια μεγάλη έκρηξη προτού τις στείλουν ιδιωτικά σε μέλη της οικογένειάς τους για να τους καθησυχάσουν για την ασφάλειά τους. Αργότερα συνελήφθησαν από την αστυνομία, αφού οι αστυνομικοί ζήτησαν να δουν τα τηλέφωνά τους.

Η Στίρλινγκ δήλωσε: «Τρεις τραυματισμένοι επιζώντες μιας επίθεσης με drone από το Ιράν συνελήφθησαν αφού κοινοποίησαν ιδιωτικά μια φωτογραφία σε αγαπημένα τους πρόσωπα επιβεβαιώνοντας ότι είναι ζωντανοί μετά από έκρηξη στο διαμέρισμά τους. Αντί να λάβουν υποστήριξη, φυλακίστηκαν από την αστυνομία του Ντουμπάι».

Την περασμένη εβδομάδα, ένας 60χρονος Βρετανός ήταν ένα από τα 21 άτομα που κατηγορήθηκαν βάσει των νόμων περί κυβερνοεγκλήματος για βίντεο και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις. Ο Λονδρέζος κατηγορείται για «μετάδοση, δημοσίευση, αναδημοσίευση ή κυκλοφορία φημών ή προκλητικής προπαγάνδας που θα μπορούσε να διαταράξει τη δημόσια ασφάλεια». Ο άνδρας είπε ότι διέγραψε το βίντεο από το τηλέφωνό του όταν του ζητήθηκε και ότι δεν είχε καμία πρόθεση να κάνει κάτι κακό.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν ταχεία δίκη για «δημοσίευση παραπλανητικού περιεχομένου σε ψηφιακές πλατφόρμες», καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται. Οι ποινές μπορούν να περιλαμβάνουν έως και δύο χρόνια φυλάκισης. Το Σαββατοκύριακο, η αστυνομία των ΗΑΕ δημοσίευσε φωτογραφίες 25 ατόμων που συνελήφθησαν επειδή κοινοποίησαν «πολεμικό υλικό» στη χώρα.

Οι συλλήψεις αποτελούν μέρος μιας βίαιης καταστολής της ελευθερίας του λόγου στο εμιράτο. Αξιωματούχοι λένε στους ανθρώπους ότι οι «ισχυροί θόρυβοι» στον ουρανό είναι «ο ήχος ότι είμαστε ασφαλείς» καθώς το σύστημα αεράμυνας των ΗΑΕ αναλαμβάνει δράση. Η κυβέρνηση του Ντουμπάι ελέγχει αυστηρά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αντέδρασε στο ξέσπασμα του πολέμου απειλώντας με φυλάκιση όποιον μοιράζεται πληροφορίες που «οδηγούν στην υποκίνηση πανικού μεταξύ των ανθρώπων».

Βίντεο με επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κοινοποιούνταν τακτικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης, αλλά αυτά έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί και έχουν αντικατασταθεί από έναν καταιγισμό αναρτήσεων που επαινούν την κυβέρνηση του Ντουμπάι.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram, η βρετανική πρεσβεία ανέφερε ότι οι αρχές των ΗΑΕ έχουν εκδώσει«αρκετές προειδοποιήσεις» σχετικά με τη φωτογράφιση, τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση εικόνων και βίντεο «που τεκμηριώνουν τόπους συμβάντων ή ζημιές που προκλήθηκαν από την πτώση βλημάτων ή θραυσμάτων».

Η ανάρτηση συνέχιζε: «Σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΑΕ, η «κοινοποίηση» μπορεί να περιλαμβάνει την ανάρτηση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καθώς και την αποστολή ή προώθηση περιεχομένου μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων». «Η νομοθεσία των ΗΑΕ περιορίζει επίσης τη φωτογράφιση ορισμένων τοποθεσιών, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών κτιρίων και διπλωματικών αποστολών.»

Το Ντουμπάι έχει γίνει στόχος χιλιάδων ιρανικών πυραύλων και drones από την έναρξη του πολέμου. Τη Δευτέρα, ένα ιρανικό drone χτύπησε μια δεξαμενή καυσίμων κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά. Οι δρόμοι προς το αεροδρόμιο έκλεισαν καθώς ένα πυκνό μαύρο καπνό ήταν ορατό από αρκετά μίλια μακριά.

Μετά την πυρκαγιά τη Δευτέρα, οι αρχές έσπευσαν να καθησυχάσουν το κοινό μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι η επίθεση προκάλεσε «ελάχιστες ζημιές» και κανέναν τραυματισμό, αναφερόμενες στην πυρκαγιά ως «περιστατικό που σχετίζεται με drone». Το αεροδρόμιο έχει γίνει στόχος αρκετές φορές στο παρελθόν σε μπαράζ πυραύλων και drones από το Ιράν, αλλά αυτό το περιστατικό είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση του Ντουμπάι παραδέχεται ότι ένα drone προκάλεσε τη ζημιά και όχι τα συντρίμμια μιας αναχαίτισης.

Τα ΗΑΕ παρακολουθούν στενά τις πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης τις τελευταίες ημέρες, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η διάδοση «κατασκευασμένων πληροφοριών και τεχνητού περιεχομένου που αποσκοπούν στην υποκίνηση δημόσιας αναταραχής και στην υπονόμευση της γενικής σταθερότητας».

Το Σάββατο έγινε γνωστό ότι έως και 100 άτομα συνελήφθησαν από την αστυνομία στα ΗΑΕ επειδή βιντεοσκόπησαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή πυραύλους. Μόνο η αστυνομία του Άμπου Ντάμπι έχει συλλάβει 45 άτομα διαφόρων εθνικοτήτων για βιντεοσκόπηση διαφόρων τοποθεσιών εν μέσω τρεχόντων γεγονότων και δημοσίευση αποσπασμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο, η αστυνομία του Ντουμπάι ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «οι παραβάτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης και προστίμων τουλάχιστον 200.000 ντιρχάμ (47.000 ευρώ).» Η αστυνομία προειδοποίησε επίσης να μην φωτογραφίζονται κρίσιμες τοποθεσίες.

«Μπορεί να φαίνεται σαν μια απλή φωτογραφία... Αλλά για κάποιους, είναι πληροφορίες. Μην φωτογραφίζετε ή κοινοποιείτε τοποθεσίες ασφαλείας ή κρίσιμες τοποθεσίες. Η προστασία τους είναι εθνική ευθύνη που βοηθά στη διατήρηση της ασφάλειας της κοινότητάς μας», ανέφερε η αστυνομία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σον Πεν δεν έμεινε χωρίς Όσκαρ: Προτίμησε το ατσάλινο των Ουκρανών από το χρυσό της αμερικανικής Ακαδημίας

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν αποκαλύπτει το όνομα του αεροπλανοφόρου και τουιτάρει στα αγγλικά «η Γαλλία είναι άγρια»

13:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Είμαι ο πρόεδρος με τις λιγότερες διαγραφές - Χρέος μου να περιφρουρήσω την ενότητα»

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Θεοδωρικάκος για πόλεμο στο Ιράν: Προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα η κυβέρνηση

13:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Γκουαρντιόλα μείνε» - Το επικό πικάρισμα των οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης στον προπονητή της Σίτι

13:01LIFESTYLE

Τηλεθέαση-μεσημεριανή ζώνη: Η Μακρυπούλια, ο Ευαγγελάτος και τα απίστευτα μονοψήφια

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ταυροκαρχαρίας: Κι όμως, ο πιο επιθετικός καρχαρίας του ωκεανού μπορεί να κάνει φίλους - Ερευνητές κολύμπησαν μαζί τους για 6 χρόνια κι αποκαλύπτουν

12:52ΕΛΛΑΔΑ

«Φοβάμαι για τη ζωή μου, οι μαθητές μού πετούσαν πέτρες» – Νέα καταγγελία καθηγητή από την Αχαΐα για ακραίο bullying

12:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία AKTOR - BNI Foundation για έρευνα και εκμετάλλευση μεταλλευτικών πόρων στην Αλβανία

12:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Borderline Festival 2026 | Το μακροβιότερο φεστιβάλ της Στέγης επιστρέφει στο Onassis Ready

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Προκλητική η Τουρκία: Άκυρη η NOTAM της Kυπριακής Δημοκρατίας - Νέα δεδομένα για τους Patriot

12:47ΚΟΣΜΟΣ

Απόγνωση στο Ντουμπάι: Συλλαμβάνουν τουρίστες που «δυσφημίζουν» το εμιράτο της χλιδής με βίντεο από τις επιθέσεις

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τη θεία του 38χρονου στον Κολωνό: «Η Νεκταρία έτρωγε ξύλο, ενώ έδερνε και την πρώην του για να αποβάλει - Έχει ένα γιο που δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα του»

12:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Πίσω από το ΚΕΠ είχαν στήσει εργοστάσιο διακίνησης χιλιάδων Πακιστανών - Το κύκλωμα αποκόμισε τουλάχιστον €5 εκατ.

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ επιβεβαιώνει το θάνατο υπουργού Πληροφοριών του Ιράν και υπόσχεται «σημαντικές εκπλήξεις εντός της ημέρας»

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίζοντας την Αθήνα από ψηλά με το Xiaomi 17 Ultra

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να 'ρθει εδώ ο πρόεδρος της Βουλής»: Η Ζωή τραβούσε βίντεο τον Άδωνι να τρώει και η συνεδρίαση διακόπηκε

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Θεοχάρη κατά Καζαμία: «Κάνατε ένα παραλήρημα 3 λεπτών ότι η Ελλάδα δεν δικαιούται να υπάρχει

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανείς λεηλασίες στη Ραφήνα: Ξήλωσαν κι έκλεψαν ό,τι μεταλλικό υπήρχε από τους τάφους - Τι λέει ο Δήμαρχος στο Newsbomb

12:21ΚΟΣΜΟΣ

LIVE: Σε εξέλιξη οι κηδείες Λαριτζανί – Σολεϊμανί στην Τεχεράνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να 'ρθει εδώ ο πρόεδρος της Βουλής»: Η Ζωή τραβούσε βίντεο τον Άδωνι να τρώει και η συνεδρίαση διακόπηκε

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: 24χρονη βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

12:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Πίσω από το ΚΕΠ είχαν στήσει εργοστάσιο διακίνησης χιλιάδων Πακιστανών - Το κύκλωμα αποκόμισε τουλάχιστον €5 εκατ.

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τη θεία του 38χρονου στον Κολωνό: «Η Νεκταρία έτρωγε ξύλο, ενώ έδερνε και την πρώην του για να αποβάλει - Έχει ένα γιο που δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα του»

11:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ζούσε με €370 το μήνα και ‘έφυγε’ χτυπημένη από τον καρκίνο»: Η viral ανάρτηση για την κυρία Μαρία

12:52ΕΛΛΑΔΑ

«Φοβάμαι για τη ζωή μου, οι μαθητές μού πετούσαν πέτρες» – Νέα καταγγελία καθηγητή από την Αχαΐα για ακραίο bullying

10:52ΚΑΙΡΟΣ

Η Ελλάδα «πνίγεται» από την αφρικανική σκόνη -Πού είναι πιο έντονη, πότε θα βρέξει λάσπη στην Αττική

11:34ΚΟΣΜΟΣ

«Ξέρουμε τα πάντα για σένα, είσαι στη μαύρη λίστα»: Από τον Χαμενεϊ μέχρι τον Λαριτζανί, τo Ισραήλ κυνηγά τα μέλη της ηγεσίας του Ιράν στα καταφύγιά τους, ένας προς έναν - Τι γράφει η Wall Street Journal

11:08LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Στον πύργο της Δουκίσσης Πλακεντίας συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας του ταινίας

09:38LIFESTYLE

Σωσίες σώματος στο Χόλιγουντ: Η κρυφή ζωή τους - Από τα πόδια της Τζούλια Ρόμπερτς έως τα χέρια του Μάικλ Ντάγκλας

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

12:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις, ποιοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επίθεση Τσελίκ στις χώρες της Ευρώπης που έστειλαν βοήθεια στην Κύπρο

12:01LIFESTYLE

Η γυναίκα της «Coldplay Kiss cam», Κρίστιν Κάμποτ, μιλά ανοιχτά για το περιστατικό - «Δέχτηκα απειλές και ο CEO δεν είπε την αλήθεια»

09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

13:01LIFESTYLE

Τηλεθέαση-μεσημεριανή ζώνη: Η Μακρυπούλια, ο Ευαγγελάτος και τα απίστευτα μονοψήφια

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Εκλογική νίκη του Κιμ Γιονγκ Ουν με... 99,93% - «Πάρτι» στα social media

12:47ΚΟΣΜΟΣ

Απόγνωση στο Ντουμπάι: Συλλαμβάνουν τουρίστες που «δυσφημίζουν» το εμιράτο της χλιδής με βίντεο από τις επιθέσεις

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα - «Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1,4 εκατ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ