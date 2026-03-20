Ποιο θα είναι το επόμενο Ντουμπάι; Οι 9 πόλεις που υπόσχονται απόλυτη και φτηνή χλιδή

Για πάνω από μια δεκαετία, το Ντουμπάι και οι «αδελφές» του στη Μέση Ανατολή, όπως το Αμπού Ντάμπι και το Ντόχα, έχουν δώσει σε όσους ονειρεύονται τη ζωή της υψηλής κοινωνίας την ευκαιρία να ζήσουν το όνειρό τους με ένα κλάσμα του κόστους που θα πλήρωναν στη χώρα τους.

Αυτές οι λαμπερές φοροαπαλλαγμένες πόλεις του Κόλπου – που αποπνέουν νέο πλούτο και όπου τα γρήγορα αυτοκίνητα, τα ρούχα διάσημων οίκων, τα πολυτελή ρετιρέ και τα πεντάστερα ξενοδοχεία είναι ο κανόνας – έχουν επιτρέψει σε εκατομμύρια ανθρώπους, από μεσίτες και δασκάλους μέχρι εργαζόμενους στην πόλη και επιχειρηματίες, να ανεβάσουν δραματικά το επίπεδο ζωής τους.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες, οι δρόμοι της Μέσης Ανατολής που μοιάζαν να είναι στρωμένοι με χρυσάφι έχουν μαυρίσει λόγω του πολέμου μεταξύ Ισραήλ/ΗΠΑ και Ιράν.

Καθώς η σύγκρουση πλησιάζει στην τέταρτη εβδομάδα της, προορισμοί που προηγουμένως θεωρούνταν απρόσβλητοι από περιφερειακές συγκρούσεις – όπως τα ΗΑΕ, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και το Ομάν – έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί από τον τουριστικό χάρτη για το άμεσο μέλλον.

Οι ανήσυχοι κάτοικοι που ζουν μόνιμα σε αυτούς τους προορισμούς – ανάμεσά τους διάσημοι όπως οι Rio Ferdinand και Kate Ferdinand, η Luisa Zissman και ο reality star Sam Gowland – σχεδιάζουν βιαστικά τα επόμενα βήματά τους σε περίπτωση που η σύγκρουση συνεχιστεί.

Έτσι, πού θα στραφούν όσοι δεν αντέχουν την πραγματικότητα των υψηλών τιμών και του γκρίζου ουρανού στη χώρα τους; Ακολουθούν οι προορισμοί ανά τον κόσμο που προσφέρουν μια εμπειρία παρόμοια με αυτή του Ντουμπάι – και όπου οι φιλοδοξοι νέοι πλούσιοι θα νιώσουν σαν στο σπίτι τους.

Μαυροβούνιο

Η θέα δεν γίνεται πιο εντυπωσιακή από τον κόλπο Μπόκα στη μαγευτική ριβιέρα του Μαυροβουνίου, μια γοητευτική σύγκρουση φιορδικού τοπίου και ορεινών όγκων.

Χάρη στον τρόπο ζωής με τα γιοτ, την όλο και πιο κομψή αρχιτεκτονική – χρηματοδοτούμενη από Ρώσους με μεγάλα έξοδα – και την αγάπη για όλα τα πολυτελή, αυτή η ανανεωμένη περιοχή της Βαλκανικής γίνεται γρήγορα σημείο αναφοράς για όσους θέλουν να αυξήσουν τον πλούτο τους.

Έχει και διάσημους θαυμαστές· ο τενίστας Novak Djokovic κατέχει αρκετές βίλες στη χώρα, μια από τις οποίες φέρεται να έχει επισκεφτεί η Camilla.

Ο αθλητικός σταρ συχνά προπονείται στο υπερπολυτελές συγκρότημα Portonovi, το οποίο έχει γίνει προνομιακή γειτονιά για τους ξένους, με ιδιωτικές βίλες και «μαρίνα παγκόσμιας κλάσης».

Το ξενοδοχείο One&Only, ένα από τα πιο αποκλειστικά στον κόσμο, διαθέτει επίσης κατάλυμα εκεί – με δωμάτια γύρω στις 1.200 λίρες τη βραδιά.

Μακάου

Γνωστό ως το Λας Βέγκας της Ασίας, το Μακάου προσφέρει κάτι που η Μέση Ανατολή σίγουρα δεν έχει – την ευκαιρία να στοιχηματίσεις μέχρι το πρωί.

Η πρώην πορτογαλική αποικία, που επιστράφηκε στην Κίνα το 1999, είναι ο μοναδικός τόπος στην Κίνα όπου το καζίνο είναι νόμιμο, και έτσι η ηδονή έχει ανθίσει σε αυτή την μικρή περιοχή στην νότια ακτή της χώρας, με θέα στο Χονγκ Κονγκ.

Τι μπορούν να περιμένουν οι ξένοι που ζουν εδώ; Άφθονη λαμπερή ζωή τύπου Ντουμπάι· η αρχιτεκτονική είναι τολμηρή και υπακούει στη φιλοσοφία «περισσότερο σημαίνει καλύτερο».

Τον περασμένο μήνα, το ξενοδοχείο Grand Emperor αποκάλυψε ότι το «χρυσό μονοπάτι» που είχε τοποθετήσει το 2006 – στρωμένο με πραγματικές χρυσές ράβδους – πουλήθηκε για 13 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 9,8 εκατομμύρια λίρες), εκμεταλλευόμενο την εκτόξευση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου.

Το γεγονός ότι υπήρχε εξαρχής δείχνει όλη την ένταση της πολυτέλειας του Μακάου.

Gold Coast City

Με λίγη κουλτούρα αλλά εντυπωσιακό ορίζοντα και ασφαλείς γειτονιές όπου μια πεντακάμαρη με πισίνα κοστίζει πολύ λιγότερο από την αντίστοιχη στη χώρα καταγωγής, η Αυστραλιανή Gold Coast City είναι όλο και πιο ελκυστική επιλογή για πρώην κάτοικους του Ντουμπάι που αναζητούν γαλάζιο ουρανό, ισορροπία εργασίας-ζωής και προσιτή πολυτέλεια.

Ο περίπατος από το γραφείο στη θάλασσα μπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά – και δεν υπάρχει ανάγκη να μάθεις νέα γλώσσα ή άθλημα.

Μαϊάμι

Ακολουθήστε το παράδειγμα των Beckham και κατευθυνθείτε στην πιο γοητευτική μητρόπολη της Φλόριντα, όπου οι αισθητικές βελτιώσεις είναι ρουτίνα, η κατανάλωση αγαθών είναι άθλημα και οι φόροι πιο ευνοϊκοί. Αυτή είναι η εκδοχή του Ντουμπάι με αμερικανική προφορά.

Όλα τα κορυφαία ξενοδοχεία του κόσμου βρίσκονται εδώ και, χάρη στο τροπικό κλίμα, ο ουρανός σχεδόν πάντα είναι γαλάζιος – η ανασυρόμενη οροφή της Porsche θα είναι πιο συχνά κατεβασμένη παρά ανοιχτή.

Η οικονομία της πόλης είναι επίσης ανθηρή, καθιστώντας πιο εύκολο το όνειρο της καλής ζωής – με εμπόριο, χρηματοοικονομικά και τουρισμό σε άνθηση.

Σαγκάη

Πού πηγαίνει ο νέος που δεν είναι έτοιμος να επιστρέψει; Στη Σαγκάη, όπου τα νυχτερινά πάρτι με συναδέλφους, τα μεγάλα χρηματικά deals και η κοσμική ζωή είναι καθημερινότητα.

Η πόλη είναι το «Νέα Υόρκη» της Κίνας, με καθαρούς δρόμους και λαμπερούς ουρανοξύστες, ενώ πολλοί ξένοι εργάζονται στην περιοχή Bund, με τα γκρίζα νεοκλασικά κτίρια, τα βρετανικής κατασκευής ξενοδοχεία και την Custom House.

Πόλη του Παναμά

Ίσως η πιο κοσμοπολίτικη πόλη της Κεντρικής Αμερικής, η Πόλη του Παναμά προσελκύει χιλιάδες ξένους χάρη στο εμπόριο και τη χρήση του δολαρίου ΗΠΑ.

Αν χρειαστεί να ταξιδέψετε για δουλειά στη Νέα Υόρκη ή το Μαϊάμι, η πτήση είναι σύντομη. Τροπικές παραλίες και πολυτελή διαμερίσματα με θέα στην πόλη γύρω στις 1.800 λίρες το μήνα κάνουν τη ζωή εδώ άνετη και κοσμοπολίτικη.

Κύπρος

Παρά την παρουσία της RAF στο Ακρωτήρι στο νησί, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν αποτρέπει τους ταξιδιώτες, μόνο συνιστά «λογικές προφυλάξεις».

Με τις πτήσεις να λειτουργούν ξανά κανονικά, το ηλιόλουστο νησί αναμένεται να παραμείνει δημοφιλές το καλοκαίρι – και διαθέτει πολυτελείς περιοχές που μοιάζουν να έχουν χτιστεί για κοινό τύπου Ντουμπάι.

Η City of Dreams στη Λεμεσό, που προβάλλεται ως «πρώτο πεντάστερο θέρετρο της Ευρώπης», συνδυάζει γενική πολυτέλεια με ένα τεράστιο καζίνο στο κέντρο της, υπόσχοντας VIP εμπειρίες.

Η Κύπρος είναι μια επιλογή που επιτρέπει να «στοιχηματίσουν» με ασφάλεια: αν η Μέση Ανατολή ηρεμήσει, η επιστροφή στα ΗΑΕ είναι απλή, ενώ αν η κατάσταση χειροτερέψει, η χώρα καταγωγής είναι μόλις τέσσερις ώρες μακριά.

Κουάλα Λουμπούρ

Κλειστές κοινότητες, πολυτελείς κατοικίες και διεθνή σχολεία άφθονα, για οικογένειες που βλέπουν το όνειρο του Ντουμπάι να γίνεται αβέβαιο, η πρωτεύουσα της Μαλαισίας μπορεί να είναι η λύση.

Η αποκλειστική περιοχή Mont Kiara, που συχνά αποκαλείται «Beverly Hills» της Κουάλα Λουμπούρ, είναι μια από τις πιο ακριβές της πόλης – αλλά ακόμα πιο οικονομική από την ενοικίαση μιας τετρακάμαρης σε ακριβές περιοχές της χώρας καταγωγής.

Λας Βέγκας

Η πόλη της αμαρτίας δείχνει υπέροχη στα social media και όποιος εντυπωσιάζεται από σούπερ αυτοκίνητα, 24ωρα καζίνο και διάσημα εστιατόρια θα βρει τη θέση του σε αυτή την όαση της Νεβάδα.

Ο τουρισμός είναι σημαντικός, αλλά και το εμπόριο ανθίζει, ενώ οι εκθέσεις διατηρούν τον ξενοδοχειακό κλάδο ενεργό, μαζί με τις μεγάλες διασημότητες που εμφανίζονται στη Λεωφόρο Strip.

Οι κοινότητες ξένων, όπως οι Summerlin και Henderson, έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά – όπως στο Ντουμπάι – ώστε οι κάτοικοι να έχουν όλα όσα χρειάζονται: γυμναστήρια, γήπεδα γκολφ και καλοδιατηρημένα πάρκα.