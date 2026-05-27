Φρουροί της Επανάστασης: Αδύναμες οι ΗΠΑ - Μικρή η πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου

Snapshot Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτιμούν μικρή πιθανότητα επανέναρξης πολέμου με τις ΗΠΑ λόγω της αδυναμίας τους.

Συνεχίζονται οι διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για συμφωνία τερματισμού της σύγκρουσης.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα με πλήρως εξοπλισμένα όπλα.

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματικός απείλησε να μετατρέψει τον Περσικό Κόλπο σε «νεκροταφείο» για τις ΗΠΑ.

Η απειλή αφορά την περιοχή από το Τσαμπάχαρ έως το Μαχσάρ, κατά μήκος της ακτογραμμής του Ιράν.

Μικρή είναι η πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με εκτίμηση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, καθώς συνεχίζονται οι διπλωματικές συνομιλίες Τεχεράνης - Ουάσινγκτον για την υπογραφή συμφωνίας τερματισμού της πολεμικής σύγκρουσης.

«Η πιθανότητα ενός πολέμου είναι μικρή λόγω της αδυναμίας του εχθρού», δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζαντέχ, υψηλόβαθμος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim. Όμως «οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, με τα όπλα τους γεμάτα», πρόσθεσε ο Ιρανός αξιωματικός.

Ταυτόχρονα απείλησε να μετατρέψει σε νεκροταφείο για τις ΗΠΑ τον Περσικό Κόλπο. «Μην αμφιβάλλετε ότι θα μετατρέψουμε την περιοχή από το Τσαμπάχαρ έως το Μαχσάρ σε νεκροταφείο για τους επιτιθέμενους», είπε, αναφέροντας τοποθεσίες στα δύο άκρα της ακτογραμμής του Ιράν.

