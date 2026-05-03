Πρώην διοικητής Φρουρών της Επανάστασης: Ετοιμαστείτε να γίνουν τα Στενά του Ορμούζ νεκροταφείο

Πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης παρομοίασε τον αμερικανικό στρατό που αποκλείει τα Στενά του Ορμούζ με πειρατές, ενώ απείλησε να μετατρέψει τη σημαντική αυτή θαλάσσια οδό σε «νεκροταφείο αεροπλανοφόρων και δυνάμεων».

Σε ανάρτησή του στο «X», ο Μοχσέν Ρεζαΐ είπε: «Οι ΗΠΑ είναι ο μόνος πειρατής στον κόσμο που διαθέτει αεροπλανοφόρα. Η ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε πειρατές δεν είναι μικρότερη από την ικανότητά μας να βυθίζουμε πολεμικά πλοία. Ετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε ένα νεκροταφείο από τα αεροπλανοφόρα και τις δυνάμεις σας, όπως ακριβώς τα συντρίμμια των αεροσκαφών σας έμειναν πίσω στο Ισφαχάν».

The U.S. is the only pirate in the world that possesses aircraft carriers. Our ability to confront pirates is no less than our ability to sink warships.

Prepare to face a graveyard of your carriers and forces, just as the wreckage of your aircraft was left behind in Isfahan. — محسن رضایی (@ir_rezaee) May 3, 2026

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίζονται σε μια «αδύνατη» στρατιωτική επιχείρηση ή μια «κακή συμφωνία» με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δηλώνουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ «πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια αδύνατη επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία», κάνοντας λόγο για «αλλαγή τόνου» από την Κίνα, τη Ρωσία και την Ευρώπη απέναντι στην Ουάσινγκτον, καθώς και για ιρανικό «τελεσίγραφο» σχετικά με τον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.