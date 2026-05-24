Αίγυπτος: Να αξιοποιηθεί το «διπλωματικό παράθυρο» για συμφωνία με το Ιράν

Στη συνομιλία συμμετείχαν ηγέτες από Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Τουρκία και Κατάρ.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι κάλεσε να αξιοποιηθεί το «διαθέσιμο διπλωματικό παράθυρο» για την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει την ένταση με το Ιράν και θα αποτρέψει νέα κλιμάκωση.

Σύμφωνα με την αιγυπτιακή προεδρία, ο Σίσι συμμετείχε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και ηγέτες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα, ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο πρόεδρος των ΗΑΕ Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος τόνισε τη σημασία μιας ειρηνικής διευθέτησης, υπογραμμίζοντας ότι το Κάιρο «θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια» για τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων, σε συντονισμό με τους περιφερειακούς εταίρους του.