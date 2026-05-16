«Εισβολή» χιλιάδων μελισσών στον Λευκό Οίκο, πυροδοτεί «βιβλική πληγή» στο διαδίκτυο

Μελισσοκόμος επιθεωρεί κυψέλη στον κήπο του Λευκού Οίκου, τον Μάιο του 2015, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα -ένα από τα πρώτα βήματα του προγράμματος μελισσοκομίας που ενίσχυσε την παραγωγή μελιού και την επικονίαση στην περιοχή

Διαδικτυακή φρενίτιδα προκάλεσε μία σκηνή στον Λευκό Οίκο, την Παρασκευή, όταν χιλιάδες μέλισσες «εισέβαλαν» σε μία από τις πιο καλά φυλασσόμενες τοποθεσίες του κόσμου.

Το τεράστιο σμήνος των μελισσών αιφνιδίασε τους δημοσιογράφους στο Βόρειο Γκαζόν του Λευκού Οίκου.

«Υπάρχει ένας ανεμοστρόβιλος μελισσών που συμβαίνει εδώ στον Λευκό Οίκο», είπε η ανταποκρίτρια του Fox News Alexandria Hoff σε ένα βίντεο από τη σκηνή καθώς το σμήνος βούιζε μέσα από τη ζώνη Τύπου γνωστή ως Pebble Beach.

So a huge swarm of bees just briefly took over the north lawn driveway at the White House: pic.twitter.com/tpUdt4CuKc — Alexandria Hoff (@AlexandriaHoff) May 15, 2026

Τα βίντεο της στιγμής έχουν γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες του Διαδικτύου να επιδίδονται στην αγαπημένη τους συνήθεια, το τρολάρισμα, συγκρίνοντας το σμήνος με βιβλικές πληγές, θεϊκές προειδοποιήσεις και γεωπολιτική σάτιρα.

Κάποιοι αστειεύτηκαν για τις «μέλισσες κατασκόπους» από το Ισραήλ ή την Κίνα, άλλοι επικαλέστηκαν την Αποκάλυψη, ενώ πολλοί απλώς θαύμασαν την παράξενη οπτική των μελισσών που φαίνεται να «εισβάλλουν» στον Λευκό Οίκο.

«Είναι αυτή μια βιβλική κατάρα 2.0;», σχολίασε ένας. «Περίμενα ένα σμήνος ακρίδων», αστειεύτηκε ένας άλλος, ακόμη και όταν ένας τρίτος χρήστης σχολίασε: «Οι αποκαλύψεις απλώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους...»

«Μέλισσες που εισβάλλουν στον Λευκό Οίκο - ίσως η επερχόμενη παρτίδα να είναι ακρίδες / ή πανούκλες;» είπε ένας χρήστης, προσθέτοντας δυσοίωνα, «Οι ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ θα αντιμετωπιστούν - σίγουρα!»

Πέρα από το αλλόκοτο σκηνικό, υπάρχει εξήγηση, ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά των μελισσών συχνά συνδέεται με τη διαίρεση της αποικίας όταν αναδύεται μια νέα βασίλισσα.