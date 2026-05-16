Χαρακόπουλος στο συνέδριο της ΝΔ: «Το δικό μας γήπεδο είναι αυτό του έργου και της ευθύνης»

Γιορτή δημοκρατίας και ελπίδας χαρακτήρισε το 16 ο τακτικό συνέδριο της ΝΔ ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Ανέφερε ότι η ΝΔ έβαλε τη χώρα στην ΕΟΚ και άρα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής οικογένειας κι ήταν πάλι η ΝΔ που την κράτησε εντός της Ευρώπης «όταν άλλοι πειραματίζονταν ανεύθυνα, ακροβατώντας στον γκρεμό. Αυτοί που έρχονται σήμερα με το φωτοστέφανο του μεσσία νομίζοντας ότι απευθύνονται σε Λωτοφάγους».

Τόνισε ότι «σήμερα η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην υλοποίηση του μεγάλου στόχου της χειραφέτησης της Ευρώπης. Πρωταγωνιστεί λόγω και έργω στην ανάδειξη της Ευρώπης σε διακριτή οικονομική αλλά και στρατιωτική δύναμη, με ενιαία αμυντική και εξωτερική πολιτική, με ενεργειακή ασφάλεια, με ισχυρή ευρωπαϊκή ταυτότητα βασισμένη στις κοινές πολιτισμικές μας παραδόσεις και τις χριστιανικές αξίες, στις οποίες αναφέρθηκε νωρίτερα και ο Μάνφρεντ Βέμπερ».

«Και είναι η Ελλάδα χάρη στη συνετή και γνήσια πατριωτική πολιτική της αναβάθμισης των αμυντικών της ικανοτήτων από τις κυβερνήσεις Μητσοτάκη που άνοιξε τον δρόμο για την έμπρακτη ευρωπαϊκή υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας», ανέφερε. «Και είναι η Ελλάδα της ΝΔ που προφέρει με τις νέες ενεργειακές υποδομές στη μελλοντική ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης για να μ ην καταστεί ποτέ ξανά αντικείμενο ενεργειακής εξάρτησης. Και είναι η Ελλάδα της ΝΔ που ξεκίνησε τις έρευνες για υδρογονάνθρακες μετά από δεκαετίες σκέψεων και αναβολών. Και είναι η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη που από μαύρο πρόβατο της Ευρώπης συνιστά παράδειγμα μίμησης και αντικείμενο επαίνων», πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος.

«Το δικό μας γήπεδο είναι αυτό του έργου, της αξιοπιστίας και της ευθύνης και σε αυτό κανείς δεν μπορεί να μας συναγωνιστεί. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές και έτσι θα διεκδικήσουμε και τρίτη αυτοδυναμία, για να μην αφήσουμε την πατρίδα έκθετη στους κινδύνους της ακυβερνησίας», κατέληξε.