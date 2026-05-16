Χαρδαλιάς: «Το μεγαλύτερο στοίχημά μου - Κανένας Δήμος πίσω, καμία γειτονιά ξεχασμένη»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής υπογραμμίζει την αναγκαιότητα μητροπολιτικής διαχείρισης των σημαντικότερων προβλημάτων, αναπτύσσει το σχέδιό του για την υλοποίηση 300+1 έργων άνω των 2,5 δισ. ευρώ και χαρακτηρίζει «μοναδική ευκαιρία» το Final Four της Αθήνας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Χαρδαλιάς: «Το μεγαλύτερο στοίχημά μου - Κανένας Δήμος πίσω, καμία γειτονιά ξεχασμένη»
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ως «το μεγαλύτερο κοινωνικό στοίχημα της θητείας του» χαρακτηρίζει την ισόρροπη ανάπτυξη του Λεκανοπεδίου ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος δίνει τη «δική του γραμμή» που είναι «κανένας Δήμος πίσω, καμία γειτονιά ξεχασμένη» .

«Δεν μπορούμε να έχουμε μια Αττική δύο και τριών ταχυτήτων, δεν γίνεται άλλες περιοχές να τρέχουν μπροστά κι άλλες να μένουν για δεκαετίες πίσω. Η ισόρροπη ανάπτυξη, δεν αποτελεί ένα σύνθημα, εμπεριέχει ένα ολόκληρο σχέδιο», σημειώνει σε συνέντευξή του, στην εφημερίδα «Today Press».

Μεταξύ των παραδειγμάτων που αναφέρει, είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα 545 εκατ, ευρώ στη Δυτική Αττική. Σημαντικές αντιπλημμυρικές και αστικές παρεμβάσεις στον Πειραιά, στην Ανατολική Αττική, η Πολιτική Προστασία, τα ρέματα και οι υποδομές είναι πρώτη προτεραιότητα, ενώ στο Κέντρο χρειάζονται κοινωνικές πολιτικές, στέγη, δημόσιος χώρος.

Όσον αφορά στην αντιπυρική ετοιμότητα της Περιφέρειας Αττικής ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε πως η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας είναι και φέτος έτοιμη να συνδράμει με όλες τα δυνάμεις της στην προστασία του Λεκανοπεδίου. Όπως είπε: «Δίνουμε βάρος στην επιτήρηση, στην άμεση ενημέρωση, στη συνεργασία με τους Δήμους, στην αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων και στην ταχεία κινητοποίηση μηχανημάτων και προσωπικού, όπου χρειάζεται. Με τη λογική πως δεν περιμένουμε να εκδηλωθεί το πρόβλημα για να τρέξουμε πίσω του, αλλά φροντίζουμε ώστε να μην συμβεί».

Διευκρινίζει και μία παρανόηση όπως λέει, ότι η περιφέρεια συνδράμει επικουρικά και δεν είναι αρμόδια για την αντιπυρική προστασία, ενώ σημειώνει πως απαιτείται ένας ενιαίος μητροπολιτικός συντονισμός μεταξύ Περιφέρειας, Δήμων και κεντρικού κράτους, με καθαρή ευθύνη και λογοδοσία για τις περιπτώσεις κρίσεων, όπως μία φυσική καταστροφή.

«Δεν νοείται να σχεδιάζει ο καθένας μόνος του και μετά να αναρωτιόμαστε γιατί καθυστερούμε. Γι' αυτό και η Περιφέρεια Αττικής διεκδικεί να έχει καθαρό ρόλο συντονισμού και λογοδοσίας, με βάση χρονοδιαγράμματα και όχι λόγια. Με τα απαραίτητα εργαλεία και αντίστοιχη, επαρκή χρηματοδότηση. Έτσι δουλεύουν οι σοβαρές σύγχρονες μητροπόλεις σε όλο τον κόσμο» δηλώνει ο κ.Χαρδαλιάς.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο πρόγραμμα υλοποίησης έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο που φιλοδοξούν ν’ αλλάξουν την εικόνα της Αττικής μέσα στα επόμενα χρόνια. Μάλιστα εμφανίστηκε «εξαιρετικά ικανοποιημένος», διότι τα πιο ώριμα και προχωρημένα εξ αυτών, δεν σχετίζονται με έργα βιτρίνας αλλά με υποδομές και παρεμβάσεις που αντιμετωπίζουν καίρια προβλήματα. Αυτή τη στιγμή, εξήγησε, έχει τεθεί σε προτεραιότητα ένα μεγάλο πλέγμα 300 + 1 έργων σε συνεργασία με τους 66 Δήμους: αντιπλημμυρικά, σχολική στέγη, οδική ασφάλεια, κοινωνικές δομές, αναπλάσεις, απορρίμματα και μεγάλες μητροπολιτικές παρεμβάσεις.

Όσον αφορά την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα στοιχεία δείχνουν πως η Περιφέρεια Αττικής «είναι η πρώτη σε απορρόφηση Περιφέρεια στη χώρα, έχοντας επιτύχει ένα ποσοστό της τάξης του 90% στην ενεργοποίηση πόρων μέσω ΕΣΠΑ.

Ο κ. Χαραδαλιάς δεν παρέλειψε και το μεγάλο αθλητικό γεγονός της πρωτεύουσας την επόμενη εβδομάδα. Το Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής, και όπως επεσήμανε αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία «να αναδείξουμε το σύγχρονο πρόσωπο της περιοχής μας. Και σε τέτοιου είδους διοργανώσεις δεν χωρούν προχειρότητες. Βρισκόμαστε διαρκώς σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την Euroleague, με το ΟΑΚΑ, την Κυβέρνηση, τον Δήμο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε η διοργάνωση να είναι ασφαλής, οργανωμένη και αντάξια της εικόνας που θέλουμε για την Αθήνα. Το πλάνο δεν αφορά μόνο στο στάδιο και τις αγωνιστικές εγκαταστάσεις καθαυτές. Αφορά επίσης μετακινήσεις, προσβασιμότητα, φιλάθλους, επισκέπτες, ασφάλεια, τουριστική προβολή, λειτουργία της πόλης. Θέλουμε ο επισκέπτης να έρθει, να εξυπηρετηθεί, να αισθανθεί ασφαλής και να φύγει με την αίσθηση μιας ευρωπαϊκής μητρόπολης, που ξέρει να οργανώνει μεγάλα γεγονότα. Γιατί τέτοιες διοργανώσεις δεν είναι μόνο αθλητισμός. Είναι οικονομία, τουρισμός, εικόνα, αυτοπεποίθηση».


Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:45ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό: Με ρούχα Ελλήνων σχεδιαστών στη Μύκονο η «Emily in Paris» - Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σοκαριστικό τροχαίο - Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 10 μέτρων, μία τραυματίας

14:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται «σύννεφα» αφρικανικής σκόνης - Ποιες περιοχές θα «σκεπάσουν»

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: «Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν»

14:12ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός για θανατηφόρο ξέσπασμα του Έμπολα στην Αφρική - 80 νεκροί από επικίνδυνο στέλεχος

14:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι ώρα θα προβληθεί ο μεγάλος τελικός – Σε ποια θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Γενικού Επιτελείου Ναυτικού σε δημοσιεύματα σχετικά με την κατάταξη στρατευσίμων

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη της επιστολής των Ταξιαρχιών Αλ-Κασάμ προς τον Νασράλα στις 7 Οκτωβρίου με υπογραφές Σινουάρ, Αλ-Ντέιφ και Ίσα

13:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Χωρίς Τετέι, αλλά με Ρενάτο Σάντσες το «τριφύλλι» | Η αποστολή του Μπενίτεθ

13:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Μαρινάκη με φράση του Κώστα Καραμανλή – Τι είπε για τον πυρσό της ΝΔ

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης στο συνέδριο της ΝΔ: Από την Ελλάδα της ανάκαμψης περνάμε στην Ελλάδα της φιλοδοξίας

13:43LIFESTYLE

Άντονι Χόπκινς: Το βίντεο με τον χορό – φόρο τιμής σε μεγάλο τραγουδιστή

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Έβρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας - Η επίσκεψη Τασούλα στο Δάσος της Δαδιάς

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Το μεγαλύτερο στοίχημά μου - Κανένας Δήμος πίσω, καμία γειτονιά ξεχασμένη»

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μητσοτάκης ή Ελλάδα να γυρίσει πίσω στην παρακμή - Όχι μόνο comme il faut, μην τους φοβάστε, πολεμήστε τους»

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Τα 6 βασικά συμπεράσματα από την ιστορική σύνοδο κορυφής Τραμπ - Σι στην Κίνα

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Βίντεο από το εσωτερικό της σπηλιάς του θανάτου όπου έχασαν τη ζωή τους 5 Ιταλοί δύτες

13:01ΕΥ ΖΗΝ

Πότε το βούρτσισμα μετά το γεύμα γυρνάει «μπούμερανγκ» στα δόντια σας

13:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης στο συνέδριο της ΝΔ: Όταν έγινε η επανάσταση της πληροφορικής, η Ελλάδα ήταν υπό ΠΑΣΟΚική κατοχή, τη χάσαμε αυτή

12:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Ετοιμάζουμε νέα γενιά μεταρρυθμίσεων για το νοικοκύρεμα της οικονομίας - Ζητάμε ψήφο ελπίδας και όχι ευγνωμοσύνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 12χρονη στη Λάρισα: Κατέρρευσε ξαφνικά μέσα στο σπίτι της - Σώθηκε με ΚΑΡΠΑ

14:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι ώρα θα προβληθεί ο μεγάλος τελικός – Σε ποια θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Κολυδά για τα δύο κύματα κακοκαιρίας - Πού θα χτυπήσουν - Πότε θα έλθουν

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η ιστορική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση 24χρονης από μπαλκόνι στον Πειραιά: Τι κατέθεσε ο σύντροφός της, όλα τα νέα στοιχεία

12:10LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Στοιχήματα: Φινλανδία και Αυστραλία παίζουν για την πρωτιά – Τι συμβαίνει με τον Akyla

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision: Όταν η στατιστική αποκάλυψε το σκάνδαλο μιας συμπαιγνίας με... φιλικές ψήφους και οι αλλαγές του φετινού διαγωνσιμού

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Βίντεο από το εσωτερικό της σπηλιάς του θανάτου όπου έχασαν τη ζωή τους 5 Ιταλοί δύτες

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Στο εδώλιο παιδίατρος για την απώλεια όρχεος 16χρονου - Σε μόνιμη υπογονιμότητα ο έφηβος

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δύο την χτυπούσαν, μία «τραβούσε» βίντεο - Άγρια επίθεση σε 13χρονη από συμμαθήτριές της

14:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται «σύννεφα» αφρικανικής σκόνης - Ποιες περιοχές θα «σκεπάσουν»

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Καταζητείται στις ΗΠΑ για τον φόνο της ο σύζυγος της Χριστίνας Εξαρχουλέα

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ: Εκλογές το 2027 - Τι είπε στον Χριστοδουλίδη για Κυπριακό και... Eurovision

08:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ισιδώρα Ντάνκαν: το πάθος της για τον χορό, οι τραγωδίες που σημάδεψαν τη ζωή της και η σχέση της με την Ελλάδα

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Γενικού Επιτελείου Ναυτικού σε δημοσιεύματα σχετικά με την κατάταξη στρατευσίμων

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Πώς η υποθαλάσσια σπηλιά έγινε παγίδα θανάτου για τους 5 Ιταλούς – Τι λένε έμπειροι δύτες

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «τρώγλη» στους Αγίους Αναργύρους - Συνελήφθησαν οι γονείς τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ