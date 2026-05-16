Χαρδαλιάς: «Το μεγαλύτερο στοίχημά μου - Κανένας Δήμος πίσω, καμία γειτονιά ξεχασμένη»

Ως «το μεγαλύτερο κοινωνικό στοίχημα της θητείας του» χαρακτηρίζει την ισόρροπη ανάπτυξη του Λεκανοπεδίου ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος δίνει τη «δική του γραμμή» που είναι «κανένας Δήμος πίσω, καμία γειτονιά ξεχασμένη» .

«Δεν μπορούμε να έχουμε μια Αττική δύο και τριών ταχυτήτων, δεν γίνεται άλλες περιοχές να τρέχουν μπροστά κι άλλες να μένουν για δεκαετίες πίσω. Η ισόρροπη ανάπτυξη, δεν αποτελεί ένα σύνθημα, εμπεριέχει ένα ολόκληρο σχέδιο», σημειώνει σε συνέντευξή του, στην εφημερίδα «Today Press».

Μεταξύ των παραδειγμάτων που αναφέρει, είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα 545 εκατ, ευρώ στη Δυτική Αττική. Σημαντικές αντιπλημμυρικές και αστικές παρεμβάσεις στον Πειραιά, στην Ανατολική Αττική, η Πολιτική Προστασία, τα ρέματα και οι υποδομές είναι πρώτη προτεραιότητα, ενώ στο Κέντρο χρειάζονται κοινωνικές πολιτικές, στέγη, δημόσιος χώρος.



Όσον αφορά στην αντιπυρική ετοιμότητα της Περιφέρειας Αττικής ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε πως η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας είναι και φέτος έτοιμη να συνδράμει με όλες τα δυνάμεις της στην προστασία του Λεκανοπεδίου. Όπως είπε: «Δίνουμε βάρος στην επιτήρηση, στην άμεση ενημέρωση, στη συνεργασία με τους Δήμους, στην αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων και στην ταχεία κινητοποίηση μηχανημάτων και προσωπικού, όπου χρειάζεται. Με τη λογική πως δεν περιμένουμε να εκδηλωθεί το πρόβλημα για να τρέξουμε πίσω του, αλλά φροντίζουμε ώστε να μην συμβεί».



Διευκρινίζει και μία παρανόηση όπως λέει, ότι η περιφέρεια συνδράμει επικουρικά και δεν είναι αρμόδια για την αντιπυρική προστασία, ενώ σημειώνει πως απαιτείται ένας ενιαίος μητροπολιτικός συντονισμός μεταξύ Περιφέρειας, Δήμων και κεντρικού κράτους, με καθαρή ευθύνη και λογοδοσία για τις περιπτώσεις κρίσεων, όπως μία φυσική καταστροφή.



«Δεν νοείται να σχεδιάζει ο καθένας μόνος του και μετά να αναρωτιόμαστε γιατί καθυστερούμε. Γι' αυτό και η Περιφέρεια Αττικής διεκδικεί να έχει καθαρό ρόλο συντονισμού και λογοδοσίας, με βάση χρονοδιαγράμματα και όχι λόγια. Με τα απαραίτητα εργαλεία και αντίστοιχη, επαρκή χρηματοδότηση. Έτσι δουλεύουν οι σοβαρές σύγχρονες μητροπόλεις σε όλο τον κόσμο» δηλώνει ο κ.Χαρδαλιάς.



Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο πρόγραμμα υλοποίησης έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο που φιλοδοξούν ν’ αλλάξουν την εικόνα της Αττικής μέσα στα επόμενα χρόνια. Μάλιστα εμφανίστηκε «εξαιρετικά ικανοποιημένος», διότι τα πιο ώριμα και προχωρημένα εξ αυτών, δεν σχετίζονται με έργα βιτρίνας αλλά με υποδομές και παρεμβάσεις που αντιμετωπίζουν καίρια προβλήματα. Αυτή τη στιγμή, εξήγησε, έχει τεθεί σε προτεραιότητα ένα μεγάλο πλέγμα 300 + 1 έργων σε συνεργασία με τους 66 Δήμους: αντιπλημμυρικά, σχολική στέγη, οδική ασφάλεια, κοινωνικές δομές, αναπλάσεις, απορρίμματα και μεγάλες μητροπολιτικές παρεμβάσεις.



Όσον αφορά την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα στοιχεία δείχνουν πως η Περιφέρεια Αττικής «είναι η πρώτη σε απορρόφηση Περιφέρεια στη χώρα, έχοντας επιτύχει ένα ποσοστό της τάξης του 90% στην ενεργοποίηση πόρων μέσω ΕΣΠΑ.

Ο κ. Χαραδαλιάς δεν παρέλειψε και το μεγάλο αθλητικό γεγονός της πρωτεύουσας την επόμενη εβδομάδα. Το Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής, και όπως επεσήμανε αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία «να αναδείξουμε το σύγχρονο πρόσωπο της περιοχής μας. Και σε τέτοιου είδους διοργανώσεις δεν χωρούν προχειρότητες. Βρισκόμαστε διαρκώς σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την Euroleague, με το ΟΑΚΑ, την Κυβέρνηση, τον Δήμο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε η διοργάνωση να είναι ασφαλής, οργανωμένη και αντάξια της εικόνας που θέλουμε για την Αθήνα. Το πλάνο δεν αφορά μόνο στο στάδιο και τις αγωνιστικές εγκαταστάσεις καθαυτές. Αφορά επίσης μετακινήσεις, προσβασιμότητα, φιλάθλους, επισκέπτες, ασφάλεια, τουριστική προβολή, λειτουργία της πόλης. Θέλουμε ο επισκέπτης να έρθει, να εξυπηρετηθεί, να αισθανθεί ασφαλής και να φύγει με την αίσθηση μιας ευρωπαϊκής μητρόπολης, που ξέρει να οργανώνει μεγάλα γεγονότα. Γιατί τέτοιες διοργανώσεις δεν είναι μόνο αθλητισμός. Είναι οικονομία, τουρισμός, εικόνα, αυτοπεποίθηση».







