Το «ευχαριστώ» του Δημάρχου Χαλανδρίου στον Χαρδαλιά: «Έκλεισε εκκρεμότητα 17 ετών»

Τις δημόσιες ευχαριστίες του προς τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά εξέφρασε ο Δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος για την καταλυτική συμβολή του στην δημοπράτηση του έργου της δημιουργίας ΚΑΠΗ στο κληροδότημα «Σαχάλα», βάζοντας με αυτό τον τρόπο οριστικό τέλος σε μια εκκρεμότητα 17 ολόκληρων χρόνων.

Ειδικότερα, το σημαντικό για την περιοχή έργο της δημιουργίας νέου Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, θα χρηματοδοτηθεί με το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 1,3 εκατομμυρίων ευρώ από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» μετά και τη σχετική πράξη ένταξης που υπέγραψε ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος: «Οι ηλικιωμένοι της πόλης μας αποκτούν πλέον μια ακόμη στέγη. Ευχαριστώ θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά που αναγνώρισε την ανάγκη για τη δημιουργία του ΚΑΠΗ και ενέταξε το έργο στο ΠΕΠ Αττικής. Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση βλέπουμε ένα ακόμα έργο να παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης, κλείνοντας μια εκκρεμότητα ετών, δεδομένου ότι το κληροδότημα έχει περιέλθει στον Δήμο από την περίοδο 2008 – 2010».

Το κληροδότημα Σαχάλα (οικόπεδο, κατοικία και βοηθητικά κτίσματα), επί της Βασιλείου Βουλγαροκτόνου στο Χαλάνδρι, περιήλθε στον Δήμο την περίοδο 2008 – 2010, με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργήσει ως κέντρο κοινωφελούς χαρακτήρα. Παρότι το έργο είχε ενταχθεί και το 2017, δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί, καθώς εντοπίστηκαν αστοχίες στη μελέτη κατασκευής που είχε παραδώσει η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου.

Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Δεκέμβριο ο Περιφερειάρχης Αττικής είχε προχωρήσει στην υπογραφή των πράξεων ένταξης και χρηματοδότησης προκειμένου να δημιουργηθούν ή να επεκταθούν συνολικά 7 ΚΑΠΗ σε ισάριθμους Δήμους του Λεκανοπεδίου, συμπεριλαμβανομένου και του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Χαλανδρίου. Μέσα από τη δημιουργία νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων δομών, περισσότεροι από 5.100 ηλικιωμένοι θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές εγκαταστάσεις.