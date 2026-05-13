Το «ευχαριστώ» του Δημάρχου Χαλανδρίου στον Χαρδαλιά: «Έκλεισε εκκρεμότητα 17 ετών»

Ο κ. Σίμος Ρούσσος ανακοίνωσε τη δημοπράτηση του έργου δημιουργίας ΚΑΠΗ στο κληροδότημα «Σαχάλα» που θα χρηματοδοτηθεί με 1,3 εκ. ευρώ από πόρους του ΠΕΠ «Αττική 2021-2027»

Παναγιώτης Βελισσάρης

Το «ευχαριστώ» του Δημάρχου Χαλανδρίου στον Χαρδαλιά: «Έκλεισε εκκρεμότητα 17 ετών»
INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις δημόσιες ευχαριστίες του προς τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά εξέφρασε ο Δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος για την καταλυτική συμβολή του στην δημοπράτηση του έργου της δημιουργίας ΚΑΠΗ στο κληροδότημα «Σαχάλα», βάζοντας με αυτό τον τρόπο οριστικό τέλος σε μια εκκρεμότητα 17 ολόκληρων χρόνων.

Ειδικότερα, το σημαντικό για την περιοχή έργο της δημιουργίας νέου Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, θα χρηματοδοτηθεί με το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 1,3 εκατομμυρίων ευρώ από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» μετά και τη σχετική πράξη ένταξης που υπέγραψε ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος: «Οι ηλικιωμένοι της πόλης μας αποκτούν πλέον μια ακόμη στέγη. Ευχαριστώ θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά που αναγνώρισε την ανάγκη για τη δημιουργία του ΚΑΠΗ και ενέταξε το έργο στο ΠΕΠ Αττικής. Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση βλέπουμε ένα ακόμα έργο να παίρνει τον δρόμο της υλοποίησης, κλείνοντας μια εκκρεμότητα ετών, δεδομένου ότι το κληροδότημα έχει περιέλθει στον Δήμο από την περίοδο 2008 – 2010».

Το κληροδότημα Σαχάλα (οικόπεδο, κατοικία και βοηθητικά κτίσματα), επί της Βασιλείου Βουλγαροκτόνου στο Χαλάνδρι, περιήλθε στον Δήμο την περίοδο 2008 – 2010, με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργήσει ως κέντρο κοινωφελούς χαρακτήρα. Παρότι το έργο είχε ενταχθεί και το 2017, δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί, καθώς εντοπίστηκαν αστοχίες στη μελέτη κατασκευής που είχε παραδώσει η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου.

Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Δεκέμβριο ο Περιφερειάρχης Αττικής είχε προχωρήσει στην υπογραφή των πράξεων ένταξης και χρηματοδότησης προκειμένου να δημιουργηθούν ή να επεκταθούν συνολικά 7 ΚΑΠΗ σε ισάριθμους Δήμους του Λεκανοπεδίου, συμπεριλαμβανομένου και του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Χαλανδρίου. Μέσα από τη δημιουργία νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων δομών, περισσότεροι από 5.100 ηλικιωμένοι θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές εγκαταστάσεις.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:35ΚΟΣΜΟΣ

Drone στη Λευκάδα: Δεν είναι δικό μας υποστηρίζει η Ουκρανία, δεν είναι Magura λέει η κατασκευάστρια

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Βαλένθια-Παναθηναϊκός με Score More-Win More* για κάθε πόντο του Ναν από το Pamestoixima.gr

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση η 17χρονη στο ΚΑΤ - Τα νεότερα της κατάστασής της

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: «Δώρο ζωής» από 68χρονο - Ελήφθησαν ήπαρ, νεφροί και κερατοειδείς προς μεταμόσχευση

11:24ΕΥ ΖΗΝ

Νέο σύστημα ακοής «ακολουθεί» ό,τι επιλέγει ο εγκέφαλος – Τι θα αλλάξει με τα ακουστικά βαρηκοΐας

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: 9 δονήσεις σε μία νύχτα στην ιρανική πρωτεύουσα - Φόβοι οτι έρχεται ο κύριος, καταστροφικός σεισμός

11:17LIFESTYLE

Dua Lipa κατά Samsung: Η εταιρεία απαντά για τη παράνομη χρήση της εικόνας της - «Είχαμε πάρει άδεια»

11:16WHAT THE FACT

Αλλάζει η διάρκεια της ημέρας: Γιατί θα έχουμε... 25ώρο στο μέλλον

11:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «ευχαριστώ» του Δημάρχου Χαλανδρίου στον Χαρδαλιά: «Έκλεισε εκκρεμότητα 17 ετών»

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Μαγείρεψε σε τηγάνια, χόρεψε και έκανε τζόγκινγκ στην Κένυα – Η «επίθεση» γοητείας του Γάλλου προέδρου - Βίντεο

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχίζονται οι καταθέσεις στη δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου

10:57LIFESTYLE

Ντέμι Μουρ: Δίχασε η εμφάνισή της στις Κάννες - Τα σχόλια για την εικόνα της και όσα είπε για το AI

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Έρχεται νομοσχέδιο για προστασία καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 26χρονος σε τροχαίο

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Βραβεία Βιβλίου Public 2026: Ξεκινά η ψηφοφορία του κοινού για την ανάδειξη των βιβλίων της χρονιάς

10:54ME TO N & ME TO Σ

Παιδιά ευτυχισμένα, όχι επιτυχημένα…

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Γουές Στρίτινγκ: Ποιος είναι ο υπουργός Υγείας που θέλει να γίνει πρωθυπουργός της Βρετανίας - Λάτρης του Star Wars, εξωστρεφής και «Μπλερικός»

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Έγγραφο της CIA ξαναγράφει την Ιστορία: Εντοπίστηκε κρυφός θάλαμος κάτω από τη Σφίγγα στην Αίγυπτο

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Fenomeno Roadster είναι η πιο ισχυρή ανοιχτή Lamborghini έως τώρα

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Παρέσυρε συγχωριανό του για να τον σκοτώσει - Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Μάχη των γιατρών για να σώσουν τον δεξί αστράγαλό του - «Μαμά ζω»

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση η 17χρονη στο ΚΑΤ - Τα νεότερα της κατάστασής της

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Τι ζήτησε ο 70χρονος μέσα από το Αττικόν» - Η κατάσταση της υγείας του

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το χρονικό της τραγωδίας - Η κλειδωμένη ταράτσα, τα ακουστικά και η βουτιά στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών

09:23LIFESTYLE

Survivor: Πρώην Έλληνες παίκτες αποκαλύπτουν – «Έτσι γυρίσαμε εμείς πίσω σώοι»

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Καμπανάκι από ΠΟΥ: «Προετοιμαστείτε για περισσότερα κρούσματα χανταΐού»

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

10:43LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποια είναι η Βικτόρια Σβαρόφσκι, οικοδέσποινα του φετινού διαγωνισμού και κληρονόμος της αυτοκρατορίας κοσμημάτων

23:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (14/5)

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρό βρέφος 7 μηνών από αναπνευστική λοίμωξη

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas σε τροχιά τελικού – Οι πρώτες δηλώσεις και τα στοιχήματα μετά τον Α’ ημιτελικό

07:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπράντον Κλαρκ: Πιθανός ο θάνατος από υπερβολική δόση - Βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι του

10:57LIFESTYLE

Ντέμι Μουρ: Δίχασε η εμφάνισή της στις Κάννες - Τα σχόλια για την εικόνα της και όσα είπε για το AI

10:17LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σε ποιο μισό του τελικού θα εμφανιστεί ο Akylas;

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 26χρονος σε τροχαίο

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: 9 δονήσεις σε μία νύχτα στην ιρανική πρωτεύουσα - Φόβοι οτι έρχεται ο κύριος, καταστροφικός σεισμός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ