Grave Digger VR: Η εμπειρία του θρυλικού monster truck περνά στην εικονική πραγματικότητα

Του Γιάννη Σκουφή

Για όσους έχουν βρεθεί έστω μία φορά σε αγώνα Monster Jam, το όνομα Grave Digger δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά και αναγνωρίσιμα monster trucks παγκοσμίως, με ιστορία που ξεκινά από το 1981 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Τώρα, η εμπειρία του διάσημου monster truck αποκτά μια νέα διάσταση χάρη στην τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας. Η τουρκική εταιρεία DOF Robotics παρουσίασε το Grave Digger VR Experience, ένα διαδραστικό σύστημα ψυχαγωγίας που μεταφέρει τους επιβάτες στο εσωτερικό του διάσημου monster truck χωρίς να χρειαστεί να βρεθούν σε πραγματική πίστα.

Η εγκατάσταση βασίζεται σε πλατφόρμα έξι βαθμών ελευθερίας (6DOF), η οποία κινείται συγχρονισμένα με το περιεχόμενο που προβάλλεται στα γυαλιά VR. Με αυτόν τον τρόπο προσομοιώνονται επιταχύνσεις, άλματα, στροφές και διάφοροι ελιγμοί, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ρεαλιστική αίσθηση κίνησης.

Στο εσωτερικό υπάρχουν έξι θέσεις για επιβάτες, ενώ η εμπειρία ενισχύεται από ηχητικά εφέ, δονήσεις στα καθίσματα και ριπές αέρα που προσομοιώνουν την αίσθηση της ταχύτητας. Σύμφωνα με την εταιρεία, η συνολική εμπειρία έχει σχεδιαστεί ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την αίσθηση που βιώνουν οι οδηγοί των πραγματικών monster trucks.

Οι εικονικές διαδρομές μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εγκατάστασης, περιλαμβάνοντας πίστες σε αρένες, ερήμους ή ακόμη και ορεινά τοπία. Αυτό επιτρέπει στους επισκέπτες να απολαμβάνουν διαφορετικές εμπειρίες κάθε φορά που χρησιμοποιούν το σύστημα.

Η συγκεκριμένη πρόταση απευθύνεται κυρίως σε θεματικά πάρκα, λούνα παρκ και κέντρα ψυχαγωγίας, αποτελώντας έναν νέο τρόπο γνωριμίας με έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του κόσμου των monster trucks.

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