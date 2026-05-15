Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα προγνωστικά μετά την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών
Ποιες χώρες ανεβαίνουν στα στοιχήματα - Σε ποια θέση δείχνουν τον Akylas
Λίγες ώρες απομένουν για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 και το στοιχηματικό ενδιαφέρον αρχίζει να κορυφώνεται καθώς οι αποδόσεις αρχίζουν να δείχνουν καθαρά τα πρώτα φαβορί για τη νίκη.
Μετά και την ολοκλήρωση του Β' Ημιτελικού, η κατάταξη των φαβορί έχει αλλάξει, καθώς η Αυστραλία με την Delta Goodrem και το «Eclipse» έχει κερδίσει έδαφος έναντι του Akylas, φιγουράροντας στην δεύτερη θέση, ενώ η Ελλάδα για την ώρα βρίσκεται στην τρίτη θέση.
Στην 4η θέση ακολουθεί το Ισραήλ με τον Noam Bettan και το «Michelle». Δανία, Ρουμανία, Γαλλία και Βουλγαρία ακολουθούν, ενώ η δεκάδα κλείνει με Ιταλία και Μάλτα.
Αναλυτικά η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στον τελικό
- Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
- Γερμανία: Sarah Engels – Fire
- Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
- Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
- Αλβανία: Alis – Nân
- Ελλάδα: Akylas – Ferto
- Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
- Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
- Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
- Μάλτα: AIDAN – Bella
- Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
- Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
- Κροατία: LELEK – Andromeda
- Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
- Γαλλία: Monroe – Regarde !
- Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
- Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
- Πολωνία: ALICJA – Pray
- Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
- Σουηδία: FELICIA – My System
- Κύπρος: Antigoni – JALLA
- Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
- Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
- Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
- Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein
