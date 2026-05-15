Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα προγνωστικά μετά την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών

Ποιες χώρες ανεβαίνουν στα στοιχήματα - Σε ποια θέση δείχνουν τον  Akylas

Ο Akylas στη σκηνή της Eurovision

Λίγες ώρες απομένουν για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 και το στοιχηματικό ενδιαφέρον αρχίζει να κορυφώνεται καθώς οι αποδόσεις αρχίζουν να δείχνουν καθαρά τα πρώτα φαβορί για τη νίκη.

Μετά και την ολοκλήρωση του Β' Ημιτελικού, η κατάταξη των φαβορί έχει αλλάξει, καθώς η Αυστραλία με την Delta Goodrem και το «Eclipse» έχει κερδίσει έδαφος έναντι του Akylas, φιγουράροντας στην δεύτερη θέση, ενώ η Ελλάδα για την ώρα βρίσκεται στην τρίτη θέση.

Στην 4η θέση ακολουθεί το Ισραήλ με τον Noam Bettan και το «Michelle». Δανία, Ρουμανία, Γαλλία και Βουλγαρία ακολουθούν, ενώ η δεκάδα κλείνει με Ιταλία και Μάλτα.

Αναλυτικά η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στον τελικό

  1. Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
  2. Γερμανία: Sarah Engels – Fire
  3. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  4. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  5. Αλβανία: Alis – Nân
  6. Ελλάδα: Akylas – Ferto
  7. Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
  8. Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
  9. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  10. Μάλτα: AIDAN – Bella
  11. Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
  12. Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
  13. Κροατία: LELEK – Andromeda
  14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
  15. Γαλλία: Monroe – Regarde !
  16. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  18. Πολωνία: ALICJA – Pray
  19. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  20. Σουηδία: FELICIA – My System
  21. Κύπρος: Antigoni – JALLA
  22. Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
  23. Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
  24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
  25. Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein
