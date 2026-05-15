Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα προγνωστικά μετά την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών

Λίγες ώρες απομένουν για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 και το στοιχηματικό ενδιαφέρον αρχίζει να κορυφώνεται καθώς οι αποδόσεις αρχίζουν να δείχνουν καθαρά τα πρώτα φαβορί για τη νίκη.

Μετά και την ολοκλήρωση του Β' Ημιτελικού, η κατάταξη των φαβορί έχει αλλάξει, καθώς η Αυστραλία με την Delta Goodrem και το «Eclipse» έχει κερδίσει έδαφος έναντι του Akylas, φιγουράροντας στην δεύτερη θέση, ενώ η Ελλάδα για την ώρα βρίσκεται στην τρίτη θέση.

Στην 4η θέση ακολουθεί το Ισραήλ με τον Noam Bettan και το «Michelle». Δανία, Ρουμανία, Γαλλία και Βουλγαρία ακολουθούν, ενώ η δεκάδα κλείνει με Ιταλία και Μάλτα.

Αναλυτικά η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στον τελικό

Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem Γερμανία: Sarah Engels – Fire Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice Αλβανία: Alis – Nân Ελλάδα: Akylas – Ferto Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse Σερβία: LAVINA – Kraj Mene Μάλτα: AIDAN – Bella Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS Βουλγαρία: DARA – Bangaranga Κροατία: LELEK – Andromeda Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei Γαλλία: Monroe – Regarde ! Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova! Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin Πολωνία: ALICJA – Pray Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más Σουηδία: FELICIA – My System Κύπρος: Antigoni – JALLA Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein

