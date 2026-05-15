Eurovision 2026: Η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στον τελικό – 6ος ο Akylas

Δημήτρης Δρίζος

Ο Akylas στη σκηνή της Eurovision

  • Η Ελλάδα θα εμφανιστεί 6η στον τελικό της Eurovision 2026 με τον Akylas και το τραγούδι «Ferto».
  • Η Κύπρος με την Antigoni και το «Jalla» θα εμφανιστεί 21η στον τελικό.
  • Η Δανία θα ανοίξει τον τελικό, ενώ η Φινλανδία, το μεγάλο φαβορί, θα εμφανιστεί 17η.
  • Ο τελικός θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1 το Σάββατο 16 Μαΐου στις 22:00 ώρα Ελλάδας.
  • Η σειρά εμφάνισης περιλαμβάνει 26 χώρες, δημιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για τον 70ο διαγωνισμό.
Λίγες ώρες μετά τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision 2026, όπου η Κύπρος με την Antigoni και το τραγούδι «Jalla» εξασφάλισε τη θέση της στον Μεγάλο Τελικό, έγινε γνωστή η σειρά εμφάνισης των χωρών για τον τελικό του Σαββάτου, 16 Μαΐου. Η Ελλάδα, με τον Akyla και το «Ferto», θα εμφανιστεί νωρίς στο πρόγραμμα, γεγονός που αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο Akyla θα ανέβει στη σκηνή της Eurovision ως έκτος στη σειρά, ενώ η Κύπρος θα ακολουθήσει αργότερα, στην 21η θέση. Η σειρά αυτή διαμορφώνει το πλαίσιο για μια δυναμική βραδιά, όπου οι δύο χώρες εκπροσωπούν ισχυρά την Ελλάδα και την Κύπρο, διεκδικώντας υψηλές θέσεις στον τελικό.

Το μεγάλο φαβορί για τη φετινή Eurovision, η Φινλανδία, θα εμφανιστεί στην 17η θέση, προσφέροντας μια δυναμική παρουσία στη μέση της βραδιάς. Παράλληλα, η Δανία, που θεωρείται ο δεύτερος σημαντικότερος ανταγωνιστής, θα ανοίξει το πρόγραμμα, δίνοντας τον τόνο για τον 70ο διαγωνισμό που φιλοξενείται φέτος στη Βιέννη.

Ο τελικός θα μεταδοθεί μέσα από την ΕΡΤ1 το Σάββατο 16 Μάϊου στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Αναλυτικά η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες

  1. Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
  2. Γερμανία: Sarah Engels – Fire
  3. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  4. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  5. Αλβανία: Alis – Nân
  6. Ελλάδα: Akylas – Ferto
  7. Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
  8. Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
  9. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  10. Μάλτα: AIDAN – Bella
  11. Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
  12. Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
  13. Κροατία: LELEK – Andromeda
  14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
  15. Γαλλία: Monroe – Regarde !
  16. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  18. Πολωνία: ALICJA – Pray
  19. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  20. Σουηδία: FELICIA – My System
  21. Κύπρος: Antigoni – JALLA
  22. Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
  23. Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
  24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
  25. Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein
