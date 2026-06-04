Μελίνα Νικολαΐδη: Ο ξέφρενος χορός στο εκρηκτικό live του Τόνι Σφήνου στη Μύκονο – Βίντεο

Η Μελίνα Νικολαΐδη δεν σταμάτησε να χορεύει στο live του Τόνι Σφήνου, στη Μύκονο

Newsbomb

Μελίνα Νικολαΐδη: Ο ξέφρενος χορός στο εκρηκτικό live του Τόνι Σφήνου στη Μύκονο – Βίντεο
LIFESTYLE
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  • Η Μελίνα Νικολαΐδη χόρεψε ασταμάτητα στο live του Τόνι Σφήνου στο Sea Satin της Μυκόνου.
  • Ο Τόνι Σφήνος έκανε θεατρική είσοδο πάνω σε βελούδινη πολυθρόνα και ξεσήκωσε το κοινό με επιτυχίες από τις δεκαετίες του ’60 και ’70.
  • Ο Θάνος Κιούσης, δημιουργός του Τόνι Σφήνου, εξέφρασε θαυμασμό για τον αείμνηστο Γιάννη Φλωρινιώτη και τα εντυπωσιακά κοστούμια του.
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Η Μύκονος συνεχίζει να αποτελεί το απόλυτο σημείο συνάντησης της διασκέδασης και των επώνυμων, με τα καλοκαιρινά βράδια στο νησί να χαρίζουν εικόνες γεμάτες κέφι, μουσική και αστείρευτη ενέργεια.

Σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα live των τελευταίων ημερών, ο Τόνι Σφήνος ξεσήκωσε το κοινό με το μοναδικό του στυλ, ενώ ανάμεσα στους θαμώνες που έκλεψαν τις εντυπώσεις βρέθηκε και η Μελίνα Νικολαΐδη, η οποία δεν σταμάτησε να χορεύει και να απολαμβάνει το πρόγραμμα, όπως φαίνεται στο βίντεο του mykonoslive.tv.

Στο κατάμεστο Sea Satin, ο αγαπημένος performer έκανε μια άκρως θεατρική είσοδο πάνω σε βελούδινη πολυθρόνα, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Με επιτυχίες που έχουν αγαπηθεί από διαφορετικές γενιές και με την αστείρευτη σκηνική του ενέργεια, παρέσυρε το κοινό σε ένα ξέφρενο μουσικό ταξίδι γεμάτο χορό και τραγούδι.

Ανάμεσα σε όσους παρακολούθησαν το εντυπωσιακό show ήταν και η Μελίνα Νικολαΐδη, η οποία διασκέδασε με την ψυχή της, χορεύοντας ασταμάτητα και καταγράφοντας στιγμές της βραδιάς με το κινητό της τηλέφωνο.

Το «παρών» έδωσαν επίσης ο ambassador promo Mykonos Κώστας Σκαγιάς μαζί με τη σύντροφό του, γυμνάστρια και πρώην παίκτρια του Survivor, Χριστιάνα Γρηγοράσκου.

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, ο Θάνος Κιούσης, ο άνθρωπος πίσω από τη δημοφιλή περσόνα του Τόνι Σφήνου, μίλησε για την πορεία και την καθιέρωση του χαρακτήρα που δημιούργησε.

Όπως ανέφερε, χρειάστηκε χρόνος μέχρι το κοινό να κατανοήσει τη φιλοσοφία του εγχειρήματος, η οποία βασίζεται στη διασκέδαση, τη νοσταλγία και την αγάπη για τη μουσική των δεκαετιών του ’60 και του ’70, χωρίς σατιρικές ή προσβλητικές προθέσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε με θαυμασμό στον αείμνηστο Γιάννη Φλωρινιώτη, τον οποίο χαρακτήρισε πρωτοποριακό και μοναδικό καλλιτέχνη, αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν είχε ζηλέψει τα εντυπωσιακά και ιδιαίτερα κοστούμια που αποτελούσαν σήμα κατατεθέν της σκηνικής του παρουσίας.

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