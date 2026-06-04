Χανιά: Προσπάθησε να μπει στο Αστυνομικό Μέγαρο με σουγιάδες και συνελήφθη

Συνελήφθη ένας 64χρονος το πρωί της Τετάρτης από τις αστυνομικές αρχές στα Χανιά, όταν κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο ασφαλείας στην είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου εντοπίστηκαν στην κατοχή του δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια (σουγιάδες).

Όπως αναφέρει το cretalive.gr και σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας προσήλθε στο Αστυνομικό Μέγαρο προκειμένου να διεκπεραιώσει προσωπική του υπόθεση. Ωστόσο, κατά τη διέλευσή του από τη μαγνητική πύλη και τον έλεγχο με σαρωτή ασφαλείας X-RAY, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα δύο αιχμηρά αντικείμενα που έφερε μαζί του.

Τα μαχαίρια κατασχέθηκαν άμεσα, ενώ σε βάρος του 64χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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