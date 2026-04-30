Αίγινα: 16χρονη πήγε στο σχολείο της με σουγιά γιατί δεν άντεχε το bullying των συμμαθητών της

Προβληματισμό προκαλεί νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας, στην Αίγινα αυτή τη φορά: Στο επίκεντρο βρίσκεται μια 16χρονη, η οποία φέρεται να έφτασε στο σημείο να πηγαίνει με σουγιά στο σχολείο της, έπειτα από χρόνια συστηματικού bullying.

Σύμφωνα με το MEGA, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής σε στάση λεωφορείου, όταν η ανήλικη έβγαλε σουγιά και απείλησε συνομήλικους της. Μετά τη σύλληψή της, φέρεται να δήλωσε στις Αρχές πως δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει κανέναν, αλλά ήθελε να βάλει τέλος στην πίεση που δεχόταν.

Τι λέει η μητέρα της 16χρονης

Όπως υποστήριξε, εδώ και τρία χρόνια ήταν στόχος συνεχούς εκφοβισμού από συμμαθητές της. Η μητέρα της 16χρονης επιβεβαιώνει ότι το παιδί δεχόταν ενοχλήσεις στο σχολικό περιβάλλον, αν και επιχειρεί να υποβαθμίζει τη σοβαρότητα του περιστατικού.

«Την πείραζαν. Εντάξει τώρα, δεν θα το συνεχίσουμε. Δεν ξέρω γιατί την πειράζουν, γιατί έτσι συμβαίνει με όλα τα παιδιά στο σχολείο. Το ένα πειράζει το άλλο. Την έχουν ενοχλήσει ξανά», ανέφερε.

Συγγενικό πρόσωπο της 16χρονης κατήγγειλε μιλώντας στο MEGA πως η ανήλικη έχει μεγαλώσει σε δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον: «Μέσα σε προβλήματα μεγάλωσε. Αυτά που έχει δει το κοριτσάκι άμα τα είχανε δει άλλοι στη ζωή τους… Τι να πω τώρα;»

«Το θέμα είναι άμα στη ζωή σου βλέπεις ας πούμε συνέχεια καυγάδες, ξύλο, το ένα το άλλο, πιστολιές εκεί πέρα να βγάζει ο πατέρας μόλις τα έπινε έβγαζε καραμπίνα».